Là một trong những đại sứ thương hiệu của Prada, sự xuất hiện của Dương Mịch tại show diễn nhanh chóng nhận được sự săn đón của truyền thông và người hâm mộ. Không đóng khung trong hình tượng nữ tính, thanh lịch vốn quen thuộc, minh tinh xứ Trung lần này mang đến 1 diện mạo đầy mới mẻ với cách phối đồ cá tính cùng mái tóc ngắn lạ mắt. Nhiều khán giả thậm chí thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra nữ diễn viên. Sự thay đổi này cũng cho thấy khả năng biến hóa đáng kể của Dương Mịch, vẫn không ngừng biến hoá, trẻ trung và xinh đẹp ở độ tuổi 40.

Dương Mịch là một trong những ngôi sao có tạo hình phá cách tại show Prada SS27. (Nguồn: Instagram)

Xuất hiện trên đường phố Milan, Dương Mịch diện 1 bộ cánh mang tinh thần casual khi kết hợp áo sát nách màu đen với chân váy tweed họa tiết kẻ caro tông vàng. Phần áo có phom ôm vừa phải, để lộ cánh tay thon gọn, trong khi chân váy cạp cao giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Đi cùng là túi Prada màu trắng và dây chuyền mảnh, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và trẻ trung cho set đồ.

Hoàn thiện set đồ là 1 đôi slingback mũi nhọn tăng vẻ hiện đại, sang chảnh.

Outfit của Dương Mịch chưa hài lòng hết đại đa số vì nhiều người cho rằng trang phục có phần đơn giản, công sở, không đủ nổi bật ở một show diễn lớn. Bù lại, kiểu tóc ngắn mới là chi tiết giúp diện mạo của Dương Mịch trở nên khác biệt. Mái tóc bob ngắn ngang cằm, cắt layer nhẹ với phần mái bằng dày ôm lấy trán, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, cá tính và có chút lạnh lùng. Khi kết hợp với layout makeup sắc nét, mắt kẻ eyeliner cùng đôi môi đỏ hồng, visual của nữ diễn viên càng nổi bật. Chính kiểu tóc mới lạ này cũng khiến tổng thể đơn giản trở nên có điểm nhấn hơn.

Giao diện xinh như búp bê của nữ diễn viên với kiểu tóc mới.

Suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Dương Mịch gần như gắn liền với hình ảnh mái tóc dài bồng bềnh, nữ tính và mềm mại. Việc nữ diễn viên bất ngờ cắt tóc ngắn vốn khá hiếm, đặc biệt nếu không phải để phục vụ một vai diễn. Vì vậy, tạo hình mới của minh tinh sinh năm 1986 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Mái tóc ngắn mang đến diện mạo hoàn toàn khác, khiến Dương Mịch trông trẻ trung, cá tính và có phần lạnh lùng hơn. Sức hút của màn lột xác này nhanh chóng được phản ánh khi tạo hình nữ diễn viên tại show diễn leo thẳng lên top 2 hot search.



Netizen dành nhiều lời khen cho kiểu tóc ngắn của Dương Mịch.

Vẫn như một "đặc sản" quen thuộc, show diễn của Prada tiếp tục trở thành điểm hẹn của dàn trai xinh gái đẹp với những màn lên đồ thời thượng, hiện đại và đậm chất high fashion. Loạt ngôi sao đình đám đến từ Hàn Quốc như Jaehyun, Sana hay Lee Do Hyun đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ người hâm mộ ngay khi xuất hiện. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, từ vẻ điển trai, lạnh lùng đến nét trẻ trung, cuốn hút. Không kém cạnh, đại diện đến từ Cbiz là Lý Hiện cũng nhanh chóng thu hút ống kính với diện mạo bảnh bao, nam tính, tiếp tục chứng minh sức hút của dàn khách mời tại show Prada.

Lý Hiện

Sana

Lee Do Hyun

Jaehyun

Winmeta Win cùng dàn sao góp mặt tại show Prada SS27.

Ảnh: Weibo, Instagram.