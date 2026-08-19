BST Đồ mặc nhà và đồ lót Thu/Đông 2026 qua góc nhìn của Giám đốc Sáng tạo UNIQLO - Clare Waight Keller

Sự thoải mái đang trở thành một trong những tiêu chuẩn của thời trang đương đại, không còn bị bó buộc trong không gian riêng tư hay những dịp nhất định. Đặc biệt, ranh giới giữa trang phục mặc nhà và dạo phố ngày càng được xóa nhòa. Những thiết kế như pyjama hay loungewear nay xuất hiện trên đường phố với cách phối có chủ đích và tinh tế hơn. Trước làn sóng này, UNIQLO tiếp tục phát huy thế mạnh về tính linh hoạt và tiện dụng khi ra mắt BST Lounge & Innerwear (Đồ Mặc Nhà & Đồ Lót) Thu/Đông 2026, đồng hành cùng xu hướng mặc đẹp từ nhà ra phố.

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Vì sao đồ mặc nhà khó trở thành đồ dạo phố?

Trước khi "mặc đẹp từ nhà ra phố" trở thành xu hướng, hãy nhìn lại lý do vì sao hai không gian này từng có một khoảng cách rõ rệt. Đồ mặc nhà vốn là biểu tượng của sự thư giãn, với phom dáng rủ nhẹ, chất liệu mềm mại và ưu tiên cảm giác dễ chịu; bảng màu và họa tiết cũng thường gắn với trạng thái nghỉ ngơi. Thế nhưng, chính những đặc điểm ấy lại dễ tạo cảm giác xuề xòa khi bước ra đường phố, nơi trang phục thường cần một mức độ chỉn chu nhất định.

Vì vậy, đưa đồ mặc nhà ra phố không đơn thuần là khoác vội thêm một chiếc áo hay điểm xuyết vài món phụ kiện cầu kỳ. Yếu tố cốt lõi nằm ở sự cân bằng: giữ lại cảm giác dễ chịu nguyên bản, đồng thời nâng tầm tổng thể bằng phom dáng chỉn chu và cách phối có chủ đích.

Những biểu tượng thời trang hàng đầu liên tục lăng xê xu hướng diện đồ mặc nhà dạo phố

Tinh thần ấy đang được lăng xê mạnh mẽ bởi những biểu tượng thời trang hàng đầu như Jennie, Gigi Hadid, Rihanna hay Zoë Kravitz. Từ những bộ pyjama hay loungewear quen thuộc, họ khéo léo biến tấu bằng nghệ thuật phối lớp, kết hợp cùng phụ kiện thanh lịch hay những mảng màu nổi bật để thổi vào đồ mặc nhà hơi thở đô thị phóng khoáng. Đó cũng chính là triết lý thiết kế nổi bật, mở đường cho BST đồ mặc nhà & đồ lót Thu/Đông 2026 vừa ra mắt từ UNIQLO.

UNIQLO Lounge & Innerwear Thu/Đông 2026 - xóa ranh giới giữa đồ mặc nhà và đồ dạo phố

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller, dòng sản phẩm Đồ Mặc Nhà và Đồ Lót của UNIQLO mang diện mạo mới. Thay vì biến đồ mặc nhà thành những thiết kế cầu kỳ để có thể xuống phố, UNIQLO lựa chọn những phom dáng tiết chế, dễ kết hợp và đủ linh hoạt để người mặc biến hóa theo nhiều hoàn cảnh.

Điều này được thể hiện qua hai hướng thiết kế: Effortless Charm và Minimalist Classic .

Với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, những bản phối mỏng nhẹ và mềm mại là lựa chọn dễ ứng dụng.

Effortless Charm (Sức hút tự nhiên) mang tinh thần ngẫu hứng, khai thác nét đẹp mềm mại qua bảng màu tươi sáng, họa tiết hoa nhí, ren và kẻ sọc. Những phom dáng quen thuộc như áo ba lỗ, áo hai dây, cardigan hay quần ống rộng tôn lên nét nữ tính, phù hợp với những tín đồ muốn giữ cảm giác dễ chịu nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Người mặc có thể phối layer áo ba lỗ kẻ sọc cùng cardigan hoa nhí và quần ống rộng, hoặc mix-match với jeans, chân váy dài, áo len hay áo khoác mỏng để tạo nên tổng thể tự nhiên mà vẫn chỉn chu.

undGợi ý bản phối từ áo ba lỗ kẻ sọc cùng áo len ngắn tay khoác ngoài, quần trắng phối cùng giày cao gót thanh lịchefined

Minimalist Classic (Tối giản và Hiện đại) mang dấu ấn đặc trưng của NTK Clare Waight Keller với bảng màu trung tính và đường nét gãy gọn. Tinh thần này tôn vinh chất liệu và phom dáng, hướng đến vẻ ngoài tinh giản, chỉn chu. Theo đó, một chiếc quần dệt kim êm ái có thể đồng hành trong những giờ phút thư giãn tại nhà, rồi tiếp tục xuất hiện trong buổi cà phê cuối tuần khi kết hợp cùng một chiếc áo phù hợp.

Bảng màu trung tính và kiểu dáng tinh giản giúp BST dễ kết hợp trong nhiều dịp.

Dù lựa chọn nét nữ tính bay bổng hay vẻ tối giản thanh lịch, cả hai tinh thần đều giữ lại DNA cốt lõi của UNIQLO về sự dễ chịu và tính ứng dụng, đồng thời mở ra nhiều cách kết hợp để người mặc thể hiện cá tính riêng.

Nhìn lại xu hướng đồ mặc nhà bước ra phố, điều đang diễn ra không hẳn là việc chúng ta đột nhiên muốn mặc đồ ngủ đi khắp nơi, mà là sự thay đổi trong tiêu chuẩn dành cho trang phục thường ngày. Khi cảm giác dễ chịu ngày càng được xem trọng, những món đồ từng chỉ xuất hiện ở nhà cũng có thể được diễn giải lại thông qua phom dáng, chất liệu và cách phối có chủ đích.

Từ đó, dòng sản phẩm đồ mặc nhà & đồ lót của UNIQLO đã chọn giữ lại cảm giác mềm mại, dễ chịu vốn có của đồ mặc nhà, đồng thời đủ linh hoạt để dạo phố. Với BST đồ mặc nhà và đồ lót Thu/Đông 2026, UNIQLO đang bắt nhịp với một thay đổi rộng hơn trong cách chúng ta nhìn về tủ đồ hằng ngày. Đó cũng là nơi tinh thần LifeWear phát huy thế mạnh với những thiết kế bắt đầu từ nhà, linh hoạt bước ra phố và thích ứng với những dịp khác nhau trong cùng một ngày.