Dù con ngủ chung hay riêng, bố mẹ đều phải nhớ loạt nguyên tắc này để bé không gặp nguy hiểm

Trong quá trình ngủ, trẻ sơ sinh rất dễ gặp tai nạn dẫn tới nguy hiểm. Ngoài tình trạng đột tử (SIDS) thì có rất nhiều lý do chủ quan khác đã xảy ra. Ví dụ như con có thể bị túi bóng, chăn, mền, gối, gấu bông... hoặc các tác nhân khác đè vào gây ngạt thở. Bằng chứng là đã có không ít những vụ việc đau lòng xảy ra do bố mẹ lơ là, chủ quan.

Điển hình như vụ một bé trai 4 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ ngủ say vô tình gác tay vào mặt hay một em bé 7 tháng tuổi ở Singapore tử vong do bị kẹt giữa đệm và thanh chắn giường. Việc giữ an toàn cho giấc ngủ của con là vô cùng quan trọng và đòi hỏi bố mẹ không được phép chủ quan. Dưới đây là một số nguyên tắc mà bố mẹ có thể áp dụng để đảm bảo an toàn cho giấc ngủ của con.

Nên cho bé ngủ riêng trong nôi, cũi thay vì ngủ chung giường với bố mẹ

Lúc mới sinh, người mẹ thường gặp phải tình trạng mệt mỏi, ngại đi ra khỏi giường vì đau vết khâu. Chính vì thế khi nửa đêm con khóc, thay vì đi ra cũi thì mẹ sẽ đặt con luôn bên cạnh mình cho tiện. Tuy nhiên, thực tế việc bé ngủ chung giường với bố mẹ không được khuyến khích, trong một số trường hợp nó còn trở nên nguy hiểm, ví dụ như bố mẹ đè vào con trong lúc ngủ say, hoặc có thể mẹ cho bú nhưng ngủ quên khiến con bị ngạt... trẻ sơ sinh chưa biết kêu, gọi nên việc xảy ra tai nạn là rất dễ.

Vì vậy nên cho con ngủ trong nôi, cũi riêng cùng không gian trong phòng với bố mẹ. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho bé khi ngủ trong cũi, bố mẹ cần:

Ảnh minh hoạ.

- Đặt bé nằm ngửa khi ngủ: Điều này nên duy trì đến khi bé tròn 1 tuổi, việc bé nằm ngửa sẽ giúp giảm nguy cơ gặp hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Khi bé nằm sấp, con chưa có khả năng tự lật người lại, trong một số trường hợp sẽ khiến bé khó thở dẫn đến nguy hiểm.



- Cho bé ngủ trên bề mặt phẳng và chắc chắn, không có khe hở giữa đệm và thành cũi: Bố mẹ nên chọn cho bé một tấm đệm cứng thay vì đệm mềm để giúp bé không bị xê dịch trong khi ngủ. Chiếc đệm cần thiết kế phù hợp với cũi để tránh tạo ra khe hở khiến bé bị mắc kẹt. Đặc biệt nhiều gia đình hay kê sát giường với tường nhưng lại tạo ra một vách ngăn nhỏ khiến bé có thể chui xuống đó và mắc kẹt.

- Không để gấu bông, gối, chăn hay bất kỳ đồ vật nào trong cũi: Tất cả mọi đồ vật xuất hiện trong cũi đều có khả năng tăng nguy cơ khiến bé mắc kẹt và nghẹt thở. Đặc biệt một số đồ vật dễ bay lên khi gặp quạt như bóng bay, túi ni lông đều cần được loại bỏ khỏi phòng ngủ của con. Nếu trời lạnh, mẹ có thể cho bé sử dụng túi ngủ hoặc quấn kén ngủ, như vậy sẽ an toàn hơn.

- Đặt cũi ở vị trí thích hợp: Không đặt ở nơi quá sáng hoặc quá tối khiến bé khó ngủ. Bên cạnh đó, cũi không nên đặt ở gần tủ cao, nơi có nhiều đồ vật dễ rơi xuống hoặc chính chiếc tủ có khả năng đổ xuống rơi vào người bé rất nguy hiểm.



- Nên có camera theo dõi: Trong trường hợp bố mẹ cần ra ngoài phòng khách làm việc hoặc phòng bếp để nấu cơm vào lúc con ngủ, hãy đặt một máy theo dõi để có thể cập nhật tình hình của con liên tục. Đặc biệt, những chiếc máy này có khả năng báo hiệu khi con thức giấc, ọ oẹ cũng giúp mẹ nhận định thời gian để vào ru bé ngủ tiếp.

Ảnh minh hoạ.

Nên đặt cũi của bé cạnh giường ngủ của cha mẹ trong những tháng đầu để thuận tiện chăm sóc bé vào ban đêm. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý gần vị trí đặt cũi của bé không có những vật nguy hiểm như ổ điện, màn kéo...

