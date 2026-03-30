3 câu nói tưởng là an ủi, nhưng càng nói lại càng khiến trẻ "sụp đổ"

Những “chuyện nhỏ” trong mắt người lớn, lại là cả thế giới của trẻ

Sự sụp đổ cảm xúc của trẻ thường xảy ra vào những thời điểm mà người lớn cho là… không đáng kể.

Đó có thể là khi một bức tranh ghép không hoàn thành, khi bị bạn mình thích từ chối chơi cùng, khi không đạt thứ hạng trong một cuộc thi quan trọng, hay đơn giản là bức tranh con tự hào lại bị cô giáo dán ở một góc lớp.

Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại chính là trung tâm cuộc sống của trẻ trong từng giai đoạn trưởng thành .

Khi lời an ủi lại khiến trẻ tổn thương hơn

Là cha mẹ, ai cũng muốn con nhanh chóng ổn lại, bớt buồn đi. Vì vậy, nhiều người theo phản xạ sẽ nói: “Con ơi, vui lên đi, chuyện này có gì đâu.”

Thế nhưng thực tế lại trái ngược: trẻ không những không nguôi ngoai mà còn khóc dữ hơn, thậm chí cáu giận, né tránh hoặc im lặng.

Nguyên nhân không nằm ở bản thân sự việc, mà ở cách người lớn an ủi.

Trong nhiều trường hợp, trẻ không bị đánh gục bởi vấn đề, mà mất kiểm soát cảm xúc vì những lời an ủi thiếu phù hợp .

Đây không phải vì trẻ “yếu đuối”, mà bởi trẻ rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được những thông điệp ẩn sau lời nói.

Nhiều câu tưởng là an ủi, thực chất lại là phủ nhận, phớt lờ hoặc vô tình trách móc .

3 câu nói cha mẹ nên tránh khi an ủi con

1. “Đừng khóc nữa, có gì đâu mà khóc”; “Chuyện nhỏ vậy có gì mà buồn”

Một bé 4 tuổi bật khóc vì tòa tháp xếp hình bị đổ. Người lớn liên tục nói: “Có gì đâu, xếp lại là được. Đừng có yếu đuối vậy.”

Kết quả: đứa trẻ càng khóc to hơn, thậm chí hất đổ tất cả đồ chơi.

Vì sao?

Bởi câu nói này đã phủ nhận cảm xúc của trẻ.

Trong thế giới của trẻ, nỗi buồn ấy là hoàn toàn có thật. Khi bị phủ nhận, trẻ dễ rơi vào hoang mang: Có phải mình sai khi buồn? Có phải mình quá yếu đuối?

Trong giáo dục Montessori, một nguyên tắc quan trọng là: Cảm xúc không có đúng – sai, chỉ có được nhìn thấy hoặc bị bỏ qua.

2. “Đừng để ý người khác nói gì”; “Cứ là chính mình là được”

Khi trẻ bị bạn chê bai, cha mẹ thường nói: “Kệ họ đi, bố mẹ thấy con làm tốt là được.”

Nhưng điều trẻ quan tâm không phải là “tốt hay không”, mà là: “Mình có được chấp nhận không?”

Ở độ tuổi 3–6, trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhận thức xã hội. Ý kiến của bạn bè có ảnh hưởng rất lớn.

Khi bị chê cười hay từ chối, trẻ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Điều trẻ cần lúc này không phải là lời khuyên lý trí, mà là sự thấu hiểu cảm xúc .

Nếu cha mẹ chỉ nói “đừng quan tâm”, vô tình đã bỏ qua nhu cầu được công nhận của con.

3. “Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi”; “Đã bảo con làm vậy là không được mà”

Đây là câu nói dễ khiến trẻ “gục ngã” nhất khi đang buồn.

Thoạt nghe như đang rút kinh nghiệm, nhưng thực chất lại mang thông điệp: “Con khổ là do con tự gây ra.”

Khi trẻ đang thất vọng, việc bị trách móc sẽ khiến trẻ:

Hoặc chống đối

Hoặc tự ti, tự trách

Cả hai đều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

An ủi đúng cách: 3 bước cha mẹ nên làm

Trong giáo dục Montessori có nguyên tắc: “Follow the child – Hãy đi theo trẻ.”

An ủi không phải là kéo trẻ về lý trí của người lớn, mà là bước vào thế giới cảm xúc của con .

Bước 1: Công nhận cảm xúc

Hãy để trẻ biết rằng cảm xúc của mình được nhìn thấy:

“Mẹ thấy con đang rất buồn.”

“Chuyện này khiến con thất vọng đúng không?”

Không cần vội sửa sai, chỉ cần ở bên và gọi tên cảm xúc.

Bước 2: Đồng cảm và ở bên

Khi trẻ đang buồn, điều cần nhất là sự hiện diện:

“Mẹ ở đây với con.”

“Con muốn khóc cũng được.”

Một môi trường cảm xúc an toàn sẽ giúp trẻ tự tìm lại sự cân bằng.

Bước 3: Cùng con tìm cách giải quyết

Khi trẻ đã bình tĩnh, hãy cùng con suy nghĩ:

“Điều gì làm con buồn nhất?”

“Lần sau con muốn làm gì khác?”

Mục tiêu không phải là trách lỗi, mà là giúp trẻ học cách đối diện và giải quyết vấn đề .

Điều quan trọng nhất: Đừng “dập tắt” cảm xúc của trẻ

Chúng ta thường muốn con hết buồn càng nhanh càng tốt.

Nhưng cảm xúc không phải thứ cần bị dập tắt, mà là tín hiệu cần được thấu hiểu .

Mục tiêu không phải nuôi dạy một đứa trẻ “không bao giờ khóc”, mà là một đứa trẻ:

Hiểu cảm xúc của mình

Biết mình được yêu thương

Và có khả năng tự vượt qua khó khăn

Sức mạnh của sự thấu hiểu

Khi một đứa trẻ nhiều lần được lắng nghe và đồng cảm, trẻ sẽ dần hình thành niềm tin: “Mình có thể đối diện với cảm xúc, và rồi mình sẽ ổn.”

Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của việc an ủi.

Lời kết

Trong hành trình trưởng thành, niềm vui, nỗi buồn, thất vọng hay tổn thương đều là điều bình thường.

Điều quan trọng không phải là tránh né cảm xúc, mà là học cách đi qua nó .

Khi trẻ được đồng hành đúng cách, không chỉ con mà cả cha mẹ cũng đang trở thành những phiên bản mạnh mẽ và trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Nguồn: Sohu