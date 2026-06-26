Đừng vội hoảng hốt khi thấy bé đánh người khác hoặc tự đánh mình

Nhiều bậc phụ huynh khi nuôi con nhỏ thường gặp những tình huống vừa đau vừa bối rối: bé đột nhiên vỗ mạnh vào mặt cha mẹ, kéo tóc rất đau, hoặc tự dùng tay đập vào đầu mình.

Phản xạ đầu tiên thường là lo lắng hoặc khó chịu, cho rằng bé bướng bỉnh, nóng tính hay có vấn đề về hành vi. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, những hành động này không phải hành vi xấu , mà là cách trẻ đang “nói chuyện” với thế giới xung quanh bằng ngôn ngữ cơ thể nguyên thủy nhất .

05a187db345c9ddb84adde7664758512

Bé vỗ vào mặt người lớn: không phải đánh, mà là khám phá

Khi bé dùng tay vỗ vào mặt bạn, điều đó không đồng nghĩa với việc bé tức giận hay thiếu lễ phép. Đây là giai đoạn trẻ đang phát triển mạnh về xúc giác và vận động.

Bé dùng tay để cảm nhận nhiệt độ, hình dạng và phản ứng của người đối diện. Khuôn mặt người lớn là “đối tượng” rất hấp dẫn vì có biểu cảm, có chuyển động và có phản hồi ngay lập tức.

Do khả năng kiểm soát lực tay của trẻ còn kém, những cái chạm có thể trở nên mạnh hơn so với ý định ban đầu. Trẻ không hề có khái niệm rằng hành động đó gây đau.

Cách phản ứng phù hợp không phải là la mắng, mà là nhẹ nhàng giữ tay bé lại và nói rõ ràng, bình tĩnh rằng hành động đó khiến người khác đau, đồng thời hướng dẫn bé cách chạm nhẹ hoặc chuyển sang đồ chơi mềm để thỏa mãn nhu cầu khám phá.

Bé tự vỗ hoặc đập vào đầu: không hẳn là dấu hiệu bệnh lý

Nhiều cha mẹ hoảng sợ khi thấy con tự đánh vào đầu, lo rằng bé bị đau hoặc có vấn đề thần kinh. Trên thực tế, hành vi này thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, bé có thể đang khó chịu về mặt thể chất, như ngứa da đầu, nóng, ra mồ hôi hoặc kích ứng nhẹ.

Thứ hai, bé nhận ra rằng mỗi lần làm vậy sẽ lập tức nhận được sự chú ý của người lớn được nhìn, được ôm, được dỗ dành nên lặp lại hành vi này như một cách “gọi” cha mẹ.

Nếu kiểm tra thấy bé hoàn toàn khỏe mạnh, điều quan trọng là không phản ứng quá mức hay quát mắng.

Thay vào đó, hãy chủ động cho bé sự quan tâm thông qua tương tác tích cực: chơi cùng, ôm ấp, trò chuyện. Khi bé hiểu rằng mình vẫn được yêu thương mà không cần làm đau bản thân, hành vi này sẽ giảm dần.

Bé kéo tóc: biểu hiện của sự gần gũi, không phải bạo lực

Kéo tóc là hành động khiến nhiều phụ huynh khó chịu và đau nhất, nhưng với trẻ nhỏ, đây thường là một cách thể hiện tình cảm rất trực tiếp. Tóc mềm, dễ nắm, và nằm gần khuôn mặt, nơi trẻ cảm thấy an toàn và thân thuộc. Bé chưa có khả năng nhận thức rằng việc kéo tóc gây đau cho người khác.

Nếu phản ứng bằng cách giật tay bé ra mạnh hoặc quát mắng, trẻ có thể hoang mang vì không hiểu tại sao hành động thể hiện yêu thương lại bị từ chối gay gắt. Cách tốt hơn là nhẹ nhàng gỡ tay bé ra, nói rõ rằng kéo tóc khiến người khác đau, sau đó thay thế bằng hành động tích cực hơn như ôm, vuốt ve hay nắm tay nhẹ.

Kết luận

Những hành vi như vỗ tay, kéo tóc hay tự vỗ đầu không nên vội vàng bị gán nhãn là hư hay bướng . Phía sau đó là nhu cầu giao tiếp, tìm kiếm sự chú ý, khám phá thế giới và kết nối cảm xúc của trẻ.

Khi người lớn biết quan sát, hiểu đúng và phản hồi một cách bình tĩnh, những hành động tưởng như “phiền toái” này sẽ trở thành cơ hội để xây dựng sự gắn kết, giúp trẻ học cách biểu đạt cảm xúc an toàn và lành mạnh hơn.