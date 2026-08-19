Trong làng giải trí Việt, không thiếu những gia đình được ưu ái ban cho "gen nhan sắc" vượt trội. Nhưng để cả hai chị em cùng sở hữu visual "một 9 một 10", thần thái cuốn hút cùng gu thời trang đậm nét cá nhân thì quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần chung khung hình, 6 cặp chị em này lại khiến dân tình trầm trồ vì sự cộng hưởng nhan sắc quá đỗi ấn tượng.

Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm: Nét quyến rũ trưởng thành và tinh thần Y2K

Nổi danh từ thời còn hoạt động chung trong nhóm nhạc Bee.T, cặp chị em gốc Thanh Hóa luôn là cái tên bảo chứng cho vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man. Đến nay, khi cả hai đều theo đuổi sự nghiệp độc lập, nhan sắc và gu thời trang của họ lại càng bộc lộ những màu sắc rõ nét.

Thiều Bảo Trang (sinh năm 1992, 34 tuổi) là người chị mang vẻ đẹp trưởng thành, mặn mà và đầy quyến rũ. Cô ưa chuộng những thiết kế ôm sát cơ thể, đầm dạ hội cắt xẻ tinh tế hay phong cách thanh lịch của một quý cô sang trọng.

Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm (sinh năm 1994, 32 tuổi) lại là đại diện cho tinh thần thời trang trẻ trung, mang đậm hơi thở K-Pop. Thường xuyên cập nhật những item "hot hit" như chân váy ngắn, crop-top phối cùng sneaker hay boots hầm hố, cô em ghi điểm với hình ảnh hiện đại, năng động. Dù cách biệt 2 tuổi và chọn hai định hướng hình ảnh khác nhau, visual đồng điệu từ đường nét gương mặt cho đến vóc dáng nuột nà của hai chị em vẫn luôn khiến khán giả ngả mũ khâm phục.

Yến Trang - Yến Nhi: Fashionista đời đầu sở hữu brand thời trang chung

Nếu bàn về độ sành điệu và tư duy thời trang nhạy bén, chắc chắn không thể bỏ qua cặp chị em "Song Yến". Bước ra từ nhóm nhạc Mây Trắng đình đám, Yến Trang (sinh năm 1984, 42 tuổi) và Yến Nhi (sinh năm 1987, 39 tuổi) không chỉ là tuổi thơ của thế hệ 8X - 9X mà còn là những biểu tượng thời trang duy trì phong độ bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Niềm đam mê thời trang cháy bỏng đã được hai chị em cụ thể hóa bằng việc phát triển thương hiệu cá nhân SY STORE - sự nghiệp thứ hai rất thành công của cả hai. Yến Trang và Yến Nhi nhiều lần khiến dân tình trầm trồ bởi những bản phối "tông xoẹt tông" tinh tế thông qua bảng màu tương đồng hay cấu trúc trang phục đồng điệu như blazer oversized, quần ống rộng và kính mát statement.

Nếu Yến Trang sở hữu thần thái sắc bén của một Fashion Icon chính hiệu, sẵn sàng thử nghiệm các phom dáng lạ mắt, thì Yến Nhi lại hướng đến nét tối giản, thanh lịch và mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn ngập tràn tinh thần hiện đại.

Phương Linh - Phương Ly: Hai cá tính đối lập

Gia đình Phương Linh và Phương Ly là minh chứng rõ nhất cho câu nói "gen đẹp truyền từ chị sang em". Cả hai đều sở hữu sống mũi cao thanh thoát, khuôn miệng cười rạng rỡ cùng chất giọng nghệ sĩ đầy thu hút.

Người chị Phương Linh (sinh năm 1984, 42 tuổi) đại diện cho vẻ đẹp đằm thắm, chuẩn mực của người phụ nữ Hà Nội. Ngay từ thời Sao Mai Điểm Hẹn, cô đã định hình phong cách sang trọng, đài các với những mẫu đầm lụa tối giản tôn triệt để thần thái quý phái.

Trong khi đó, dù đã bước sang tuổi 36, cô em gái Phương Ly (sinh năm 1990) vẫn được mệnh danh là "thánh hack tuổi" của Vbiz. Người đẹp theo đuổi thẩm mỹ Clean Girl và K-Style trẻ trung với áo phông oversized, quần denim suông cùng lối trang điểm trong suốt như sương, giữ vững danh hiệu "nàng thơ" trong lòng khán giả Gen Z.

Lọ Lem - Hạt Dẻ: Khí chất tiểu thư đài các và cá tính Gen Z

Là con gái của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, hai cô công chúa Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, 20 tuổi) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, 18 tuổi) dù chưa chính thức hoạt động nghệ thuật nhưng đã sở hữu lượng hâm mộ không thua kém các ngôi sao Vbiz. Cả hai đều sở hữu chiều cao vượt trội trên 1m70 cùng tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh.

Lọ Lem mang vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết với đôi mắt tròn xoe và nụ cười phúc hậu, ưa chuộng phong cách Princess-core ngọt ngào thể hiện rõ khí chất một tiểu thư đài các. Ngược lại, Hạt Dẻ lại bộc lộ cá tính thời trang nét căng của một Gen Z IT-Girl khi sở hữu đôi mắt hai mi sâu và gương mặt góc cạnh hơn chị gái. Hạt Dẻ không ngại thử sức với phong cách Sporty-chic, Dark Academia hay những outfit dạo phố năng động, hiện đại.

Narl Nguyễn - Jazzy Nguyễn: Cặp song sinh với gu ăn mặc tiệm cận quốc tế

Bén duyên với nghề mẫu ảnh từ năm 2020, cặp chị em song sinh Thùy Linh (Narl Nguyễn) và Hồng Ánh (Jazzy Nguyễn, cùng sinh năm 2001, 25 tuổi) là hai gương mặt thu hút sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng thời trang Việt. Sở hữu hai trang cá nhân với hơn 100K người theo dõi, bộ đôi là "nàng thơ" của nhiều local brand trong nước lẫn quốc tế như Thái Lan.

Trong đó, Narl Nguyễn - chân dài gây chú ý thời gian qua sau nghi vấn hẹn hò diễn viên Song Luân - từng theo học tại Học viện Thời trang London Hà Nội. Nền tảng tư duy thời trang bài bản giúp cô cùng người chị em song sinh luôn tạo nên những bản phối đôi cuốn hút khi lựa chọn một element chủ đạo làm sợi dây liên kết, từ đó sáng tạo theo bản sắc riêng.

Nhờ sự ăn ý tinh tế này, diện mạo của hai cô nàng sinh năm 2001 luôn ngập tràn năng lượng sống động và tạo nên sức hút khó cưỡng mỗi khi chung khung hình.

Ảnh: IGNV