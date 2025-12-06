Gầy tóp teo lại thành chuẩn sắc đẹp, nhiều sao Hollywood hốc hác, trơ xương

Trong khi thế giới thời trang và giải trí liên tục có những chuẩn mực mới, một xu hướng “thân hình Ozempic ” đang trỗi dậy mạnh mẽ và gây tranh cãi. Những hình ảnh cơ thể gầy hốc hác, nhỏ bé đến choáng váng đang trở thành chuẩn đẹp mới trong mắt công chúng.

“Thân hình Ozempic” là trào lưu từng thống trị đầu những năm 2000. Nhưng khác với thời đó, xu hướng mới lan tỏa nhanh hơn nhờ mạng xã hội, đi thẳng từ thảm đỏ Hollywood đến đời sống thường nhật. Điều này khiến nhiều chuyên gia và phụ huynh lo ngại rằng chuẩn đẹp gầy gò đang âm thầm tạo ra áp lực vô hình đến thế hệ trẻ.

Ariana Grande xuất hiện tại sự kiện “Wicked: For Good” với vẻ ngoài hốc hác.

Người nổi tiếng gầy hốc hác

Những tuần gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ca sỹ Ariana Grande và diễn viên Cynthia Erivo trong chuyến lưu diễn quảng bá “Wicked: For Good”. Cả hai ngôi sao đều xuất hiện với thân hình nhỏ bé, xương quai xanh lộ rõ, gương mặt hóp lại, hình ảnh khác xa thời kỳ đỉnh cao trước đây.

Không chỉ vậy, ca sỹ La Toya Jackson cũng gây tranh cãi khi đăng tải những bức ảnh lộ vóc dáng mỏng manh đến mức “đau lòng”. Amy Schumer và Meghan Trainor, hai nghệ sỹ vốn được yêu mến bởi hình thể đầy đặn, cũng sụt cân rõ rệt làm dư luận càng hoang mang.

Người hâm mộ vừa ngưỡng mộ sự thay đổi về ngoại hình, vừa lo lắng khi chứng kiến những cơ thể vốn đầy sức sống nay trở nên quá đỗi mong manh.

La Toya Jackson xuất hiện trong bài đăng trên Instagram khoe vóc dáng gầy rộc khiến người hâm mộ lo lắng.

Không chỉ người lớn, thanh thiếu niên cũng đang chịu tác động mạnh mẽ từ làn sóng “thân hình Ozempic”.

Noelle, 17 tuổi, đến từ tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), thừa nhận cô cảm thấy bất an mỗi khi nhìn thấy hình ảnh giảm cân ngoạn mục của các ngôi sao trên Instagram và TikTok: “Điều đó khiến tôi tự hỏi: Liệu mình có đủ đẹp không? Mình có phù hợp với chuẩn mực bây giờ không?”.

Ngay trong nhóm bạn của cô, những cuộc trò chuyện kiểu “tôi không giống người này” hay “trông tôi không bằng người kia” trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Lana, sinh viên năm nhất Đại học Millersville (Mỹ), cho rằng việc thảo luận về sự sụt cân của người nổi tiếng không đồng nghĩa với miệt thị ngoại hình. “Quan tâm đến sức khỏe của ai đó không phải là tấn công họ. Đó chỉ là lo lắng thật sự", cô nói.

Chuyên gia lo lắng

Các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần nhanh chóng bày tỏ lo ngại trước sự bùng nổ của hình ảnh siêu gầy.

Deb Malkoff-Cohen, chuyên gia dinh dưỡng với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết thuốc GLP-1, cái tên gắn liền với trào lưu giảm cân, chỉ nên được dùng khi chế độ ăn uống và tập luyện không hiệu quả. Tuy nhiên, loại thuốc này có thể khiến người dùng “quên đói”, vô tình duy trì thói quen ăn uống thiếu khoa học, đặc biệt nguy hiểm với người từng có rối loạn ăn uống.

“Tôi luôn sàng lọc các dấu hiệu rối loạn ăn uống. Với những người có tiền sử rối loạn này, việc dùng GLP-1 chỉ làm họ củng cố chứng biếng ăn" , bà nói.