- Chú ý khác: Bố mẹ cần để nhiệt độ phòng phù hợp để không khiến bé quá lạnh, mặc đồ ngủ dành riêng cho trẻ sơ sinh, duy trì độ ẩm của phòng thích hợp. Khi bé đã đứng vững và có thể trèo ra ngoài, bạn nên cho bé chuyển sang ngủ giường vì cũi không còn an toàn, bé có thể thức dậy và trèo ra ngoài.

Nếu bé ngủ chung giường với bố mẹ

Mặc dù việc cho bé ngủ riêng được khuyến khích hơn nhưng nhiều gia đình không đủ điều kiện về không gian để có thể cho bé nằm cũi bên cạnh giường. Đồng thời, trẻ ngủ chung với bố mẹ cũng có nhiều ưu điểm như: Bố mẹ được ở cạnh, gần gũi, âu yếm con, mẹ cho bé bú dễ hơn, giúp mẹ và bé có chu kỳ ngủ hài hòa...

Để tránh vô tình gây nguy hiểm cho con trong lúc ngủ, bố mẹ cần nhớ:

Ảnh minh hoạ.

- Nằm ngửa khi ngủ giúp giảm nguy cơ đột tử. Nếu mẹ phải cho bé ngủ chung giường với mình thì hãy đặt bé nằm ngửa.

- Cách đặt nệm: Nệm phải được gắn chặt với giường và đặt làm sao để gối và chăn bông không đè lên mặt bé. Mẹ hãy cho bé nằm cao hơn mình một chút nhé. Hiện tại, nhiều gia đình cho bé ngủ chung nhưng mua thêm một chiếc nôi vải mềm cho con nằm để tránh việc bố mẹ đè lên bé.

- Ai không nên ngủ chung với con: Nếu bé bị nhẹ cân, sinh non, bố mẹ bị thừa cân béo phì thì không nên ngủ với con. Không nên để bé dưới 1 tuổi nằm cạnh các anh chị lớn.

- Chú ý nhiệt độ và quần áo theo mùa: Không nên ''quấn'' bé quá kỹ nhé. Cho con mặc quần áo thoải mái với nhiệt độ phòng thích hợp là an toàn nhất. Vào mùa đông, mẹ có thể cho bé mặc quần áo dài tay, vào mùa hè, hãy cho bé mặc những bộ quần áo thoáng mát hơn. Chú ý nhiệt độ phòng khi sử dụng điều hoà, có máy tạo ẩm để đỡ khô không khí.

Ảnh minh hoạ.

- Bố mẹ hay bất kỳ ai hút thuốc không nên ngủ chung với bé. Khói và mùi thuốc là chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của bé.

- Nếu bố mẹ mệt mỏi hoặc đã uống bia, rượu... thì không nên ngủ cùng con vì lúc này bố mẹ thường ngủ rất say và ngủ lâu, khó kiểm soát được những hành động của bản thân trong lúc ngủ, có thể vô tình gây nguy hiểm cho bé.

- Lên thời gian biểu cho bé bú: Ban đầu, bạn nên cho bé bú trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó rút ngắn dần. Bạn cũng có thể nói chồng ẵm bé đi xung quanh phòng thay vì cho bé bú vì bé thường thức dậy nhiều hơn khi bạn ngủ chung với bé.

- Nên chọn một chiếc giường lớn: Nếu ngủ chung là thói quen của cả gia đình thì bạn nên chọn mua một chiếc giường lớn hơn để có thêm nhiều không gian khi ngủ. Điều này sẽ giúp cho bạn ngủ ngon hơn đấy.

Ảnh minh hoạ.

- Ngủ ở tư thế chữ C: Nằm đối diện với bé, đặt cánh tay cao hơn đầu bé và cho đầu gối chạm vào ngón chân của bé. Không để gối ở gần đầu bé. Đây cũng là tư thế ngủ tốt nhất vì ngực bạn nằm gần bé, điều này sẽ giúp bé bú dễ dàng hơn. Một số cha mẹ thường cho bé ngủ nôi riêng thay vì nằm chung giường với bố mẹ. Đây cũng là một biện pháp rất hay để đảm bảo bé sự an toàn cho bé.

- Vị trí đặt giường: Kê sát giường, đệm vào tường để không tạo ra khe hở. Những khe hở này có thể khiến bé bị rơi xuống, nếu bố mẹ không phát hiện kịp thời, em bé có thể nguy hiểm tính mạng. Đã có trường hợp bé bị rơi xuống giường. Do đó, ba mẹ cần lưu ý hãy kê giường sát tường, bàn hoặc những đồ đạc khác. Vị trí lý tưởng để kê giường là trung tâm của căn phòng, và có lắp quây cũi xung quanh để bé không bị rơi xuống.

