Sau khi trẻ đã chữa khỏi bệnh do virus RSV, mẹ cần chăm sóc sức khỏe cho bé như thế nào?

RSV (Respiratory Syncytial Virus) – hay còn gọi là virus hợp bào hô hấp – là tác nhân gây viêm đường hô hấp dưới rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh thường khiến bé ho kéo dài, thở khò khè, khó thở, ăn kém, thậm chí phải nhập viện để theo dõi.

Điều đáng nói là dù đã khỏi bệnh, đường hô hấp của trẻ vẫn còn yếu và nhạy cảm, rất dễ tái phát nếu cha mẹ chủ quan. Vì thế, giai đoạn hồi phục sau khi khỏi RSV đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Dưới đây là những điều mẹ cần đặc biệt lưu ý để giúp con phục hồi hoàn toàn và tránh tái nhiễm:

1. Giúp đường hô hấp của con hồi phục dần

Sau RSV, niêm mạc mũi – họng của bé vẫn còn sưng nhẹ, dễ khô và kích ứng.

Mẹ nên nhỏ nước muối sinh lý ấm 2–3 lần/ngày để làm sạch mũi họng, giúp con thở dễ hơn.

Duy trì độ ẩm phòng 50–60%, có thể dùng máy phun sương hoặc để chậu nước trong phòng.

Hạn chế tối đa để bé hít phải khói thuốc, mùi hương nồng, bụi bẩn, lông thú cưng.

2. Tăng cường sức đề kháng qua dinh dưỡng

Virus RSV khiến hệ miễn dịch của bé bị suy yếu tạm thời. Mẹ cần bổ sung dinh dưỡng cân đối để giúp cơ thể con hồi phục:

Cho bé ăn đủ 4 nhóm thực phẩm: đạm – tinh bột – rau củ quả – chất béo tốt.

Ưu tiên thực phẩm giàu vitamin A, C, E và kẽm như: cam, cà rốt, bí đỏ, trứng, cá hồi, yến mạch, sữa chua.

Khuyến khích bé uống nhiều nước ấm, đặc biệt là nước lọc hoặc nước hoa quả tươi loãng để làm loãng đờm, giảm ho.

3. Duy trì giấc ngủ và sinh hoạt điều độ

Một giấc ngủ sâu giúp cơ thể bé tự phục hồi tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

Mẹ nên cho con ngủ sớm, đúng giờ, tránh thức khuya.

Hạn chế cho bé xem màn hình trong thời gian hồi phục.

Giữ môi trường ngủ yên tĩnh, thoáng khí, tránh nằm điều hòa lạnh.

4. Theo dõi dấu hiệu tái phát hoặc bội nhiễm

Dù đã khỏi, mẹ vẫn cần theo dõi sát sao trong 1–2 tuần đầu:

Nếu bé ho trở lại, khò khè, thở rít, ăn kém, sốt hoặc mệt bất thường, cần đưa con đi khám ngay.

Không tự ý dùng lại thuốc cũ, đặc biệt là kháng sinh hoặc thuốc giãn phế quản.

5. Bổ sung vi chất và tái khám theo hướng dẫn bác sĩ

Sau RSV, một số bé có thể cần bổ sung men vi sinh, vitamin D, hoặc kẽm để hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa.

Ngoài ra, mẹ nên cho con tái khám đúng hẹn, nhất là với bé dưới 12 tháng hoặc từng phải thở oxy, nằm viện do RSV.

6. Giữ vệ sinh và phòng ngừa tái nhiễm

Virus RSV lây qua giọt bắn và bề mặt. Vì thế, sau khi khỏi bệnh, mẹ vẫn cần giữ thói quen vệ sinh:

Rửa tay cho con thường xuyên.

Hạn chế cho con đến nơi đông người, đặc biệt trong mùa lạnh.

Nếu nhà có người ho, cảm, nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bé.

Lời kết:

RSV không phải bệnh quá nguy hiểm nếu được phát hiện và chăm sóc đúng cách. Nhưng nếu mẹ chủ quan sau khi con đã “hết sốt, hết ho”, thì nguy cơ tái phát hoặc bội nhiễm là rất cao.

Vì thế, hãy coi giai đoạn sau khỏi bệnh như một “cuộc chiến thứ hai” — nơi mẹ kiên trì đồng hành, chăm chút từng giấc ngủ, từng bữa ăn, để con thật sự khỏe mạnh, vững vàng hơn trước mọi mùa virus sau này.