Dương Tử diện váy hoa Givenchy: Sắc xanh hồng rực rỡ nhưng vẫn sang, nhìn là muốn học theo

Dương Tử vừa gây chú ý với loạt hình ảnh mới trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Pre-Fall 2026 của Givenchy, được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Sarah Burton. Xuất hiện trong không khí lãng mạn của dịp Thất Tịch, nữ diễn viên lựa chọn một chiếc váy hai dây phủ họa tiết hoa với những mảng màu xanh, hồng và đỏ đan xen. Cách phối màu nổi bật nhưng không quá phô trương, cộng thêm kiểu tóc buông dài và lối trang điểm nữ tính giúp Dương Tử mang đến hình ảnh vừa tươi sáng, mềm mại vừa có nét sang trọng của một fashion girl.

Dương Tử nổi bật với chiếc váy hoa xanh hồng

Điểm thu hút đầu tiên trong diện mạo lần này của Dương Tử chính là chiếc váy hoa với bảng màu khá mạnh. Nền xanh được phủ bởi những mảng hoa màu hồng và đỏ, tạo hiệu ứng tương phản rõ rệt nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính.

Thay vì sử dụng phom váy ôm sát, thiết kế có phần thân trên gọn gàng và chân váy xòe rộng. Đường chiết eo giúp tỷ lệ cơ thể được định hình rõ hơn, trong khi phần váy mở rộng từ eo xuống tạo cảm giác nhẹ nhàng và có độ bay.

Với Dương Tử, kiểu dáng này cũng khá phù hợp với hình ảnh nữ tính mà cô thường theo đuổi. Tuy nhiên, nhờ màu sắc và họa tiết có phần táo bạo hơn, diện mạo lần này không bị rơi vào cảm giác quá ngọt ngào hay an toàn.

Phần cổ ngang cùng dây vai mảnh cũng là một chi tiết đáng chú ý. Thiết kế để lộ vừa phải phần vai và xương quai xanh, giúp tổng thể trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo khoảng trống cần thiết giữa gương mặt, mái tóc và họa tiết hoa vốn đã khá nổi bật.

Chiếc túi trắng giúp Dương Tử cân bằng set đồ nhiều màu

Một bộ váy đã sở hữu quá nhiều màu sắc thường rất dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề nếu phụ kiện tiếp tục được lựa chọn theo hướng nổi bật. Dương Tử và Givenchy xử lý vấn đề này bằng một chiếc Pinch màu trắng.

Màu trắng đóng vai trò như một khoảng nghỉ giữa những mảng xanh, hồng và đỏ trên trang phục. Chiếc túi có phom gọn, không quá nhiều chi tiết, vì thế không cạnh tranh sự chú ý với chiếc váy.

Đây cũng là một công thức phối đồ khá dễ áp dụng trong đời thường. Khi mặc váy hoa hoặc trang phục có họa tiết nhiều màu, một chiếc túi trắng, kem hoặc be có thể giúp tổng thể trông sáng và thanh lịch hơn mà không cần suy nghĩ quá nhiều về việc phối màu.

Dương Tử chọn mule đen có nơ để thêm nét nữ tính

Nếu chiếc túi trắng làm nhiệm vụ cân bằng màu sắc thì đôi mule cao gót Boudoir màu đen lại tạo điểm neo cho toàn bộ set đồ. Thiết kế màu đen vốn đã có tính trung tính cao, nhưng phần nơ lại đem đến nét mềm mại, đồng điệu với tinh thần nữ tính của chiếc váy.

Cách chọn giày này cũng khá thông minh. Một đôi giày màu xanh hoặc hồng hoàn toàn có thể tạo sự liên kết với váy, nhưng đồng thời sẽ khiến tổng thể nhiều màu hơn. Trong khi đó, màu đen giúp trang phục giữ được vẻ sang trọng và trưởng thành. Phần mũi giày cùng độ cao của gót cũng góp phần kéo dài cảm giác của đôi chân, đặc biệt khi kết hợp với kiểu váy có đường eo cao và phần chân váy xòe.

Khuyên tai xanh là chi tiết nhỏ nhưng rất "đắt"

Không chọn trang sức quá cầu kỳ, Dương Tử sử dụng đôi khuyên tai màu xanh thuộc dòng Sculpted Gem của Givenchy.

Màu xanh trên khuyên tai được lặp lại từ chính bảng màu của chiếc váy. Đây là một cách phối màu khá tinh tế: Không cần tất cả phụ kiện phải cùng màu, chỉ cần một chi tiết nhỏ bắt lại màu chủ đạo hoặc màu phụ trong trang phục là đủ tạo cảm giác tổng thể có chủ đích.

Đặc biệt, khuyên tai xanh còn giúp khuôn mặt Dương Tử nổi bật hơn khi được đặt cạnh mái tóc đen dài. Màu xanh trở thành một điểm sáng nhỏ, thay vì biến trang sức thành tâm điểm của cả set đồ.

Không chỉ trang phục, phần làm đẹp của Dương Tử cũng đi theo tinh thần mềm mại. Mái tóc dài được tạo độ phồng nhẹ, buông tự nhiên quanh khuôn mặt. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt và môi, với màu son đỏ hồng giúp gương mặt có sức sống hơn nhưng không tạo cảm giác quá sắc.

Đây là lựa chọn khá hợp lý khi trang phục đã có họa tiết hoa và màu sắc mạnh. Nếu trang điểm quá đậm hoặc tạo kiểu tóc quá cầu kỳ, tổng thể rất dễ bị "quá tay". Ngược lại, kiểu tóc mềm mại và lớp trang điểm nữ tính giúp Dương Tử giữ được vẻ tươi trẻ, đồng thời khiến chiếc váy hoa trở thành điểm nhấn chính.

Công thức mặc váy hoa của Dương Tử đáng để chị em học theo

Điều thú vị ở set đồ này không chỉ nằm ở việc Dương Tử diện một thiết kế Givenchy đắt giá, mà còn ở cách những món đồ được kết hợp với nhau. Váy hoa nổi bật + túi trắng + giày đen + một món trang sức bắt màu với trang phục là công thức tương đối dễ áp dụng.

Nếu không muốn diện váy quá nhiều màu, chị em có thể bắt đầu bằng một chiếc váy nền trung tính có họa tiết hoa. Sau đó dùng túi trắng hoặc kem để tạo cảm giác nhẹ nhàng và chọn giày đen để giữ tổng thể thanh lịch.

Ngược lại, nếu yêu thích phong cách nổi bật như Dương Tử, có thể mạnh dạn chọn những thiết kế hoa có màu tương phản. Khi ấy, bí quyết là đừng tiếp tục "tham" màu ở phụ kiện. Một bộ đồ đẹp không nhất thiết phải khiến mọi món đồ đều nổi bật. Chỉ cần xác định được đâu là nhân vật chính, những món còn lại sẽ biết cách lùi lại đúng lúc.

Với Dương Tử, chiếc váy hoa Givenchy rõ ràng là tâm điểm. Những món phụ kiện đi kèm đều được tiết chế để tôn trang phục, trong khi kiểu tóc và trang điểm tiếp tục giữ cho tổng thể mềm mại.

Rực rỡ nhưng không phô trương, nữ tính nhưng không quá bánh bèo, diện mạo lần này của Dương Tử cho thấy váy hoa hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn thời thượng nếu biết cân bằng màu sắc, phom dáng và phụ kiện.