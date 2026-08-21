Loại retinol thế hệ mới giúp phụ nữ Hàn có làn da ngày càng mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông

Trong thế giới chăm sóc da đầy biến động, xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc luôn là chiếc kim chỉ nam dẫn dắt các trào lưu toàn cầu. Nếu như trước đây, những thành phần hoạt tính mạnh như Retinol hay AHA/BHA từng thống trị trong việc tái tạo bề mặt da thì giờ đây, sự chú ý đang dần dịch chuyển sang những giải pháp êm dịu nhưng mang lại hiệu quả vượt trội hơn. Xu hướng này được phản ánh rất rõ qua các báo cáo tiêu dùng mới nhất tại xứ sở kim chi.

Một số liệu rất đáng chú ý đến từ Daehak Naeil 20s Lab - Beauty Regular Survey 2026: Trong nhóm người đã sử dụng các sản phẩm skincare có thành phần chủ đạo trong vòng một năm qua, 14,2% cho biết họ yêu thích PDRN. Đáng chú ý, tỷ lệ này tăng 10,3 điểm phần trăm so với khảo sát trước. Được mệnh danh là loại collagen kiểu mới hay "retinol thế hệ mới", PDRN (Polydeoxyribonucleotide) đang tạo nên một cơn sốt thực sự nhờ khả năng tái tạo tế bào, làm mịn bề mặt da và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả mà không gây kích ứng. Sự bùng nổ của xu hướng này được chứng minh rõ nhất khi dòng sản phẩm PDRN của Medicube đã đạt hơn 50 triệu sản phẩm bán ra trên toàn cầu tính đến tháng 2/2026.

Nếu như retinol truyền thống nổi tiếng với khả năng kích thích sản sinh collagen và thu nhỏ lỗ chân lông nhưng dễ gây bùng phát mụn, bong tróc hay đỏ rát, thì PDRN lại giải quyết hoàn hảo bài toán này. Chiết xuất từ ADN cá hồi (hoặc các nguồn thực vật bền vững), PDRN tác động trực tiếp vào cấp độ tế bào, thúc đẩy quá trình tự phục hồi, tăng sinh collagen tự nhiên và làm đầy các cấu trúc da bị tổn thương. Kết quả là làn da trở nên căng bóng, đàn hồi, bề mặt mịn màng và lỗ chân lông được thu nhỏ đáng kể mà vẫn vô cùng êm dịu cho cả những làn da nhạy cảm nhất. Dưới đây là 1 số sản phẩm chứa PDRN đang rất được phụ nữ Hàn yêu thích:

1. Beplain Cica PDRN Skin Booster Serum

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa chiết xuất rau má (Cica) làm dịu da cấp tốc và PDRN giúp tái tạo cấu trúc chuyên sâu. Dưới dạng serum dẫn đường (booster) với khả năng thẩm thấu nhanh vào các tầng da, dòng serum này giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, làm dịu nhanh chóng các vùng da mẩn đỏ tổn thương, đồng thời cải thiện độ mịn màng cho bề mặt da thô ráp một cách rõ rệt.

Nơi mua: Beplain

2. BNBG Essence Masks PDRN

Thuộc dòng mặt nạ giấy quen thuộc được nâng cấp với hàm lượng dưỡng chất PDRN đậm đặc, sản phẩm mang đến giải pháp chăm sóc da chuyên sâu ngay tại nhà. Nhờ khả năng cung cấp độ ẩm tức thì và nạp năng lượng cho làn da đang mệt mỏi, việc duy trì đắp mặt nạ thường xuyên sẽ giúp tăng cường độ đàn hồi, hỗ trợ làm sáng và săn chắc da chỉ sau 15 đến 20 phút thư giãn.

Nơi mua: BNBG

3. Medicube PDRN Pink Peptide Serum

Là sản phẩm chủ lực góp phần tạo nên kỷ lục bán hàng ấn tượng của Medicube, tinh chất này ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa PDRN và hệ thống các Peptide cao cấp. Tinh chất sở hữu sắc hồng tự nhiên, tập trung vào việc cải thiện độ đàn hồi, làm mờ các nếp nhăn mảnh và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu làn da căng bóng chuẩn "glass skin" Hàn Quốc.

Nơi mua: Medicube

4. Some By Mi PDRN Spirulina Soothing Sherbet Mask

Gây ấn tượng mạnh nhờ kết cấu dạng kem tuyết (sherbet) mát rượi, dòng mặt nạ này hòa quyện giữa PDRN tái tạo và tảo xoắn Spirulina giàu chất chống oxy hóa. Sản phẩm mang lại cảm giác hạ nhiệt tức thì cho làn da ngột ngạt hay cháy nắng, giúp làm dịu kích ứng nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ se khít lỗ chân lông và củng cố sức sống cho làn da từ sâu bên trong.

Nơi mua: Sammi Shop

5. VT PDRN Capsule Cream

Được thiết kế dưới dạng kem dưỡng chứa các viên nang (capsule) PDRN tinh khiết, sản phẩm giúp khóa chặt dưỡng chất tối ưu cho đến khoảnh khắc tiếp xúc với bề mặt da. Khi massage nhẹ nhàng, các viên nang vỡ ra giải phóng PDRN giúp khóa ẩm sâu, củng cố độ chắc khỏe của tế bào da và duy trì độ mịn màng, căng mượt suốt cả ngày dài.

Nơi mua: VT

Sự lên ngôi của PDRN không chỉ là một trào lưu nhất thời mà đang khẳng định vị thế như một giải pháp thay thế thông minh cho các thành phần anti-aging truyền thống. Lựa chọn một sản phẩm PDRN phù hợp với nhu cầu da sẽ là bước đệm hoàn hảo giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, lỗ chân lông gọn gàng và trẻ trung bền vững.