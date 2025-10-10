Gắp kịp thời vòng tay bạc trong dạ dày bé gái

Theo lời người nhà, trong lúc chơi, trẻ cầm chiếc vòng tay bằng bạc và vô tình nuốt vào bụng. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

Kết quả X-quang cho thấy có dị vật cản quang nằm trong dạ dày. Do kích thước lớn, khó có khả năng tự đào thải ra ngoài, các bác sĩ chỉ định nội soi cấp cứu. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi mềm, ekip đã khéo léo gắp dị vật ra an toàn. Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, ăn uống bình thường và đã được cho xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo: dị vật đường tiêu hóa là tai nạn phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt với các vật dụng kim loại, đồng xu, pin, đồ chơi nhỏ hoặc chi tiết trang sức. Việc cố gắng tự xử lý hoặc kích thích trẻ nôn có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc, thủng đường tiêu hóa, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Phụ huynh được khuyến cáo không để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ, dễ nuốt; hướng dẫn con nhận biết nguy hiểm khi cho vật lạ vào miệng; khi xảy ra sự cố, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa hoặc nội soi để được xử trí kịp thời.