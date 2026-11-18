Từng tạo nên sức hút nhờ những bộ sưu tập giới hạn, thiết kế tối giản và khả năng biến những món đồ làm đẹp nhỏ bé thành sản phẩm được săn đón, Rhode đang đứng trước một phản ứng trái chiều từ chính nhóm khách hàng từng yêu thích thương hiệu. Bộ sưu tập mới mừng sinh nhật tuổi 30 của Hailey Bieber tiếp tục đi theo công thức quen thuộc, nhưng lần này, không ít người tiêu dùng tỏ ra mệt mỏi trước những sản phẩm được cho là chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài.

Mới đây, Rhode vừa giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt nhân dịp sinh nhật tuổi 30 của nhà sáng lập Hailey Bieber. Bên cạnh những món đồ làm đẹp quen thuộc như son dưỡng, phấn má và ốp điện thoại, bộ sưu tập lần này còn có thêm túi đựng mỹ phẩm và áo khoác gió. Tất cả được phủ lên tông xanh navy, tạo cảm giác tối giản, thanh lịch và mang đậm tinh thần thẩm mỹ mà Hailey đã xây dựng cho thương hiệu.

Thoạt nhìn, đây vẫn là một màn ra mắt đúng với công thức từng giúp Rhode tạo tiếng vang: lựa chọn một bảng màu đặc trưng, biến những sản phẩm quen thuộc thành phiên bản giới hạn và gắn chúng với một dịp đặc biệt trong cuộc sống của Hailey. Cách làm này giúp thương hiệu không chỉ bán mỹ phẩm mà còn tạo ra cảm giác sở hữu một món đồ gắn với phong cách sống của người sáng lập.

Tuy nhiên, phản ứng bên dưới bài đăng giới thiệu bộ sưu tập lại không hoàn toàn tích cực. Nhiều bình luận nhận được hàng nghìn lượt thích cho biết họ đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những màn ra mắt theo mùa của Rhode. Theo ý kiến này, thương hiệu liên tục đưa ra các phiên bản mới nhưng phần lớn chỉ thay đổi màu sắc, bao bì hoặc diện mạo bên ngoài, trong khi sản phẩm cốt lõi không có nhiều điểm khác biệt đáng kể.

Một số người cho rằng chiến lược tạo ra những phiên bản giới hạn từng rất hiệu quả, nhưng nếu được lặp lại quá thường xuyên, nó có thể khiến khách hàng mất đi cảm giác mới mẻ. Thay vì háo hức chờ đợi mỗi lần Rhode công bố sản phẩm, một bộ phận người theo dõi bắt đầu đặt câu hỏi liệu họ có thực sự cần thêm một phiên bản khác của món đồ vốn đã quen thuộc hay không.

Mức giá của một số món đồ cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Chiếc áo khoác gió trong bộ sưu tập có giá gần 4 triệu đồng được nhiều người nhận xét là quá đắt đỏ so với giá trị sử dụng và tính ứng dụng của một món đồ thời trang mang tính quảng bá thương hiệu. Với những khách hàng vốn tìm đến Rhode vì các sản phẩm làm đẹp, việc mở rộng sang những món đồ lifestyle có giá cao càng khiến họ cân nhắc trước khi xuống tiền.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn là sự đối lập giữa chiến lược kinh doanh của Rhode và những chia sẻ trước đó của chính Hailey Bieber. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, cô từng nói mình không phải người có xu hướng tiêu thụ quá mức và ưu tiên những sản phẩm mang tính bền vững. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ không ít người, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp và thời trang đang đối mặt với nhiều tranh luận về tiêu dùng nhanh, sản phẩm theo xu hướng và lượng hàng hóa được tung ra liên tục.

Thế nhưng, khi đặt những chia sẻ ấy bên cạnh hoạt động của Rhode, một bộ phận khách hàng lại cảm thấy có sự thiếu nhất quán. Thương hiệu do Hailey sáng lập, đồng thời cô hiện giữ vai trò giám đốc sáng tạo, liên tục giới thiệu các phiên bản sản phẩm mới, phụ kiện và món đồ mang tính sưu tầm. Dù mỗi bộ sưu tập đều có câu chuyện riêng, người tiêu dùng vẫn có quyền đặt câu hỏi về mức độ cần thiết của những lần ra mắt liên tiếp, đặc biệt khi nhiều sản phẩm không thực sự khác biệt về công năng.

Thực tế, chiến lược ra mắt sản phẩm giới hạn không phải điều xa lạ trong ngành làm đẹp. Việc thay đổi màu sắc, bao bì hay kết hợp mỹ phẩm với phụ kiện giúp thương hiệu duy trì sự chú ý trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng sưu tầm và thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Rhode từng vận dụng rất thành công công thức này, biến những món đồ nhỏ như son dưỡng hay ốp điện thoại thành phụ kiện thời trang được nhiều người quan tâm. Nhưng chính chiến lược từng tạo nên sức hút ấy cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu thương hiệu quá phụ thuộc vào hiệu ứng mới lạ.

Với Rhode, bài toán lúc này không chỉ là tiếp tục tạo ra những sản phẩm có màu sắc đẹp mắt hay bắt kịp thẩm mỹ của Hailey Bieber. Thương hiệu còn cần cho khách hàng thấy lý do thực sự để họ tiếp tục mua sắm: chất lượng, công năng, thiết kế khác biệt hoặc giá trị sử dụng lâu dài. Bởi sau nhiều lần thay áo cho những sản phẩm quen thuộc, điều người tiêu dùng mong đợi có lẽ không còn là một phiên bản màu sắc mới, mà là một lý do đủ thuyết phục để họ mở ví thêm lần nữa.