Em bé hay túm tóc mẹ không phải vì nghịch đâu, mà là vì yêu mẹ đấy!

Sáng sớm, nắng vừa chạm khẽ bậu cửa sổ, bạn đang tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng khi ôm bé trong lòng. Bỗng nhiên, da đầu nhói lên một cái quen thuộc – đôi bàn tay mũm mĩm ấy lại nhanh như chớp túm trúng một lọn tóc của bạn, rồi còn khoái chí cười khanh khách. Bạn vừa đau vừa buồn cười, trong đầu đầy dấu hỏi: “Con ơi, tóc của mẹ rốt cuộc đã làm gì con thế này?”

Hành động tưởng chừng “nghịch ngợm” ấy, thật ra lại cất giấu rất nhiều yêu thương thầm lặng và sự khám phá của bé. Với một em bé còn nhỏ xíu, thế giới này vừa mới mẻ vừa rộng lớn, và con đang dùng tất cả các giác quan để chạm vào, cảm nhận và hiểu mọi thứ xung quanh.

Mái tóc của bạn khi buông xuống khẽ đung đưa, rất dễ thu hút ánh nhìn của con. Con vươn tay ra với lấy, nắm lại. đó chính là lúc con đang tập luyện khả năng phối hợp tay – mắt, một kỹ năng vô cùng quan trọng. Khi nắm được tóc mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và mùi hương thân thương, bé sẽ thấy an tâm lạ thường. Đặc biệt là khi con sợ hãi môi trường mới, buồn ngủ hay cáu kỉnh, việc nắm chặt tóc mẹ giống như ôm được một “chiếc chăn an ủi” an toàn nhất. Đó là cách con tìm kiếm sự gần gũi và vỗ về.

Vì thế, lần sau khi “bàn tay nhỏ” lại vươn tới, đừng vội trách con nhé. Con chỉ đang dùng cách riêng của mình để nói rằng: “Mẹ ơi, con cần mẹ lắm, con yêu mẹ nhiều lắm.”

Khi đã hiểu được tình yêu vụng về ấy, cha mẹ có thể nhẹ nhàng xử lý để vừa bảo vệ mình, vừa giúp con phát triển tốt hơn. Việc đơn giản nhất là chăm chút lại mái tóc của bạn: buộc gọn thành búi hoặc tết lại để hạn chế “tầm ngắm”. Khi chơi cùng con, bạn có thể khoác thêm một chiếc khăn mỏng, hoặc đeo băng đô xinh xắn vừa ngăn tay bé, vừa là điểm nhấn đáng yêu.

Nếu con lại định túm tóc, đừng vội rụt ra thật nhanh, vì điều đó có thể khiến bé thấy “thú vị” hơn. Hãy mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay con ra, rồi lập tức đưa cho con một món đồ phù hợp để cầm nắm, như xúc xắc phát ra tiếng vui tai hay một cuốn sách vải mềm. Vừa làm vừa nói: “Mình chơi cái này nha con.” Cách chuyển hướng sự chú ý nhẹ nhàng sẽ giúp con thỏa mãn nhu cầu khám phá mà không làm mẹ đau.

Quan trọng hơn, hãy dạy con cách thể hiện yêu thương đúng cách. Khi con kéo tóc khiến bạn đau, bạn có thể diễn đạt hơi “quá” một chút: “Ái, mẹ đau quá!” và xoa nhẹ mái tóc mình, để con dần hiểu cảm giác đau và cảm xúc của người khác. Sau đó, nắm tay con đặt lên má mẹ, hoặc hướng dẫn con ôm mẹ, hôn mẹ, rồi vui vẻ đáp lại: “Ôi, con vuốt nhẹ thế này là mẹ thích lắm, mẹ yêu con!”

Qua nhiều lần lặp lại, con sẽ hiểu rằng: hóa ra, những cái chạm nhẹ nhàng và vòng ôm ấm áp còn khiến mẹ vui hơn việc túm tóc rất nhiều.

Còn bé nhà bạn thì sao? Có “chiêu yêu thương” nào khiến bố mẹ vừa buồn cười vừa đau đầu không?

Nguồn: Sohu