Mới hơn 1 tuổi, ái nữ nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt đã khiến dân mạng bật cười vì quá lém lỉnh

Mới đây, Puka khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai ba con Gin Tuấn Kiệt và bé Anya cùng đi dạo. Trong video, nam ca sĩ lúc đầu nhẹ nhàng bế ái nữ trên tay, sau đó đặt con vào xe đẩy để tiếp tục dạo phố.

Điều khiến cư dân mạng không thể rời mắt lại chính là những biểu cảm và hành động "lanh lợi" của cô bé hơn 1 tuổi. Thay vì ngoan ngoãn ngồi yên, Anya liên tục ngó nghiêng xung quanh, quan sát mọi thứ với ánh mắt tò mò, lúc lại quay sang tương tác với ba.

Những cử chỉ hồn nhiên nhưng đầy tinh nghịch của nhóc tì khiến nhiều người bật cười và để lại hàng loạt bình luận như: "Mới hơn 1 tuổi mà lanh quá!"."Đúng chuẩn em bé có nhiều chuyện để hóng", hay "Nhìn là biết tính cách hoạt bát rồi".

Từ khi được Puka và Gin Tuấn Kiệt công khai diện mạo sau thời gian giữ kín để bảo vệ sự riêng tư, bé Anya nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính cùng loạt biểu cảm hài hước nên thường được cư dân mạng ví von là "bà hoàng meme nhí".

Không chỉ đáng yêu, Anya còn được nhận xét ngày càng lanh lợi, thích khám phá và rất dạn dĩ. Mỗi lần xuất hiện trong những đoạn clip do bố mẹ chia sẻ, cô bé đều có những phản ứng tự nhiên, khiến người xem không khỏi thích thú.

Ba Gin Tuấn Kiệt, mẹ Puka đưa con gái đi dạo

Một trong những điều được khán giả nhắc đến nhiều nhất là việc Anya đặc biệt quấn quýt Gin Tuấn Kiệt. Nhiều khoảnh khắc được chia sẻ cho thấy chỉ cần ở cạnh ba, cô bé lập tức cười tươi, thích thú chơi đùa hoặc chăm chú nhìn ba với ánh mắt đầy hào hứng.

Trong khi đó, mỗi lần Puka trêu đùa hoặc cất giọng hát, Anya lại nhiều lần để lộ biểu cảm "khó ở", thậm chí quay mặt đi hoặc tỏ vẻ không hợp tác. Sự đối lập đáng yêu này từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khiến nhiều người hài hước gọi cô bé là "fan cứng của ba Gin".

Chính Puka cũng nhiều lần tự nhận mình bị "ra rìa" khi chồng và con gái quá thân thiết. Nữ diễn viên thường chia sẻ những đoạn clip hài hước ghi lại cảnh hai ba con chơi đùa, còn mình chỉ biết đứng phía sau quan sát.

Không chỉ bám bố, Anya còn được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét từ Gin Tuấn Kiệt. Sau khi công khai diện mạo con gái trong dịp thôi nôi, đông đảo khán giả cho rằng cô bé giống bố từ gương mặt, đôi mắt đến nụ cười. Puka thậm chí còn hài hước nói mình chỉ là người "đẻ thuê" vì ái nữ giống gia đình bên nội quá nhiều.

Trong tiệc thôi nôi, Anya cũng gây chú ý khi lựa chọn chiếc micro trong nghi thức bốc đồ vật dự đoán nghề nghiệp tương lai. Chi tiết này khiến nhiều người vui vẻ dự đoán cô bé có thể sẽ nối nghiệp ca hát của Gin Tuấn Kiệt, còn Puka thì dí dỏm mong con gái sau này... đừng hát giống mẹ.

Dù mới hơn 1 tuổi, Anya đã liên tục mang đến những khoảnh khắc "gây sốt" bởi tính cách hoạt bát, biểu cảm phong phú và sự quấn quýt đặc biệt dành cho ba Gin Tuấn Kiệt. Mỗi lần gia đình nhỏ chia sẻ cuộc sống thường ngày, cô bé lại khiến người hâm mộ thích thú bởi những hành động hồn nhiên nhưng đầy "tiểu phẩm", trở thành một trong những nhóc tì được yêu thích trên mạng xã hội hiện nay.