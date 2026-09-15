Em bé 5 tháng tuổi bỗng hóa thành “nhà thám hiểm nhí”? Ba tín hiệu phát triển cha mẹ nên nhận biết

Em bé trước kia chỉ nằm ngoan ngoãn bú sữa và ngủ, giờ dường như đã trở nên hiếu động hơn hẳn. Con thích đưa tay lấy đồ vật, liên tục lật người và tò mò trước mọi thứ xuất hiện xung quanh.

Nếu cha mẹ đang cảm thấy luống cuống trước những thay đổi ấy thì cũng đừng quá lo lắng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy em bé đang bước vào một giai đoạn phát triển nhanh chóng.

Khoảng 5 tháng tuổi là thời điểm nhiều em bé bắt đầu chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận sang chủ động khám phá. Khi hiểu được những tín hiệu phát triển này, cha mẹ sẽ dễ dàng đồng hành cùng con hơn, đồng thời tạo điều kiện để các khả năng vận động và nhận thức của trẻ được phát triển phù hợp.

1. Đôi bàn tay trở nên “bận rộn”

Thay đổi đầu tiên cha mẹ dễ nhận thấy là đôi bàn tay của em bé bỗng hoạt động liên tục.

Trước đây, con có thể chỉ vung tay một cách vô thức. Nhưng lúc này, nhiều em bé đã bắt đầu biết quan sát, đưa tay về phía đồ chơi rồi cố gắng nắm lấy. Sau khi lấy được món đồ, phản ứng quen thuộc của con thường là đưa ngay vào miệng để “nếm thử”.

Cha mẹ không nên vội cho rằng hành động mút tay hoặc đưa đồ chơi vào miệng là một thói quen xấu cần ngăn cấm hoàn toàn. Trong giai đoạn này, miệng cũng là một trong những công cụ giúp trẻ tìm hiểu thế giới. Thông qua việc chạm, nắm và khám phá đồ vật, não bộ của con đang tiếp nhận thêm nhiều thông tin mới.

Cha mẹ có thể chuẩn bị cho con những loại vòng ngậm nướu, xúc xắc hoặc đồ chơi có chất liệu khác nhau, kích thước vừa tay và dễ cầm nắm. Các món đồ cần được vệ sinh thường xuyên, không có cạnh sắc, không dễ vỡ và không chứa chi tiết nhỏ có nguy cơ khiến trẻ bị hóc.

Việc được tự do cầm nắm đồ vật an toàn không chỉ hỗ trợ khả năng phối hợp giữa tay và mắt mà còn có thể giúp trẻ dễ chịu hơn khi bước vào giai đoạn mọc răng.

2. Khả năng vận động toàn thân tiến bộ rõ rệt

Bên cạnh đôi bàn tay ngày càng linh hoạt, khả năng vận động của em bé cũng có nhiều thay đổi.

Cha mẹ có thể nhận thấy cổ của con đã cứng cáp hơn. Khi nằm sấp, trẻ có thể nâng đầu cao, chống tay hoặc cố gắng xoay người. Một số em bé bắt đầu tập lẫy, đạp chân liên tục, thậm chí cố rướn người về phía trước khi nhìn thấy món đồ mình yêu thích.

Những hành động ấy cho thấy sức mạnh ở cổ, vai, lưng và tứ chi của trẻ đang dần được cải thiện.

Trong giai đoạn này, cha mẹ có thể cho con nằm sấp và vận động trong thời gian phù hợp khi trẻ đang thức, khỏe mạnh và luôn có người lớn quan sát. Hãy đặt trước mặt con một món đồ chơi có màu sắc nổi bật để thu hút sự chú ý, khuyến khích trẻ ngẩng đầu, với tay, đạp chân hoặc tập lẫy.

Những hoạt động đơn giản như vậy có thể tạo nền tảng cho quá trình tập ngồi và tập bò sau này. Tuy nhiên, mỗi em bé có tốc độ phát triển khác nhau nên cha mẹ không cần ép con phải đạt được một động tác chỉ vì thấy những trẻ cùng tuổi đã làm được.

Khi trẻ bắt đầu biết lẫy, người lớn cũng cần chú ý hơn đến sự an toàn. Không nên để con nằm một mình trên giường, sofa, bàn thay tã hoặc những bề mặt cao vì trẻ có thể bất ngờ xoay người và bị ngã.

3. Nhu cầu giao tiếp ngày càng tăng

Một thay đổi quan trọng khác ở trẻ khoảng 5 tháng tuổi là nhu cầu tương tác với mọi người bắt đầu rõ rệt hơn.

Con có thể chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc, phản ứng tích cực khi nghe giọng nói của cha mẹ và tỏ ra thận trọng hơn trước người lạ. Một số em bé thích nhìn mình trong gương, mỉm cười khi được trêu đùa hoặc phát ra tiếng cười khanh khách khi người lớn làm những động tác vui nhộn.

Ở giai đoạn này, cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện, hát cho con nghe hoặc chơi những trò tương tác đơn giản như ú òa. Khi trẻ phát ra âm thanh, người lớn có thể nhìn vào mắt con và đáp lại như đang thực hiện một cuộc trò chuyện thực sự.

Những lần tương tác tưởng như rất nhỏ ấy lại góp phần hỗ trợ khả năng ngôn ngữ, nhận thức và kết nối cảm xúc của trẻ. Quan trọng hơn, sự phản hồi ân cần của cha mẹ còn giúp em bé cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Hãy để con khám phá trong một môi trường an toàn

Em bé 5 tháng tuổi giống như một “nhà thám hiểm nhí” tràn đầy tò mò. Con muốn chạm vào đồ vật, đưa mọi thứ lên miệng, tập lẫy, cố gắng di chuyển và liên tục tìm kiếm sự tương tác từ những người thân quen.

Điều cha mẹ cần làm không phải là ngăn cản mọi hành động của con, mà là tạo ra một không gian đủ an toàn và phong phú để trẻ khám phá.

Hãy lựa chọn đồ chơi phù hợp, thường xuyên vệ sinh những vật trẻ có thể cầm hoặc ngậm, quan sát con trong lúc vận động và trò chuyện với trẻ mỗi ngày. Đồng thời, cha mẹ cũng cần nhớ rằng các mốc phát triển chỉ mang tính tham khảo. Có em bé biết lẫy sớm, có trẻ cần thêm thời gian; có bé rất thích tương tác, trong khi một số trẻ lại trầm tĩnh hơn.

Chỉ cần bình tĩnh quan sát và đồng hành theo nhịp độ riêng của con, cha mẹ sẽ bớt được nhiều lo lắng. Rồi một ngày, bạn sẽ bất ngờ nhận ra em bé mềm mại chỉ biết nằm trong vòng tay mình trước đây đang từng bước trở thành một “người bạn nhỏ” lanh lợi, tò mò và đầy bản lĩnh.

Nguồn: Sohu