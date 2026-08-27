Đừng chủ quan khi trẻ sốt cao không rõ nguyên nhân

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sốt cao ở trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng do nhiễm virus hay các bệnh lý hô hấp. Trong một số trường hợp, đây có thể là biểu hiện của nhiễm khuẩn tiết niệu - bệnh lý dễ bị bỏ sót nếu trẻ chưa thể mô tả các triệu chứng.

Mới đây, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi N.Đ.P.T., 4 tháng tuổi, trú tại Hà Tĩnh, nhập viện sau hai ngày sốt cao liên tục.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số nhiễm trùng trong máu tăng cao, bạch cầu niệu dương tính. Trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn tiết niệu và điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Sau hai ngày, trẻ hết sốt; đến ngày thứ tư, các chỉ số xét nghiệm gần như trở về bình thường.

Các bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu. Siêu âm cho thấy trẻ bị giãn nhẹ đài bể thận hai bên, lần lượt 4,5 mm và 5,2 mm. Do trẻ còn nhỏ và có nhiễm khuẩn tiết niệu kèm sốt, bác sĩ chỉ định chụp bàng quang - niệu quản ngược dòng (VCUG). Kết quả phát hiện trẻ bị trào ngược bàng quang - niệu quản độ 4 ở bên trái.

Theo các bác sĩ, trào ngược bàng quang - niệu quản là một trong những bất thường có thể liên quan đến nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em. Khi cơ chế ngăn dòng nước tiểu chảy ngược hoạt động không hiệu quả, nước tiểu có thể trào từ bàng quang lên niệu quản và thận.

Ở trẻ dưới 2 tuổi, các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt hay đau vùng hông lưng thường khó nhận biết. Vì vậy, sốt có thể là biểu hiện nổi bật hoặc duy nhất. Trẻ cũng có thể bỏ bú, quấy khó chịu hoặc lừ đừ.

Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát, đặc biệt khi đi kèm bất thường đường tiết niệu, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương và hình thành sẹo thận. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp theo dõi và điều trị phù hợp.

Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi sốt cao kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Khi có chỉ định, cần thực hiện xét nghiệm nước tiểu và các thăm dò cần thiết. Với trẻ từng mắc nhiễm khuẩn tiết niệu, việc tái khám đúng hẹn giúp phát hiện sớm nguyên nhân và hạn chế nguy cơ tổn thương thận về lâu dài.