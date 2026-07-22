Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc của Liz (IVE) tại một sự kiện gần đây đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Chỉ với vài giây xuất hiện, nữ idol sinh năm 2004 đã tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều về ngoại hình. Một bộ phận người hâm mộ dành nhiều lời khen cho visual trong trẻo, gương mặt nhỏ nhắn cùng thần thái dịu dàng, ví cô như "nữ chính bước ra từ phim ngôn tình". Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng Liz quá càng gầy khiến thân hình mất đi sự cân đối.

Liz xuất hiện với 1 thiết kế váy mini màu xanh baby với phom dáng ôm nhẹ, hai dây mảnh và phần cổ đổ mềm mại, mang đến cảm giác nữ tính, thanh thoát đúng chuẩn "nữ chính phim thanh xuân". Cô phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng, làm nổi bật đôi chân thon dài. Gam màu pastel cũng giúp tôn lên làn da trắng sáng của nữ idol.





Tuy nhiên, chính kiểu váy ngắn ôm sát cơ thể lại vô tình làm lộ vóc dáng quá mảnh của Liz. Phần vai nhỏ, cánh tay và đôi chân thon đến mức khiến tỷ lệ giữa phần đầu và cơ thể trông thiếu cân đối ở một số góc quay, tạo cảm giác bị gầy gò thiếu sức sống. Phom người mảnh khảnh cũng khiến thành viên IVE mất đi đường cong, thân hình thon gọn nhưng chưa đủ "wow".





Liz khoe vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon gọn.

Dù vóc dáng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, khó có thể phủ nhận Liz bùng nổ visual hậu giảm cân. Trong loạt ảnh cận mặt, thành viên IVE ghi điểm tuyệt đối với visual ngọt ngào như búp bê nhờ làn da trắng mịn gần như không tì vết. Cô lựa chọn layout makeup tông hồng đào nhẹ nhàng, lớp nền mỏng trong veo kết hợp má ửng tự nhiên và đôi môi bóng căng mọng, mang lại tổng thể tươi tắn, trẻ trung. Phần mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh, hàng mi cong dài cùng lens tông xám nhạt giúp ánh nhìn thêm long lanh nhưng vẫn giữ được nét mềm mại.

Mái tóc nâu chocolate uốn gợn nhẹ với phần mái thưa ôm lấy gương mặt càng tôn lên đường nét thanh tú. Đặc biệt, mái tóc dày, bồng bềnh và óng mượt cũng góp phần khiến diện mạo của Liz trông cuốn hút, nữ tính hơn hẳn.





Visual xinh như búp bê của Liz.

Netizen tranh cãi trái chiều về vóc dáng qua ống kính cam thường của Liz.

Trong những năm đầu hoạt động, Liz từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận vì sự thay đổi cân nặng. Dù luôn được đánh giá cao nhờ gương mặt xinh đẹp và chất giọng nổi bật, nữ idol vẫn không tránh khỏi những bình luận tiêu cực mỗi khi ngoại hình có sự khác biệt. Không ít lần, cô bị soi vóc dáng, trở thành mục tiêu của các lời chê bai và miệt thị trên mạng xã hội. Sau quá trình lấy lại phong độ, Liz đã có màn "lột xác" ấn tượng với thân hình thon gọn cùng thần thái ngày càng cuốn hút. Visual ngọt ngào, trong trẻo kết hợp vóc dáng thanh mảnh giúp cô liên tục viral trong các sự kiện và sân khấu gần đây. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn cho rằng ở một số khoảnh khắc đứng cạnh Jang Wonyoung, Liz không hề lép vế mà còn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn nhờ khí chất và nhan sắc rực rỡ.





Liz là một trong những trường hợp lột xác nhờ giảm cân gây ấn tượng nhất Kpop.

Ở nhiều khoảnh khắc, nữ idol còn "lấn lướt" cả công chúa Kpop Jang Wonyoung.