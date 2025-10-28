Em gái Chương Nhược Nam gây bão mạng, có 1 điểm giống hệt chị gái

Vào tối ngày 22/10 vừa qua, truyền thông và mạng xã hội xứ Trung rộn ràng với loạt ảnh, clip từ lễ cưới của em gái thứ ba của Chương Nhược Nam - Chương Thiên Ý chính thức lên xe hoa khi ở độ tuổi 23.

Chương Thiên Ý - em gái thứ 3 của nữ diễn viên Chương Nhược Nam lên xe hoa ở tuổi 23. (Nguồn:Xiaohongshu)

Tại ngày trọng đại của đời mình, Chương Thiên Ý xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và thanh lịch, toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, hiện đại nhưng vẫn rất tinh tế. Người đẹp sinh năm 2002 chọn kiểu tóc búi thấp nhẹ nhàng, điểm xuyết vài lọn tóc buông hờ giúp gương mặt thêm mềm mại. Lớp trang điểm tươi sáng, tự nhiên, nhấn vào làn da căng mịn và đôi môi hồng nude bóng nhẹ, mang lại cảm giác trong veo, trẻ trung.

Cô dâu Chương Thiên Ý chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, tôn trọn vẻ đẹp tự nhiên và rạng rỡ trong ngày cưới.

Điểm đặc biệt là chiếc váy cưới của Chương Thiên Ý mang dáng cao cổ kín đáo, tay dài bằng ren mỏng trong suốt tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Phần cổ áo được đính đá lấp lánh, thân váy ôm vừa vặn rồi xòe rộng ở phần tùng với nhiều lớp vải mềm phủ pha lê, giúp cô dâu trông nổi bật, sang trọng nhưng vẫn rất dịu dàng, tự nhiên.

Dân tình cho rằng Chương Thiên Ý trong ngày trọng đại trông thon gọn và cuốn hút hơn rõ rệt so với trước đây. Được biết, cô đã tích cực giảm cân và chăm chút ngoại hình trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Nhờ vậy, vóc dáng của cô nàng trở nên cân đối, gương mặt thanh thoát, các đường nét mềm mại và hài hòa hơn.

Chương Thiên Ý tựa nàng công chúa trong bộ váy cưới lấp lánh trong ngày trọng đại của mình, được nhận xét rất giống Chương Nhược Nam.

Nhiều người nhận xét Chương Thiên Ý "lấy chồng hơi sớm", song với người dân Ôn Châu, việc lập gia đình ở độ tuổi này lại là điều rất bình thường. Trước đó, em gái thứ hai của Chương Nhược Nam là Chương Nhược Dao cũng đã lên xe hoa vào năm ngoái.

Theo blogger Trung Quốc, Chương Nhược Nam đã bay từ Bắc Kinh về quê trong đêm để kịp dự đám cưới em. Tuy nhiên, do phong tục địa phương ở Ôn Châu, "trưởng nữ chưa chồng không được ngồi mâm chính", nữ diễn viên chỉ đứng quan sát từ xa hoặc ở khu vực tầng trên nên chưa có hình ảnh lan truyền trên MXH.

Trước đó, khi tham dự đám cưới của em gái thứ 2, Chương Nhược Nam đã mặc vô cùng giản dị.

Chương Thiên Ý sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo không hề thua kém chị gái và cô hiện là 1 KOL có tiếng trên MXH xứ tỷ dân. Chương Thiên Ý thu hút cộng đồng mạng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ghi điểm với đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng làn da trắng sáng. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ, tươi tắn cũng là một điểm cộng giúp em gái Chương Nhược Nam chiếm trọn cảm tình của người nhìn.

Visual mang vibe tình đầu không thua kém gì chị gái của Chương Thiên Ý.

Chương Thiên Ý cũng giống chị gái mình khi sở hữu mái tóc đen dày, bồng bềnh và khỏe mạnh, tạo nên nét cuốn hút rất tự nhiên. Ngoài đời, cô thường để tóc dài suôn nhẹ hoặc uốn lơi nhẹ nhàng, vừa nữ tính vừa tinh tế. Thời gian gần đây, Thiên Ý còn được khen ngày càng xinh hơn sau khi giảm cân, gương mặt thanh thoát và đường nét hài hòa hơn, toát lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng vẫn rất hiện đại.



Chương Thiên Ý gây thiện cảm với mái tóc đen dày, suôn mượt, thừa hưởng nét đẹp tự nhiên từ chị gái Chương Nhược Nam.

Đước biết, phong cách đời thường của em gái Chương Nhược vô cùng trẻ trung, năng động phù hợp đúng với lứa tuổi. Em gái Chương Nhược Nam ưa chuộng những item kiểu dáng casual nhưng màu sắc để tạo nên street style dễ thương, bắt mắt. Cô nàng cũng chăm sử dụng thêm các phụ kiện dễ thương để hoàn thiện tạo hình, giao diện đúng với lứa tuổi.