Dùng keo 502 dán đồ chơi, trẻ 11 tuổi bị dính chặt mi mắt

Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Bệnh nhi được đưa đến Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) sau tai nạn khi sử dụng keo 502 để dán đồ chơi. Keo dính vào mắt phải, khiến hai bờ mi của trẻ bị kết dính chặt. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí, loại bỏ dung dịch keo 502 đóng khô trong mắt bệnh nhi.

Keo 502 là loại keo dán nhanh, có khả năng kết dính mạnh khi tiếp xúc với độ ẩm. Khi dính vào mắt, keo có thể khiến mi mắt dính chặt, gây kích ứng và tổn thương các mô nhạy cảm quanh mắt. Trong một số trường hợp, giác mạc và kết mạc cũng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt khi người bệnh cố gắng tự mở mắt hoặc bóc lớp keo đã khô.

Các bác sĩ khuyến cáo khi keo 502 dính vào mắt, tuyệt đối không cố banh hai mi mắt đang dính chặt, không tự bóc, cạo hoặc dùng nhíp, vật sắc nhọn lấy keo. Người dân cũng không sử dụng acetone, cồn hoặc hóa chất tẩy rửa để làm sạch keo vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt.

Nếu hóa chất còn tiếp xúc với mắt, có thể rửa nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, không tạo áp lực mạnh và không cố mở mi mắt. Sau đó, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám, xử trí, không tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn vì chờ keo tự bong.

Trường hợp này cũng là lời cảnh báo về tai nạn sinh hoạt ở trẻ em. Phụ huynh cần giám sát khi trẻ sử dụng các loại keo dán, hóa chất hoặc vật dụng có nguy cơ gây tổn thương, đồng thời để những sản phẩm này ngoài tầm với của trẻ nhỏ.