Dược mỹ phẩm và những công dụng giúp chữa lành da, chống lão hóa

Nếu quan tâm đến chăm sóc da, bạn sẽ không còn cảm thấy xa lạ với các món skincare dược mỹ phẩm. Nghe thấy nhiều nhưng không phải nàng nào cũng hiểu về dược mỹ phẩm, cùng những công dụng mang tới cho làn da. Và để tận dụng tốt các sản phẩm dược mỹ phẩm, chị em hãy tham khảo những gạch đầu dòng sau đây:

Dược mỹ phẩm là gì?

Thuật ngữ "dược mỹ phẩm" (cosmeceutical) được giới thiệu bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu Albert Kligman vào năm 1984. Thuật ngữ này có sự kết hợp của hai từ mỹ phẩm (cosmetic) và dược phẩm (pharmaceutical).

"Dược mỹ phẩm sẽ chứa các thành phần hoạt tính, được cho là giúp ích cho người dùng", theo bác sĩ Marie Jhin tại San Francisco. "Ví dụ, vitamin C là một chất chống oxy hóa và khi được thêm vào lotion hoặc kem dưỡng, món skincare này sẽ trở thành dược mỹ phẩm".

Nói một cách khác, các món làm đẹp "cosmeceutical" sẽ đem đến hiệu quả về cả mặt mỹ phẩm lẫn dược phẩm, giúp cải thiện làn da trên khía cạnh sức khỏe và làm đẹp.

Trong một số trường hợp, hoạt động của dược mỹ phẩm sẽ giới hạn trên bề mặt da (như sản phẩm tẩy da chết), số khác sẽ thâm nhập vào những tầng sầu hơn của da mặt.

Thông thường, bạn có thể mua dược mỹ phẩm mà không cần sự kê đơn của bác sĩ, rồi thêm chúng vào quy trình chăm sóc da hàng ngày để cải thiện kết cấu, tông da, khắc phục tình trạng tăng sắc tố và nếp nhăn.

Sản phẩm dược mỹ phẩm khác gì so với những món skincare khác?

Bác sĩ Katherine Armour tại Melbourne, Úc giải thích rằng: "Các thành phần trong dược mỹ phẩm được nghiên cứu một cách khoa học, nhằm tạo nên những công thức có tính ổn định và cho hiệu quả cao khi bôi ngoài da".

"Các sản phẩm dược mỹ phẩm cho phép người tiêu dùng lựa chọn loại phù hợp với vấn đề cụ thể mà làn da đang gặp phải, chẳng hạn như những dấu hiệu lão hóa trông thấy được, mụn, bít tắc lỗ chân lông, xỉn màu da", bác sĩ Katherine Armour chia sẻ thêm. Các thành phần dược mỹ phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh về hiệu quả điều trị, ngăn ngừa các vấn đề trên.

Lợi ích của dược mỹ phẩm

Dược mỹ phẩm cho phép bạn nhận được sự chăm sóc da hiệu quả, mà không cần kê đơn. Như đã đề cập ở trên thì dược mỹ phẩm sẽ giải quyết những tình trạng như nếp nhăn, da không đều màu, thô ráp và nhiều vấn đề "khó nhằn" khác. Nhờ vậy, bạn sẽ duy trì được làn da mịn màng và khỏe khoắn.

Bên cạnh đó, nếu bạn đang dùng các sản phẩm được kê đơn, dược mỹ phẩm có thể giúp tăng thêm hiệu quả điều trị. Ví dụ, các món skincare chứa ceramide sẽ giúp giảm thiểu tình trạng da khô trong khoảng thời gian bạn đang dùng tretinoin có sự kê đơn của bác sĩ.

Những ai có làn da bị tổn thương bởi ánh nắng, khô căng, thiếu ẩm cũng sẽ được hưởng lợi từ việc dùng dược mỹ phẩm hàng ngày. Nhiều loại dược mỹ phẩm có khả năng tác động vào sâu trong da, nhờ các thành phần hoạt tính. Bởi vậy mà khi dùng dược mỹ phẩm, bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt hơn so với lúc bôi những loại mỹ phẩm thông thường, chỉ nằm trên bề mặt da.

Các sản phẩm/thành phần dược mỹ phẩm phổ biến

- Kem chống nắng

Bác sĩ Michelle Hunt tại Sydney, Úc cho biết: "Kem chống nắng chính là sản phẩm quan trọng nhất trong số các loại dược mỹ phẩm. Bởi lẽ, kem chống nắng bảo vệ làn da khỏi những tổn thương do ánh nắng, ngừa lão hóa và ung thư da".

- Chất chống oxy hóa

Các tác nhân từ bên ngoài như tia UV, chất chống ô nhiễm, thuốc lá và cả những yếu tố bên trong có thể sản sinh gốc tự do gây tổn thương da. Chất chống oxy hóa sẽ vô hiệu các gốc tự do, giúp giảm viêm, đồng thời bảo vệ làn da khỏi ánh nắng cùng nguy cơ ung thư da. Theo bác sĩ Michelle Hunt: "Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp giữa nhiều chất chống oxy hóa có thể đem đến hiệu quả cải thiện làn da tốt hơn là công thức chỉ có một thành phần chống oxy hóa". Các chất chống oxy hóa phổ biến bao gồm: vitamin C, vitamin B3, vitamin E, CoQ10…

- Các loại hydroxy acid

Hydroxy acid có thể được phân loại theo cấu trúc, thành những nhóm như AHA, BHA và PHA. Hydroxy acid giúp cải thiện kết cấu da và giảm thiểu sự hình thành của các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, hydroxy acid còn thúc đẩy qua trình loại bỏ tế bào chết, giúp làn da thêm mịn màng, tươi sáng.

- Retinoid (vitamin A)

Retinoid là những dạng vitamin A tự nhiên hoặc tổng hợp, có thể giải quyết một số tổn thương da do ánh nắng. Retinoid hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời kích hoạt một số loại gen và protein cụ thể. Retinoid bôi ngoài da có khả năng cải thiện tình trạng lão hóa, mà cụ thể là giảm nếp nhăn, tình trạng chảy xệ, tăng sắc tố da…

- Peptide

Peptide là các amino acid chuỗi ngắn sẵn có trong da. Peptide có thể kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ săn chắc để các nếp nhăn mờ đi.

- Ceramide

Ceramide là một phần quan trọng của làn da. Nó có khả năng duy trì độ căng mọng cho da, và ngăn không cho độ ẩm thất thoát. Bên cạnh đó, ceramide còn củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, đồng thời cải thiện các nếp nhăn sẵn có.

Lưu ý khi dùng dược mỹ phẩm

Một số loại dược mỹ phẩm chứa nồng độ cao các thành phần hoạt tính, nên có thể gây kích ứng. Đặc biệt là khi các sản phẩm ấy chứa thành phần có khả năng tẩy da chết như AHA/BHA hoặc retinoid. Nếu làn da trở nên mẩn đỏ, châm chính hoặc bỏng rát một cách trầm trọng, bạn nên ngưng dùng sản phẩm và tìm đến sự tư vấn của bác sĩ.

Nguồn: Dermcoll, Verywell Health

Ảnh: Sưu tầm