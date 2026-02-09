Em bé sơ sinh siêu ngoan ngoãn gây sốt mạng: Bác sĩ ra hiệu lệnh, bé "làm theo"

Tiếng khóc “oe oe” vang lên báo hiệu một sinh linh mới chính thức chào đời. Từ chiếc bụng mẹ ấm áp, an toàn, bé đột ngột bước vào một thế giới sáng choang, ồn ào và xa lạ. Không ít trẻ sơ sinh tỏ ra hoang mang, thậm chí kháng cự: nhắm chặt mắt, như chưa sẵn sàng đón nhận thế giới mới này.

Nhiều bà mẹ nhận thấy con mình vừa sinh ra thường không mở mắt, liền lo lắng không biết có vấn đề gì về thị lực hay không. Các bác sĩ thường giải thích rằng, đó có thể là do mí mắt bị sưng nhẹ vì quá trình đi qua đường sinh – một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Cũng có một cách nói rất đáng yêu: có lẽ em bé đang “bày tỏ” sự luyến tiếc khi phải rời khỏi vòng tay an toàn của mẹ.

Em bé “nghe lời nhất” bất ngờ nổi tiếng

Thế nhưng mới đây, một em bé được cư dân mạng gọi vui là “trẻ sơ sinh nghe lời nhất” lại bất ngờ gây sốt. Bé không hề tỏ ra chống đối, thậm chí còn giống như… nghe hiểu lời người lớn, làm theo chỉ dẫn, khiến cả bác sĩ lẫn y tá đều ngạc nhiên.

Sau khi chào đời, em bé được y tá nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ rồi bế ra ngoài cho gia đình xem. Người mẹ từ trước sinh đã đặt cho con biệt danh là “Tiểu Thanh Ninh”. Việc sớm đặt tên thân mật và thường xuyên thai giáo cũng phần nào cho thấy sự trân trọng và kỳ vọng mà cha mẹ dành cho con.

Bác sĩ đỡ sinh vừa nhìn thấy Tiểu Thanh Ninh đã đặc biệt yêu mến: trán đầy đặn, hốc mắt lớn, sống mũi cao, hai má phúng phính lớp “má sữa” đặc trưng của trẻ sơ sinh, da dẻ hồng hào, cơ thể rắn rỏi – nhìn là biết một em bé khỏe mạnh, xinh xắn.

Bác sĩ “ra lệnh”, bé thật sự làm theo

Điều bất ngờ nhất xảy ra ngay sau đó. Khi bế bé bước ra ngoài, bác sĩ vô thức nhẹ giọng gọi:

“Tiểu Thanh Ninh, mở mắt ra nào.”

Vừa dứt lời, em bé trong tay bác sĩ… thật sự chớp chớp mắt! Có lẽ ánh sáng hơi chói, bé nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến bác sĩ vô cùng kinh ngạc – bé không chỉ “nghe lời” mà còn biết tự bảo vệ mình.

Nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, bác sĩ vừa đi vừa thử lại lần nữa:

“Tiểu Thanh Ninh, mở mắt thêm chút nữa được không?”

Không ngờ em bé dường như hiểu thật. Bé cố gắng mở đôi mắt vẫn còn hơi sưng do bị ép qua đường sinh. Với trẻ sơ sinh, việc chủ động điều khiển cơ mặt là vô cùng khó khăn, vậy mà bé vẫn nỗ lực đáp lại “mệnh lệnh”, dù chỉ trong chốc lát.

Phản ứng giống như “nghe hiểu khẩu lệnh” ấy khiến bác sĩ bật cười nói vui:

“Nhỏ xíu đã biết nghe lời thế này, lớn lên chắc là đứa trẻ rất dễ nuôi!”

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và khiến cộng đồng mạng tan chảy. Nhiều người đùa rằng:

“Giờ sinh ít con quá, đến Bà Mụ cũng phải nghiêm túc ‘nặn hàng chất lượng’!”

Đằng sau câu nói vui ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: khi tỷ lệ sinh giảm, nhiều gia đình đầu tư kỹ lưỡng hơn cho giai đoạn chuẩn bị mang thai và chăm sóc thai kỳ. Nhờ vậy, không ít em bé sinh ra trông khỏe mạnh, lanh lợi và phản xạ nhanh nhạy hơn.

Thực ra, không phải “Bà Mụ thay đổi tay nghề”, mà chính việc mang thai khoa học đang âm thầm nâng cao “vạch xuất phát” cho thế hệ mới.

Em bé sinh ra “ngoan ngoãn, lanh lợi” – nhờ mẹ làm tốt 3 điều khi mang thai

Thứ nhất: Chuẩn bị mang thai khoa học, xây nền tảng sức khỏe

Nhiều cặp vợ chồng hiện nay chủ động khám tiền sản, điều chỉnh thể trạng, bổ sung axit folic, duy trì cân nặng hợp lý và tinh thần thoải mái. Những điều này không chỉ tăng khả năng thụ thai mà còn tạo môi trường tốt cho phôi thai phát triển ngay từ đầu.

Thứ hai: Dinh dưỡng cân bằng suốt thai kỳ

Ba tháng đầu bổ sung axit folic, giữa thai kỳ chú trọng sắt, cuối thai kỳ tăng cường canxi… Kết hợp chế độ ăn đa dạng với ngũ cốc nguyên cám, đạm chất lượng cao, rau quả phong phú sẽ giúp mẹ tăng cân ổn định, giảm khó chịu thai kỳ và giúp bé nhận đủ – nhưng không thừa – dưỡng chất.

Thứ ba: Thai giáo hợp lý, xây dựng kết nối sớm mẹ – con

Ngay trong bụng mẹ, thai nhi đã có thể cảm nhận âm thanh, ánh sáng và cảm xúc. Âm nhạc nhẹ nhàng, những lời thì thầm yêu thương, những cái vuốt ve đều là hình thức thai giáo hiệu quả, giúp bé phát triển giác quan và hệ thần kinh, đồng thời dễ phản ứng với giọng nói của cha mẹ sau khi chào đời.

Dĩ nhiên, không phải em bé nào cũng “nghe lời làm theo” như Tiểu Thanh Ninh. Mỗi trẻ có nhịp phát triển và cách phản ứng khác nhau: có bé hay khóc, có bé lại rất yên tĩnh – tất cả đều liên quan đến tính khí, trạng thái và môi trường xung quanh.

Điều quan trọng nhất là: sự quan tâm và yêu thương trong suốt thai kỳ, em bé hoàn toàn có thể cảm nhận được. Sự chuẩn bị và mong đợi ngay từ khi mang thai không chỉ giúp bé khỏe mạnh hơn, mà còn giúp cha mẹ đón nhận con với tâm thế bình tĩnh, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Bé nhà bạn khi mới chào đời có khoảnh khắc nào khiến bạn bất ngờ không? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình ở phần bình luận nhé!

Nguồn: Sohu