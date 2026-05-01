Một chút xanh bạc hà, đủ để cả bộ đồ ngày hè trở nên trong trẻo hơn

Giữa những ngày hè oi ả, khi thời tiết khiến ai cũng muốn tìm đến những điều nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, thì thời trang cũng không nằm ngoài quy luật đó. Và nếu phải chọn một gam màu vừa có khả năng "hạ nhiệt" thị giác, vừa đủ tinh tế để nâng tầm phong cách, xanh bạc hà chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất mùa này.

Không rực rỡ như xanh neon hay quá trầm như xanh rêu, xanh bạc hà nằm ở khoảng cân bằng hoàn hảo. Đó là sắc xanh pha chút trắng, mang lại cảm giác mát lành ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi diện lên người, gam màu này tạo hiệu ứng như làn gió nhẹ lướt qua – khiến tổng thể trở nên trong trẻo, sạch sẽ và dễ chịu hơn hẳn.

Điểm thú vị của xanh bạc hà nằm ở việc nó sáng nhưng không hề chói. Nhờ độ bão hòa thấp, màu sắc này không gây áp lực thị giác mà ngược lại còn mang đến cảm giác "thở được" – một điều rất cần trong những ngày nóng nực. Chính vì thế, chỉ cần một chiếc váy, áo sơ mi hay quần mang tông xanh bạc hà, bạn đã có thể khiến outfit của mình trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, xanh bạc hà còn ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao. Trong môi trường công sở, một chiếc sơ mi xanh bạc hà kết hợp cùng quần trắng hoặc be sẽ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không cứng nhắc. Khi đi dạo phố hay du lịch, gam màu này lại phát huy tối đa sự phóng khoáng, đặc biệt khi phối cùng chất liệu linen hoặc cotton nhẹ. Còn với những set đồ thường ngày, chỉ cần một điểm nhấn xanh bạc hà cũng đủ để tổng thể trở nên "có gu" hơn mà không cần cố gắng quá nhiều.

Đáng nói hơn, xanh bạc hà còn mang lại cảm giác "giàu ngầm" – kiểu sang trọng không phô trương nhưng vẫn đủ để người đối diện cảm nhận được sự tinh tế. Khi kết hợp cùng các gam màu trung tính như trắng, kem, xám hay nâu nhạt, hiệu ứng này càng được nhân lên, tạo nên một phong cách tối giản nhưng đắt giá.

Có thể nói, trong bảng màu mùa hè, xanh bạc hà giống như một khoảng nghỉ dịu dàng – không ồn ào nhưng lại khiến người ta nhớ lâu. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách làm mới tủ đồ mà vẫn giữ được sự thanh lịch và dễ ứng dụng, thì đây chính là gam màu đáng để thử nhất lúc này.