Trong ngành thời trang và giải trí, Chain - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, hỗ trợ những người gặp rối loạn ăn uống - cũng ghi nhận xu hướng đáng lo. Người đồng sáng lập Christina Grasso cho biết: “Nhiều người nói với tôi rằng văn hóa hiện tại dường như ngầm ‘cho phép’ họ rơi trở lại vòng xoáy rối loạn ăn uống".

Grasso cho rằng, xu hướng trên phản chiếu thời kỳ đầu 2000, khi sự gầy gò được ngợi ca đến mức lãng mạn hóa, gây ra hệ lụy nặng nề cho cả một thế hệ.

Ngôi sao Cynthia Erivo khoe cơ bụng tại sự kiện.

Phẫu thuật thẩm mỹ và “làn sóng thu nhỏ cơ thể”

Không chỉ dừng lại ở chế độ ăn kiêng hay thuốc giảm cân, xu hướng cơ thể siêu gầy còn khiến ngành phẫu thuật thẩm mỹ chứng kiến nhu cầu tăng cao bất thường.

Tiến sỹ Walter Joseph, bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ ở Beverly Hills (California, Mỹ), cho biết nhiều bệnh nhân trẻ đến yêu cầu làm những thủ thuật như tái tạo xương sườn, hút mỡ má hay tạo đường nét khuôn mặt để đạt được vẻ ngoài “gầy sắc cạnh”.

Tuy thừa nhận việc bình luận về cân nặng người nổi tiếng là nhạy cảm, Joseph cảnh báo rằng, hình ảnh sao Hollywood vô tình trở thành “chuẩn mực không thể đạt được” đối với thanh thiếu niên. “Họ là người của công chúng. Và họ dễ dàng ảnh hưởng đến người trẻ. Chuẩn mực này quá phi thực tế và nguy hiểm", ông nói.

Dù xã hội đã nói nhiều về sự đa dạng cơ thể, phong trào yêu bản thân và chống miệt thị ngoại hình, thực tế cho thấy những chuẩn đẹp cực đoan vẫn còn bám rễ sâu.

Phóng viên của Nypost (người viết bài) từng trải qua thời kỳ tự ti, bỏ bữa để giảm cân, cảm thấy sự bùng nổ hình ảnh siêu gầy khiến bản thân quay lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Thế hệ mới đang phải đối mặt với áp lực tương tự, chỉ là qua một vỏ bọc khác, bóng bẩy hơn, hợp thời hơn nhưng cũng độc hại không kém.

Nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động Jameela Jamil nói một câu khiến nhiều người giật mình: “Mỗi lần ôm ai đó trong sự kiện, tôi có cảm giác như họ sắp gãy vụn trong tay tôi. Điều này quá nguy hiểm, và thật đáng lo khi nó được bình thường hóa".

Jameela Jamil nhấn mạnh rằng, xu hướng này khiến các cô gái trẻ tin rằng "có thịt trên người” là điều bất thường, một nhận thức méo mó nhưng đang lan rộng nhanh chóng.

Meghan Trainor đã giảm cân nhiều so với trước đây.

Người hâm mộ Amy Schumer vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của diễn viên hài này.

Khi chuẩn đẹp mới mang hình hài của sự nguy hiểm

Xu hướng “thân hình Ozempic” không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ thay đổi của Hollywood mà còn cảnh báo về những tác động xã hội sâu sắc. Một khi sự gầy gò trở thành chuẩn mực, nó kéo theo hàng loạt hệ quả như áp lực ngoại hình, rối loạn ăn uống, bất an cơ thể và những hành vi tiêu cực nhằm đạt được vẻ ngoài phi thực tế.

Và khi thế giới vẫn tiếp tục tung hô những hình ảnh nhỏ bé, sắc lạnh, điều đáng sợ nhất là chúng ta đang coi nguy hiểm là điều bình thường.

Chuẩn đẹp mới không sai nhưng cái giá phải trả cho nó có thể quá đắt, đặc biệt với thế hệ trẻ đang lớn lên giữa vòng xoáy so sánh vô tận.

Hollywood có thể lấp lánh, nhưng những cơ thể gầy đến mức hốc hác đang kể một câu chuyện khác, câu chuyện về một chuẩn đẹp đang trở nên méo mó và một tương lai sức khỏe cộng đồng có thể phải đối mặt với nhiều hệ lụy khó lường.