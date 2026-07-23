Dương Tử không phải là ngôi sao theo đuổi hình ảnh quá cầu kỳ mỗi khi xuất hiện. Thay vào đó, nữ diễn viên thường lựa chọn những món đồ có thiết kế tinh tế nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn. Chính vì vậy, mỗi item được cô diện đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của các tín đồ thời trang.

Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi lựa chọn một đôi khuyên tai vòng của APM Monaco. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình bánh răng với những đường nét khỏe khoắn, hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, giúp món phụ kiện này dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Điểm đặc biệt của mẫu khuyên tai nằm ở phom dáng vòng bản lớn. Đây là kiểu trang sức đang quay trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Chỉ cần đeo một đôi khuyên tai nổi bật, cả set đồ vốn đơn giản cũng trở nên thời thượng hơn.

Không ít người yêu thời trang còn đánh giá đây là một trong những kiểu khuyên tai có hiệu ứng "hack" gương mặt khá tốt. Đường cong mềm mại của thiết kế giúp phần viền hàm trông thanh thoát hơn, đặc biệt phù hợp với những cô nàng sở hữu gương mặt tròn hoặc vuông tròn. Khi kết hợp cùng kiểu tóc buộc gọn hoặc tóc vén sau tai, hiệu ứng tôn đường nét khuôn mặt càng được phát huy rõ rệt.

Đó cũng là lý do Dương Tử không phối quá nhiều trang sức đi kèm. Nữ diễn viên giữ tổng thể khá tối giản để đôi khuyên tai trở thành điểm nhấn chính. Cách lựa chọn này giúp diện mạo vừa hiện đại, trẻ trung, vừa không tạo cảm giác rối mắt.

Một ưu điểm khác khiến mẫu khuyên tai của APM Monaco được nhiều người yêu thích là tính ứng dụng cao. Dù theo đuổi phong cách thanh lịch hay năng động, món phụ kiện này đều có thể kết hợp dễ dàng.

Nếu diện áo blazer cùng quần jeans, đôi khuyên tai sẽ giúp tổng thể thêm cá tính và thời thượng. Với váy hai dây, váy suông hay đầm dự tiệc, thiết kế lại mang đến cảm giác sang trọng và nổi bật. Ngay cả khi chỉ mặc áo phông trắng cùng quần denim - công thức quen thuộc của nhiều cô gái - đôi khuyên tai vẫn đủ để tạo điểm nhấn, giúp outfit bớt đơn điệu.

Xu hướng sử dụng một món phụ kiện nổi bật để hoàn thiện trang phục cũng đang được nhiều fashionista lăng xê. Thay vì đeo nhiều vòng cổ, vòng tay hay nhẫn cùng lúc, họ ưu tiên một đôi khuyên tai có thiết kế ấn tượng để thu hút ánh nhìn. Đây là cách phối đồ vừa hiện đại, vừa giúp tổng thể trông tinh tế hơn.

Bên cạnh kiểu dáng, bề mặt kim loại sáng bóng của mẫu khuyên tai này cũng là một điểm cộng. Thiết kế bắt sáng tốt, tạo hiệu ứng lấp lánh vừa đủ dưới ánh nắng hoặc ánh đèn, giúp gương mặt trông tươi tắn và rạng rỡ hơn mà không cần những chi tiết quá cầu kỳ.

Không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật, đây là kiểu phụ kiện có thể đồng hành cùng nhiều phong cách và nhiều dịp khác nhau. Từ đi làm, đi cà phê, gặp gỡ bạn bè cho đến những bữa tiệc cuối tuần, đôi khuyên tai đều dễ dàng phát huy vai trò tạo điểm nhấn cho cả set đồ.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi được Dương Tử lựa chọn, mẫu khuyên tai này nhanh chóng trở thành món phụ kiện được nhiều tín đồ thời trang tìm kiếm. Một thiết kế đẹp, dễ phối, tôn gương mặt và không kén trang phục chính là lý do khiến item này xứng đáng có mặt trong tủ phụ kiện của những cô nàng yêu phong cách hiện đại.