Fan Jennie đỉnh số 2 không ai số 1: Sẵn sàng chi 1,8 tỷ để mua dây chuyền "đu" theo idol dù MV mới ra chưa đầy 1 tuần!

Riêng về mảng miếng thời trang, có lẽ ít idol gen 3 nào so được với Jennie vì cô nàng thực sự có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Ngoài cái danh "công chúa YG" thì Jennie còn được gọi là "nữ hoàng sold out" vì chỉ cần diện item gì là item ấy hot và có khả năng cháy hàng trong một nốt nhạc. Khi BST kính Jentle Home, sản phẩm hợp tác giữa Jennie và Gentle Monster vừa được mở bán thì website của hãng cũng bị đánh sập vì quá tải lượng truy cập.

Thành tích mới nhất của "nữ hoàng sold out" là giúp mẫu vòng siêu đắt, giá khoảng 1,8 tỷ đồng của thương hiệu Shay hết hàng trong khoảng 5 ngày, tính từ khi MV "How You Like That" của Black Pink lên sóng. Mới ngày nào các Blink còn mừng húm khi tìm ra được "tung tích" của item này thì giờ đã sốc nặng vì nó đã sold out mất rồi.

Tốc độ sold out chóng mặt của mẫu vòng này đã khiến netizen Hàn/Việt quá choáng. Vẫn biết sức ảnh hưởng của Jennie lớn nhưng dân tình không nghĩ được rằng chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, cô lại có thể khiến item tiền tỷ "bay màu" ấn tượng đến thế.

- Wow... tôi sốc đó nha.

- Dã man, sức ảnh hưởng của cô ấy đúng là không đùa được đâu.

- Ôi họ điên thật rồi...

- Nhìn giá mà choáng.

- Đỉnh cao của Kim Jennie.

- 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 VNĐ thôi chứ không nhiều... Đúng như những gì đại sứ du lịch bụi Bali bình luận: "4 bạn này bận trang phục gì, mang trang sức gì cũng thành trend.".

- Lại nhớ cái lần bé con sold out một cái đầm body thì bị cà khịa là do đầm đang giảm giá, ừ thế giờ cái vòng sương sương tỉ mấy sold out rồi nè.

- 77.700$ mà các bạn làm như con bò rụng lông, cây me rụng lá vậy đó. Sold out luôn mới sợ!

Ngoài chiếc vòng đắt đỏ siêu cấp phía trên thì combo 33 triệu bao gồm hanbok Danha + găng tay Chanel hay nhẫn con bướm giá 120 triệu... cũng đã nhanh chóng "bốc hơi" sau khi Jennie diện nó trong MV mới. Dự là trong thời gian tới, nhiều item do công chúa YG lăng xê đều sẽ lần lượt cháy hàng thôi.