Gia đình thủ môn Lâm Tây và Yến Xuân đưa con trai về Nga, khung hình gia đình đẹp xuất sắc

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang tận hưởng những ngày tháng ý nghĩa bên gia đình khi lần đầu tiên đưa con trai nhỏ về thăm quê hương thứ hai của mình tại Nga. Thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga, Đặng Văn Lâm sinh ra và lớn lên tại Moscow. Kể từ khi cưới vợ và sinh con, Văn Lâm mới có dịp đưa vợ con về thăm gia đình bên ngoại của mình.

Những hình ảnh được Yến Xuân chia sẻ cho thấy không khí đoàn tụ ấm cúng, đặc biệt là khoảnh khắc bé Gấu được ông bà nội, các bác vui mừng bế bồng vô cùng tình cảm.

Thủ thành sinh năm 1993 cũng chia sẻ sự viên mãn khi đạt được "điều ước 4 năm" tại Moscow, ngụ ý về mong muốn đưa vợ con về thăm quê hương sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Gia đình hạnh phúc của Văn Lâm và Yến Xuân

Chuyến về Nga lần này là cái kết ngọt ngào cho một năm 2025 rực rỡ và bùng nổ của thủ thành sinh năm 1993. Văn Lâm và Yến Xuân đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới ấm cúng tại Nha Trang (tháng 7/2024), trước khi đón con trai đầu lòng (bé Lâm Minh/Gấu) vào đầu năm 2025. Gia đình thủ thành đã ổn định cuộc sống, đồng thời Văn Lâm cũng có sự nghiệp thăng hoa khi gia nhập CLB Phù Đổng Ninh Bình. Tại đây, Văn Lâm đã cùng đội bóng giành chức vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 và giành quyền thăng hạng lên V.League 1. Dù đang phải đối mặt với chấn thương đùi sau gặp phải trong đợt tập trung đội tuyển gần đây, Văn Lâm vẫn giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của HLV Kim Sang Sik tại Đội tuyển Quốc gia.



