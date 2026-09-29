Gần 25.000 trẻ em đã được tiêm vaccine tay chân miệng

Một trẻ em đang được tiêm vaccine phòng bệnh.

Trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái, trong đó các bệnh viện nhi tuyến cuối ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch do chủng virus EV71 chiếm ưu thế.

Chỉ sau 5 ngày ra mắt, gần 25.000 mũi vaccine được tiêm an toàn và đặt giữ trước cho trẻ tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Nhiều phụ huynh chủ động đưa con đi tiêm ngay từ ngày đầu, đặc biệt là những gia đình từng có con mắc bệnh nặng, biến chứng nguy kịch do EV71 phải lọc máu, thở máy.

BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, chia sẻ tại hội thảo khoa học.

Sự đón nhận nhiệt tình này cho thấy nhu cầu phòng bệnh rất lớn và sự quan tâm sâu sắc của các bậc cha mẹ. Để đáp ứng lượng khách hàng tăng cao, VNVC huy động hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên, mở rộng khu vực tiêm và làm việc xuyên trưa không nghỉ tại hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP.

Chia sẻ tại hội thảo khoa học “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” do VNVC và Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) tổ chức mới đây, BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, cho biết EV71 có tính hướng thần kinh mạnh, gây biến chứng nặng như viêm não, viêm thân não, suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong. Việc có vaccine nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất này là giải pháp y khoa được mong đợi suốt hơn 15 năm qua.

Nhà khoa học tại Đài Loan nghiên cứu vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 trong phòng thí nghiệm.

Vaccine này là thành quả nghiên cứu dài hạn, ghi nhận hiệu lực bảo vệ gần 97% và hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa nhập viện do EV71. Tại hội thảo, GS.BS Li-Min Huang - nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Đài Loan, cho biết quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có sự tham gia trực tiếp của gần 2.500 trẻ em Việt Nam (chiếm 82,9%) qua sự phối hợp của Viện Pasteur TPHCM. Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancet chứng minh hiệu lực bảo vệ 96,8%. của vaccine.

Đặc biệt, dữ liệu thực tế tại Đài Loan từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026 cho thấy hơn 600.000 liều vaccine được sử dụng, và CDC Đài Loan không ghi nhận bất kỳ ca nặng nào do EV71 trong ba năm liên tiếp 2024-2026. Bằng chứng khoa học và thực tiễn vững chắc này cùng sự hưởng ứng tốt tại Việt Nam thắp lên kỳ vọng lớn trong việc khống chế hiệu quả căn bệnh nguy hiểm ở trẻ em.