Chỉ cần thêm một gam màu, cả bộ đồ mùa hè sẽ nhìn thời thượng hơn chắc chắn

Không ít người có thói quen mặc định đen, trắng hoặc sợ những gam màu nổi sẽ khó phân phối và dễ trở nên "lòe loẹt". Thế nhưng nhìn vào loạt trang phục dưới đây mới thấy, chỉ cần biết cách tiết chế, màu sắc lại chính là yếu tố giúp mạo hiểm trở nên tươi tỉnh, trẻ trung và có điểm nhấn hơn rất nhiều. Từ đỏ, xanh pastel, hồng phấn, vàng bơ đến xanh navy, mỗi gam màu đều có thể trở thành thành "vũ khí" nâng tầm phong cách nếu được kết hợp đúng cách.

Không khí mùa hè luôn gắn liền với sự nhẹ nhàng, năng động và tươi mới. Đây cũng là lúc những gam màu vốn ít được lựa chọn trong mùa đông như xanh da trời, xanh bạc hà, vàng nhạt, hồng pastel hay đỏ rực trở nên hài hòa hơn bao giờ hết.

Điều thú vị là mặc màu sắc không đồng nghĩa với việc phải diện những bộ đồ quá nổi bật. Ngược lại, nhiều bộ đồ chỉ sử dụng một điểm nhấn màu duy nhất nhưng vẫn tạo cảm giác giác cuốn hút và có gu.

Trong hàng loạt trang phục, có thể tìm thấy người mặc định gần như không sử dụng các công thức cầu kỳ. Thay vào đó, hãy ưu tiên các thiết kế đơn giản, phong cách rộng rãi và để màu sắc trở thành thành nhân vật chính.

5 công thức phối màu dễ áp dụng nhất

1. Làm điểm nhấn cho cả bộ đồ

Những đôi giày búp bê đỏ, túi đỏ hoặc áo đỏ xuất hiện nhiều lần nhưng không gây rối mắt.

Bí quyết là chỉ chọn một hoặc hai món phụ kiện cùng tông màu, nhưng vẫn giữ bảng màu trung tính như trắng, kem, xanh navy hoặc denim. Cách phối này giúp tổng thể nổi vừa đủ mà vẫn rất lịch sự.

2. Xanh pastel mang đến cảm giác mát mẻ

Những chiếc váy xanh nhạt, áo hai dây xanh khói hay áo cổ yếm màu xanh đều tạo cảm giác dịu mắt, rất hợp với thời tiết mùa hè.

Để bộ trang phục thêm hài hòa, có thể kết hợp cùng quần trắng, váy chân trắng hoặc denim màu sáng. Đây là công thức giúp tổng thể nhẹ nhàng và trẻ trung hơn.

3. Tông xanh lá và vàng bơ giúp làn da tươi sáng

Những gam màu như xanh bạc hà, xanh lá non hay vàng bơ đang trở thành xu hướng trong mùa hè bởi khả năng mang lại cảm giác tươi mới.

Nếu chưa quen màu nổi, hãy bắt đầu bằng một chiếc áo dài hoặc váy chân váy màu xanh lá nhạt, sau đó phối cùng gam màu trắng, kem hoặc be để tạo sự cân bằng.

4. Xanh navy thay thế màu đen

Nhiều người mặc định màu đen luôn là đơn vị lựa chọn an toàn, nhưng màu xanh navy lại mang đến hiệu ứng dụng thương mại hơn.

Một chiếc Váy dài màu xanh hải quân, phối cùng giày đỏ hoặc túi đỏ sẽ vừa thanh lịch, vừa có điểm nhấn mà không tạo cảm giác nặng nền như trang phục màu đen.

Những chiếc váy nữ tính, chân váy xếp ly trong hoa hay áo khoác ngang xuất hiện xen kẽ trong nhiều bộ đồ. Điểm chung là các họa tiết đều được tiết chế về màu sắc và phân phối cùng các món đồ trơn màu để tổng hợp không bị rối mắt.

Không cần quá nhiều quần, chỉ cần biết thay đổi cách kết hợp

Quan sát kỹ có thể tìm thấy nhiều món đồ được lặp lại như quần jean ống rộng, váy chân dài, giày búp bê màu đỏ hay túi đan. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác giác giác hoàn toàn khác nhờ thay đổi màu áo hoặc cách phối phụ kiện.

Đây cũng là mẹo đáng tham khảo nếu bạn muốn xây dựng một tủ đồ mùa hè hoạt động mà không cần mua sắm quá nhiều. Chỉ với một số món đồ cơ sở cùng một số phụ kiện có màu sắc nổi bật, bạn đã có thể tạo nên các bộ trang phục trang phục khác nhau.

Màu sắc đẹp nhất là màu khiến bạn tự tin

Xu hướng thời trang vài năm gần đây không đặt ra câu chuyện nặng nề phải mặc theo quy tắc cứng. Thay vào đó, các gam màu được sử dụng linh hoạt hơn để phản ánh ánh sáng cá tính và cảm xúc của người mặc.

Nếu trước đây bạn chỉ quanh quẩn với bảng màu trung tính vì sợ khó phối, mùa hè có thể là thời điểm phù hợp để thử một Chiếc Váy xanh pastel, một đôi giày đỏ hay một chiếc áo màu hồng phấn. Đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ làm cả bộ trang phục trở nên sinh động và mang lại cảm giác giác mới mẻ cho người chính mặc.