Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 khép lại: Những con số ấn tượng sau mùa hội ngộ

Với thông điệp “Growing With Love – Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 tại Hà Nội đã khép lại sau hai ngày diễn ra. Sự kiện mang đến không gian để ba mẹ tham quan, mua sắm, đồng thời cùng con tham gia những hoạt động phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Từ màn đồng diễn yoga của các mẹ bầu đến đường đua dành cho những vận động viên nhí, ngày hội có sự hiện diện của nhiều gia đình đang ở những chặng khác nhau trên hành trình nuôi con. Những số liệu tổng kết do KidsPlaza công bố cho thấy sức hút của chương trình cả tại sự kiện lẫn trên các nền tảng số.

Hơn 50.000 lượt khách, sức hút nối dài trên không gian mạng

Trong hai ngày, Festival ghi nhận hơn 50.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sự quan tâm của các gia đình đối với một không gian kết hợp tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm và vui chơi dành cho mẹ bầu, em bé.

Với ba mẹ, những ngày hội như Festival còn là dịp dành thời gian bên con, cùng tham gia một hoạt động mới và gặp gỡ những gia đình có chung mối quan tâm. Việc mua sắm vì thế trở thành một phần trong lịch trình trải nghiệm của cả nhà.

Sức hút của chương trình cũng được mở rộng qua các kênh truyền thông. Theo số liệu tổng kết, Festival đạt 15 triệu lượt xem livestream, cùng hơn 34.860 lượt thảo luận trên mạng xã hội.

Nếu lượng khách tham quan phản ánh sự hưởng ứng tại chỗ, lượt xem livestream và thảo luận cho thấy chương trình tiếp tục được theo dõi, nhắc đến trên môi trường số. Qua đó, những hoạt động của Festival có thể tiếp cận cả những gia đình không trực tiếp có mặt.

700 mẹ bầu cùng đồng diễn yoga

Một trong những điểm nhấn của mùa Festival năm nay là màn đồng diễn yoga với sự tham gia của 700 mẹ bầu.

Hình ảnh các mẹ cùng hòa nhịp trong một hoạt động chung mang đến dấu ấn riêng cho ngày hội. Giữa những thay đổi và bỡ ngỡ của thai kỳ, đây còn là dịp để các mẹ gặp gỡ, cảm nhận sự đồng hành từ cộng đồng và lưu lại kỷ niệm trước ngày đón bé.

Hoạt động cũng góp phần thể hiện thông điệp “Growing With Love” qua sự hiện diện của chính những người mẹ đang chờ con chào đời. Hành trình lớn lên cùng tình yêu được bắt đầu từ khoảng thời gian ấy, khi cả gia đình chuẩn bị cho một thành viên mới.

2.000 vận động viên nhí và gia đình trên đường đua

Không khí sôi động của Festival còn đến từ 2.000 vận động viên nhí và gia đình tham gia Kidslympic Bé Bò và Kidslympic Iron Racer.

Những đường đua dành cho trẻ nhỏ tạo cơ hội để các bé vận động, làm quen với không gian mới và nhận sự cổ vũ từ người thân. Với ba mẹ, điều đáng nhớ có thể nằm ở khoảnh khắc con hào hứng nhập cuộc, mạnh dạn tiến về phía trước hoặc hoàn thành phần thi theo cách riêng.

Sự tham gia của các gia đình giúp đường đua trở thành một trải nghiệm chung. Con thi đấu, ba mẹ đồng hành, và mỗi nhà lại có thêm một câu chuyện để kể sau ngày hội.

Khép lại sự kiện, lưu giữ những trải nghiệm bên con

Phía sau những số liệu tổng kết là sự tham gia của ba mẹ, các em bé, thương hiệu và đối tác. Mỗi nhóm góp một phần tạo nên quy mô cũng như không khí của Festival Hà Nội 2026.

Chương trình đã khép lại, nhưng những kỷ niệm từ màn đồng diễn yoga, các đường đua và thời gian cả nhà cùng khám phá vẫn còn được lưu giữ. Đó cũng là cách thông điệp “Kiến tạo thế hệ hạnh phúc” được thể hiện qua những trải nghiệm gần gũi: ba mẹ có mặt, đồng hành và dành thời gian lớn lên cùng con.

FESTIVAL MẸ BẦU & EM BÉ KIDSPLAZA 2026 HÀ NỘI Growing With Love – Kiến tạo thế hệ hạnh phúc 02 ngày kết nối, trải nghiệm cùng gia đình. 50.000+ lượt khách tham quan, mua sắm. 15 triệu lượt xem livestream trên các kênh truyền thông. 34.860+ lượt thảo luận trên mạng xã hội. 700 mẹ bầu tham gia đồng diễn yoga. 2.000 vận động viên nhí và gia đình tham gia Kidslympic Bé Bò & Kidslympic Iron Racer.



