Hailey Bieber và chiếc túi Chanel "không biết dùng để làm gì"

Xuất hiện tại buổi tiệc sau Academy Museum Gala, Hailey Bieber tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những gương mặt có phong cách thời trang được giới mộ điệu quan tâm. Lần này, cô lựa chọn thiết kế thuộc tinh thần Haute Couture Xuân-Hè 2026 của Chanel, gây ấn tượng với chất liệu xuyên thấu, mỏng nhẹ và những chi tiết xử lý tinh xảo. Thế nhưng, bên cạnh bộ cánh mong manh như sương, thứ khiến người ta tò mò hơn cả lại là chiếc túi cô mang theo: một thiết kế trong suốt, mềm rũ đến mức nhiều người phải đặt câu hỏi, liệu món phụ kiện này thực sự có thể đựng được gì?

Trong thế giới thời trang cao cấp, Chanel luôn biết cách biến những chất liệu tưởng chừng đơn giản thành điểm nhấn giàu tính nghệ thuật. Với bộ sưu tập Haute Couture Xuân-Hè 2026, nhà mốt khai thác vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng, chuyển động và những lớp vải xuyên thấu, tạo nên cảm giác mong manh nhưng không hề đơn điệu. Tinh thần ấy cũng là điều khiến bộ cánh của Hailey Bieber trở nên đáng chú ý. Thay vì dựa vào phom dáng cứng cáp hay những chi tiết trang trí quá phô trương, trang phục tạo sức hút nhờ độ mỏng nhẹ của chất liệu và cách các lớp vải tương tác với ánh sáng. Hiệu ứng xuyên thấu giúp tổng thể trở nên mềm mại, mang đến vẻ thanh thoát mà vẫn giữ được tinh thần sang trọng đặc trưng của haute couture.

Để tạo ra một thiết kế như vậy, chất liệu không chỉ cần đẹp mà còn phải được xử lý khéo léo để giữ được độ rủ, độ trong và hình dáng mong muốn. Những chi tiết tưởng như rất nhẹ nhàng có thể đòi hỏi kỹ thuật cắt may, dựng phom và hoàn thiện tỉ mỉ. Đây cũng là nét hấp dẫn của thời trang cao cấp: vẻ đẹp cuối cùng đôi khi đến từ những kỹ thuật tinh vi mà người xem khó nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu bộ trang phục đại diện cho vẻ đẹp mong manh, chiếc túi đi kèm lại đẩy tinh thần ấy lên một cấp độ khác. Thiết kế gợi nhắc đến kiểu túi nắp gập kinh điển của Chanel, nhưng thay vì lớp da quen thuộc giúp tạo hình khối rõ ràng, phiên bản này sử dụng chất liệu mỏng và trong suốt, mang cảm giác gần giống một chiếc khăn lụa mềm mại. Không còn vẻ chắc chắn thường thấy ở túi da, chiếc túi rũ xuống theo chuyển động của người mang. Những lớp chất liệu nhẹ khiến đường nét của phụ kiện trở nên linh hoạt, thậm chí gần như hòa vào trang phục. Khi nhìn từ xa, người ta có thể chú ý đến hình dáng quen thuộc của một chiếc túi nắp gập; nhưng khi quan sát kỹ hơn, sự khác biệt nằm ở chính chất liệu và cách thiết kế phá vỡ cấu trúc truyền thống.

Đây là một cách tiếp cận thú vị với phụ kiện xa xỉ. Chanel không nhất thiết phải tạo ra một hình dáng hoàn toàn mới để gây chú ý, mà có thể lấy cảm hứng từ biểu tượng đã quen thuộc rồi thay đổi chất liệu, cảm giác và cách món đồ hiện diện trên cơ thể. Chiếc túi vì thế không chỉ đóng vai trò hoàn thiện bộ trang phục, mà còn trở thành một phần của ý tưởng sáng tạo.

Tuy nhiên, cũng chính vẻ mỏng nhẹ ấy khiến thiết kế trở thành chủ đề dễ gây tranh luận. Với những người yêu thời trang như một hình thức biểu đạt nghệ thuật, chiếc túi xuyên thấu có thể là một sáng tạo táo bạo, gợi lên cảm giác tự do và giải phóng khỏi những quy chuẩn quen thuộc. Nhưng với những người xem túi xách trước hết là vật dụng hằng ngày, câu hỏi về tính ứng dụng gần như không thể tránh khỏi. Một chiếc túi cần có khả năng mang theo những món đồ cơ bản như điện thoại, ví tiền, chìa khóa hay mỹ phẩm. Vậy với thiết kế mỏng manh và mềm rũ như vậy, người dùng có thể đựng những vật dụng nào? Chất liệu có đủ khả năng chịu lực? Chiếc túi có giữ được hình dáng khi đặt đồ bên trong, hay vẻ đẹp đặc trưng sẽ biến mất ngay khi phải thực hiện đúng chức năng của nó?

Đó là những câu hỏi hợp lý, dù chưa thể kết luận thiết kế hoàn toàn không sử dụng được chỉ từ vẻ ngoài. Công năng thực tế còn phụ thuộc vào cấu trúc bên trong, đường may, khả năng chịu lực và mục đích sử dụng mà nhà thiết kế hướng đến. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những mẫu túi da truyền thống vốn được đánh giá cao nhờ độ bền và khả năng giữ phom, phiên bản xuyên thấu này rõ ràng ưu tiên trải nghiệm thị giác hơn là cảm giác chắc chắn quen thuộc.

Thực tế, không phải mọi thiết kế haute couture đều được tạo ra để trở thành món đồ tiện dụng trong đời sống thường ngày. Một số sáng tạo chủ yếu truyền tải ý tưởng, thể hiện kỹ nghệ thủ công hoặc mở rộng giới hạn của chất liệu. Chiếc túi Chanel xuyên thấu có thể được nhìn nhận theo hướng đó: một thử nghiệm về sự nhẹ nhàng, tính trong suốt và mối quan hệ giữa phụ kiện với trang phục. Dẫu vậy, thời trang càng táo bạo thì khoảng cách giữa giá trị nghệ thuật và nhu cầu thực tế càng dễ trở thành đề tài tranh luận. Với chiếc túi này, người yêu cái đẹp có thể say mê sự tinh tế trong từng lớp chất liệu, trong khi những người thực tế hơn vẫn chưa tìm được lý do để mang nó ra đường.

Sau cùng, màn xuất hiện của Hailey Bieber cho thấy đôi khi một món phụ kiện không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn đủ sức chiếm trọn sự chú ý. Còn chiếc túi Chanel mỏng như sương sẽ được xem là một tuyên ngôn sáng tạo hay một món đồ đẹp nhưng khó hiểu, có lẽ phụ thuộc vào việc mỗi người nhìn thời trang như nghệ thuật để chiêm ngưỡng hay vật dụng cần đồng hành trong cuộc sống.