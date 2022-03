Dặn con lớn rồi phải ngủ riêng, bé quả quyết "Sao ba lớn rồi còn ngủ với mẹ": Con gái lanh lợi quá khiến ba mẹ nhiều phen đứng hình

Chẳng phải tự nhiên mà hội mẹ bỉm nghĩ ra loạt trào lưu gây sốt trên mạng xã hội như "đẻ con gái cho thùy mị" hay "không đẻ được con gái đời không nể". Nhiều mẹ bỉm tâm sự mong ước sau này là sẽ sinh được một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, hiếu thảo và ngoan ngoãn để mẹ có người tâm sự, bầu bạn và mặc đồ đôi.

Cầu được ước thấy, chị Nguyễn Hà My và chồng là anh Nguyễn Thế Sơn (hiện đang sống tại Hà Nội) có một em bé tên là Nguyễn Gia Hân (biệt danh Beer, 5 tuổi) vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Không chỉ vậy, cô bé còn cực kỳ lanh lợi và hài hước nữa khiến cuộc sống của cả gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Theo dõi các clip của nhà Beer người xem đều chia sẻ bị cuốn vào mà mãi không thể nào thoát ra.

Mẹ bỉm dặn chồng rằng con đã lớn nên không được chiều con và cái kết

Có con gái rượu là cảm giác như thế nào

Bé gái yêu cầu ba ngủ riêng vì ba là người lớn khiến dân tình cười sảng

Theo dõi các đoạn clip trên, ai cũng "đổ" ngay lập tức trước sự đáng yêu và tinh nghịch của Beer. Cô bé có những lý lẽ và lập luận logic đến mức chẳng thể cãi nổi. Rõ ràng, bố lớn rồi mà có ngủ một mình đâu đúng không nào. Có một em bé ngoan ngoãn, xinh yêu thế này thảo nào ba mẹ bé cũng phải "đứng hình" và chiều theo ý con gái.

Chia sẻ thêm về con gái của mình, chị My cho biết con là một em bé có rất nhiều năng lượng, đang ở độ tuổi tìm hiểu thế giới xung quanh nên rất hay hỏi và có những câu nói rất đáng yêu: "Ban đầu mình chỉ up những video đời thường của bé lên tiktok để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu, nhưng được cộng đồng mạng hưởng ứng nên mình quyết định làm kênh riêng cho con để lan tỏa năng lượng tích cực và đáng yêu của bé đến mọi người".

Cô bé Beer nhí nhảnh và lúc nào cũng vui nhộn.

Nhiều người cũng tò mò không biết bí quyết để nuôi dạy một em bé dễ thương như vậy, chị My chia sẻ: "Gia đình không có bí quyết gì quá to lớn cả. Chỉ có 1 tip nhỏ là khen con đúng lúc và phê bình con đúng chỗ. Khi con làm những việc đúng ba mẹ sẽ động viên khen ngợi con, dành thời gian và tình cảm cho con, đến khi bé làm chưa đúng mình sẽ nghiêm khắc nhắc nhở con, không dung túng và thờ ơ.

Gia đình cũng dạy con biết cách nói lời xin lỗi và cảm ơn, và cũng cho con nuôi thú cưng riêng để bé có trách nhiệm và tình cảm hơn. Chỉ dạy con từ những điều nhỏ bé nhất nên giờ con khá tình cảm cũng như có trách nhiệm cao trong cuộc sống".

Hiện tại, do dịch nên Beer vẫn ở nhà cùng mẹ, ba bé phải đi làm hàng ngày còn chị My làm online tại nhà nên sẽ là người trông bé. Dù còn ít tuổi nhưng Beer rất người lớn, chững chạc như "bà cụ non", bé rất hay phụ mẹ việc nhà như dọn đồ chơi, gấp quần áo, chăm các em thú cưng,... Lúc mẹ bận công việc bé lại lấy đồ chơi ra tự chơi. Ba đi làm về cũng dành thời gian chơi với Beer nên việc ở nhà trông con với chị My cũng không quá khó khăn.

Gương mặt xinh xắn cùng với khả năng diễn xuất của Beer được nhiều người khen.

"Bé khá nhiều năng lượng nên rất thích thú với việc quay clip. Thường ngày bé hay nói rất nhiều câu ngộ nghĩnh nên mẹ thường hỏi con trước khi quay, mẹ quay lại clip Beer nhé, và bé cũng rất vui vẻ đồng ý với mẹ. Con thích quay clip đến mức rất hay nghĩ ra kịch bản và xin mẹ quay cho con như mẹ quay con tưới cây đi, mẹ quay con chơi với em Cục Cưng nhé...

Thực ra gia đình không có ai theo hướng nghệ thuật nên chúng mình cũng chưa có định hướng trước, nếu con thích thì ba mẹ sẽ ủng hộ con chứ cũng không muốn hướng nếu con không thích. Có 1 vài nhãn hàng ngỏ ý mời Beer chụp ảnh mẫu thời trang, mẹ có hỏi ý con và con khá thích thú với việc này nên mẹ cũng ủng hộ cho bé đi chụp ảnh mẫu. Bước đầu là như vậy, còn nếu sau này con thích làm gì hay tham gia vào lĩnh vực gì, ba mẹ cũng hoàn toàn bên cạnh ủng hộ và tôn trọng con", chị My tâm sự.



Tổ ấm nhỏ của Beer.

Trong hầu hết các clip, ba bé là người xuất hiện nhiều hơn và vô cùng yêu chiều con gái cưng, ai cũng đoán bé sẽ yêu ba nhiều hơn mẹ, tuy nhiên bà mẹ 1 con khẳng định: "Thực ra ở nhà bé yêu cả ba lẫn mẹ. Nhưng mình thấy hiện ở Việt Nam nhiều gia đình vẫn quan trọng việc phải sinh bé trai và mình cũng biết nhiều trường hợp gia đình quan trọng hóa việc sinh con trai dẫn tới cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Nên mình muốn hướng lan tỏa thông điệp rằng sinh con trai hay con gái không quan trọng, miễn là mình nuôi dạy cho bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Con gái cũng rất yêu ba và ba cũng vậy. Và mình thấy thông điệp của mình được cộng đồng mạng hưởng ứng nên mình rất vui.

Mình nghĩ con nổi tiếng theo hướng tích cực cũng khá tốt cho tương lai của con. Tất nhiên nếu có vấn đề ảnh hưởng đến bé, gia đình sẽ tìm cách xử lý ổn thỏa nhất tránh ảnh hưởng đến hình ảnh hay tâm lý của con sau này".

