Em bé ngã lộn cổ từ trên giường xuống đất, nhưng vẫn may mắn vì có đồ vật này

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau chia sẻ đoạn clip do camera ghi lại cảnh một em bé bị ngã từ trên giường xuống đất khiến người xem không khỏi thót tim.



Trong video, em bé khoảng chừng 5-6 tháng tuổi đang nằm khóc một mình trên giường mà không có người thân bên cạnh. Theo dự đoán, có thể bố mẹ bé sau khi cho con ngủ đã rời khỏi phòng để làm việc khác nên không biết con mình đã tỉnh giấc.

Bất chợt, cậu bé lẫy mạnh, do vị trí nằm quá sát mép giường nên bé bị ngã, may mắn trúng một chiếc gối ôm rồi lăn xuống đệm nên không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên do hoảng sợ nên em bé đã khóc rất lớn.

Em bé bị ngã từ trên giường xuống đất

Dưới phần bình luận, ai nấy đều thót tim khi chứng kiến cảnh tượng trên. Đa phần trách người thân đã không trông chừng bé cẩn thận, con đang trong độ tuổi biết lẫy rất dễ bị ngã mà đặt bé sát mép giường như vậy là rất nguy hiểm. Ngoài ra, bé đã khóc lớn tiếng nhưng cũng không có ai chạy vào.

Tuy nhiên, một số phụ huynh khác lên tiếng bênh vực vì cho rằng không thể kè kè bên con cả ngày được, tranh thủ con ngủ nên có lẽ bố mẹ bé đã đi làm việc nhà, họ ý thức được nếu con dậy có khả năng bị ngã nên đã đặt đệm và gối ôm ở phía dưới để bé được an toàn.

May mắn là em bé trong video không gặp vấn đề nguy hiểm nào, tuy nhiên đoạn clip cũng là một lời nhắc nhở đến tất cả các bậc phụ huynh cần phải cẩn thận khi trông con, đặc biệt là các bé trong đang tập lẫy, tập bò. Các em bé cần phải luôn ở trong tầm quan sát của người lớn. Nếu để bé một mình trên giường thì cần lắp thanh chắn hoặc mang theo thiết bị máy báo khóc để khi con tỉnh giấc phụ huynh có thể kịp thời có mặt.

Đối với những trường hợp bé không may bị ngã từ trên giường và bị đập đầu xuống đất, các bậc phụ huynh cần ghi nhớ một số điều sau:

- Bố mẹ hãy bình tĩnh, quan sát 15 giây sau đó kiểm tra kỹ xem trên cơ thể con có vết thương nào không rồi mới nhẹ nhàng bế con lên.

- Nếu trẻ bị thương ở phần cổ hoặc lưng, bố mẹ tuyệt đối không được bế trẻ lên. Hãy đảm bảo trẻ nằm ở tư thế thẳng và không di chuyển. Sau đó, bố mẹ lập tức bấm số gọi cứu thương.

- Nếu chân tay của trẻ không thể hoạt động, bố mẹ chạm nhẹ vào là con khóc thét, lúc đó có thể bé bị gãy xương hoặc trật khớp. Bố mẹ hãy bế trẻ ở tư thế cố định để đưa bé đến bệnh viện, trong lúc di chuyển, động tác của bố mẹ cần nhẹ nhàng, tránh gây thêm thương tổn cho trẻ.

- Nên giữ bé tỉnh táo trong ít nhất 1h sau khi bị ngã, và có thể cho con ngủ một giấc ngắn sau đó, nhưng không quá 20 phút. Bố mẹ cần quan sát liệu trẻ có xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm như: Ngủ mê man, nôn ói, nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, hôn mê... thì bố mẹ cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện khám.

- Sau khi bị ngã đập đầu xuống đất, dù không phải chấn thương sọ não nhưng nhiều bé vẫn bị nôn ói từ 1- 2 lần. Vì vậy, trong 1-2 giờ đầu sau khi bé ngã, mẹ chỉ nên cho bé uống nước hoặc bú mẹ, không nên cho bé ăn thức ăn dạng rắn, đặc.

