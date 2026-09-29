Mẹ ở Hà Nội sốc khi phát hiện con mình là thành viên của hội nhóm "Con ghét bố mẹ" gần 50.000 người

Phát hiện con gái học cấp 2 tham gia hội nhóm anti gia đình, chị Hương ngỡ ngàng. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, thay vì tức giận hay mắng mỏ, chị chọn cách ngồi lại trò chuyện, tâm sự và kiên nhẫn phân tích cho con hiểu về những tác động tiêu cực phía sau không gian ảo đó.

Mới đây, thông tin về hội nhóm "Con ghét bố mẹ" với quy mô nhanh chóng vượt mốc gần 50.000 thành viên đanglàm dậy sóng mạng xã hội. Lướt qua các bài đăng trong nhóm, dễ dàng nhận thấy đây là nơi tập trung vô số những bất đồng, xung đột tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại âm ỉ bùng cháy giữa cha mẹ và con cái. Đó là cảm giác không được thấu hiểu, những áp lực vô hình từ kỳ vọng gia đình, hay đơn giản là những ấm ức thầm kín mà các bạn trẻ không biết giãi bày cùng ai.

Điều đáng nói là sự lan tỏa của những cảm xúc tiêu cực ấy. Trong không gian ẩn danh hoặc thuần túy thế giới mạng, những lời than thở nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác, đồng cảm từ những tâm hồn cùng cảnh ngộ. Vô tình, một hội nhóm mang cái tên gai góc ấy lại trở thành "vùng an toàn" độc hại, nơi những tổn thương chưa được chữa lành được nhân bản và khoét sâu thêm thay vì tìm hướng giải quyết mang tính xây dựng.

Bàng hoàng, lo lắng.

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Trước thông tin này, các bậc phụ huynh, những người có con cái trong độ tuổi khủng hoảng tuổi dậy thì đã có những góc nhìn và cách hành xử không giống nhau. Chị Nguyễn Hương (38 tuổi, Hà Nội), mẹ của hai cô con gái, từng trải qua một phen hoảng hốt khi phát hiện con gái lớn đang là thành viên của nhóm kín này.

Ban đầu, khi bị mẹ gặng hỏi, cô con gái học cấp hai thản nhiên trấn an rằng chỉ tham gia vì bạn bè rủ rê và "chỉ đọc chứ không đăng bài". Tuy nhiên, bằng sự nhạy cảm của người mẹ, chị Hương nhanh chóng nhận ra những bất thường: dạo gần đây, cô con gái vốn ngoan ngoãn bắt đầu có xu hướng cãi vã, tỏ thái độ bực bội và không vừa ý với mọi lời góp ý từ bố mẹ.

Sau khi suy nghĩ và bàn bạc với chồng, chị không chọn cách mắng mỏ hay cấm đoán cực đoan, thay vào đó, chị chọn ngồi xuống phân tích cho con hiểu rằng việc tiếp xúc thường xuyên với những năng lượng tiêu cực, dù chỉ ở vị trí "người xem", cũng sẽ dần gặm nhấm và làm xói mòn tình cảm gia đình.

Ảnh NVCC

"Nghe chúng tôi tâm sự, con có vẻ hiểu ra và hứa sẽ thoát khỏi hội nhóm ấy", chị Hương nói.

Cũng có con trong độ tuổi dậy thì, anh Nguyễn Khải (45 tuổi, TP.HCM), phụ huynh của một nam sinh cấp ba, lại nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính của thời đại số. Anh không giấu được sự lo lắng và quan ngại sâu sắc trước sức hút của những hội nhóm mang tính kích động tâm lý này.

Dẫu vậy, anh cũng tỉnh táo nhận định rằng trong thời đại mạng xã hội phát triển như vũ bão, việc cấm đoán hay kiểm soát điện thoại của con hoàn toàn là "bất khả thi" bởi các con luôn có những không gian mở riêng tư.

Theo anh Khải, thay vì cố gắng bít miệng giếng bằng cách cấm cản, điều phụ huynh cần làm lúc này là học cách chuyển hóa vai trò từ "bề trên" sang người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét.

"Càng cấm các con càng tò mò, và hành động xấu càng dễ xảy ra. Chúng ta cũng từng là trẻ nhỏ nên phải hiểu điều đó chứ. Mắng mỏ, đánh đập không phải là cách", anh Khải nói.

Chị P.H đứng ngồi không yên khi nghe tin về nhóm hội này

Chị P.H (33 tuổi, Nha Trang), mẹ của hai con nhỏ chưa đến tuổi dậy thì, cũng đứng ngồi không yên khi nghe về thông tin này. Dù các con còn nhỏ, chị hiểu rằng sóng gió tuổi teen chỉ là chuyện sớm muộn. Chủ động tìm hiểu cách xử lý từ những phụ huynh đi trước, chị nhận ra sai lầm lớn nhất của cha mẹ thường nằm ở sự áp đặt và thiếu kiên nhẫn. Chị bắt đầu tập thói quen hạ cái tôi xuống mỗi khi con cái trái ý, học cách gọi tên cảm xúc của con thay vì chỉ trân trọng điểm số hay sự vâng lời bề ngoài.

Yêu thương con cái bằng bản năng là chưa đủ, thời đại số đòi hỏi cha mẹ phải yêu thương bằng sự thấu hiểu, sự cập nhật tâm lý thời đại và trên hết là một sự kiên nhẫn đủ lớn để bước vào thế giới nội tâm phức tạp của con.

Thay vì hoảng loạn khi thấy con bước vào "vùng đất cấm" của mạng xã hội, hãy biến chính ngôi nhà của mình thành nơi an toàn nhất, nơi con hiểu rằng dù ngoài kia có bao nhiêu trạm dừng chân đầy tiêu cực, bố mẹ vẫn luôn là bến bờ vững chãi nhất để trở về và được ôm ấp trọn vẹn.