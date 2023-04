Đổi thực đơn cuối tuần khiến con dù lười ăn đến mấy cũng thích mê

Một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp trẻ khoẻ mạnh và phát triển toàn diện. Để con ngon miệng, không bị chán ăn, thi thoảng mẹ hãy thử thay đổi món hoặc cách trình bày sao cho hấp dẫn và thu hút hơn. Những món ăn màu sắc, nhiều hoạ tiết hấp dẫn chắc chắn sẽ khiến cho trẻ tò mò muốn thử.

Dưới đây là công thức một số món ăn ngon cho mẹ tham khảo làm cho bé vào cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh rỗi nhé.

1. Sandwich cuộn phô mai cá hồi





- Nguyên liệu: 2 lát sandwich; 2 lát phô mai tách muối; 1 quả trứng gà; 10ml sữa tươi; 1 miếng nhỏ fillet cá hồi; 1 múi cau hành tây; Tỏi băm, bột tỏi hữu cơ; Hạt nêm.

- Cách làm: Đầu tiên, cá hồi ngâm sữa tươi 15 phút. Sau đó để ráo rồi cắt nhỏ.

Tiếp theo, ướp cá hồi với xíu hạt nêm, bột tỏi, hành tây cắt hạt lựu.

Sau đó, các mẹ phi thơm tỏi băm, cho hành tây vào xào. Bước tiếp theo là thêm cá hồi, xào lại chút rồi tắt bếp.

Với sandwich dùng cây cán bột (hoặc chai thuỷ tinh) cán dẹp lại, sau đó xếp 1 lát sandwich + 1 lát phô mai, thêm nhân cá hồi lên trên.

Các mẹ uộn tròn lại, trứng gà mix thêm sữa tươi, đánh tan trứng rồi nhúng thanh sandwich qua hỗn hợp trứng sữa.

Chảo nóng quét 1 lớp dầu ăn. Cho sandwich vào áp chảo chín vàng đều các mặt là xong. Khi ăn cắt khoanh nhỏ cho bé dễ ăn.

2. Pizza nhân tôm rau củ





- Nguyên liệu: 1 con tôm sú biển; 10ml sốt cà hữu cơ (hoặc tự làm sốt từ cà chua tươi); 1 chén nhỏ phômai bào sợi; Rau củ tuỳ thích: thơm, bắp cải tím, ớt chuông, bí ngòi, bắp tím...)

- Cách làm: Tôm các mẹ bóc vỏ bỏ chỉ đen và cắt nhỏ. Ướp tôm với xíu dầu olive, bột tỏi, hạt nêm rồi trộn đều. Rau củ rửa sạch cắt nhỏ.

Nướng Bánh: Cho lần lượt nhân lên đế bánh: sốt cà chua, phômai bào, rau củ, tôm, thêm lớp phô mai. Rắc thêm oregano. Nướng 180 độ trong 15-20 phút tuỳ lò.

3. Croquette tàu hũ





- Nguyên liệu: 1/2 miếng tàu hủ non; 2 muỗng to cà rốt; 2 muỗng to nấm mèo; 2 muỗng to hành baro; 1 củ khoai tây vừa; 1 muỗng to bột năng (hoặc bột bắp - tinh bột bắp); Bột chiên xù, bột chiên giòn Topvalu; tiêu xay, hạt nêm, sốt teriyaki, dầu hào, syrup, tương tách muối (dưới 1 tuổi bỏ qua); mè trắng.

- Cách làm: Tàu hủ thấm bớt nước, rây hoặc dằm nát. Cà rốt, khoai tây luộc hoặc hấp chín rồi xay hoặc dằm nát.

Nấm mèo ngâm nước ấm cho nở rồi rửa sạch, băm hoăc xay nhỏ. Hành baro xay hoặc băm nhỏ.

Trộn đều các nguyên liệu với nhau: tàu hủ, cà rốt, khoai tây, nấm mèo, hành baro, bột năng, tiêu, tí xíu hạt nêm.

Tiếp theo, vo viên tròn để ngăn đông 15-30 phút. Bột chiên giòn 5 muỗng cafe. Pha thêm ít nước hơi sệt.

Sau đó, các mẹ lăn viên tàu hủ qua nước bột chiên giòn rồi đến bột chiên xù. Để ngăn đông 15-30 phút.

Để chảo ngập dầu, cho viên tàu hủ vào chiên nhỏ lửa, đợi đến khi chín vàng đều 2 mặt gắp ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Mix 1 muỗng cafe syrup thốt nốt, 1 muỗng cafe tương tách muối, 1 muỗng cafe dầu hào, 2 muỗng sốt teriyaky, thêm xíu nước ấm. Cho lên bếp đun ấm rồi thêm bột năng tạo độ sánh.

Khi ăn, các mẹ có thể rưới phần sốt lên trên, rắc mè trắng ăn hợp.

4. Bánh quy bơ xinh xắn





- Nguyên liệu: 50gr bơ lạt; 20gr đường xay (bé dưới 1 tuổi bỏ qua); 100gr bột mì hữu cơ; 1 lòng đỏ trứng gà; Lá ngò, hoa đậu biếc, hoa xuyến chi (Chọn hoa ăn được).

- Cách làm:

Cho đường vào bơ lạt rồi dùng máy đánh trứng đánh đều. Cho thêm lòng đỏ trứng vào, đánh đều.

Rây bột mì vào, vừa rây vừa trộn đều tay đến khi bột hoà quyện thành 1 khối dẻo, mịn.

Cho bột ra tấm silicon cán mỏng, dùng khuôn ấn tạo hình tuỳ ý.

Gắn cánh hoa hoặc lá ngò tuỳ thích.

Cho bánh vào ngăn mát tủ lạnh 10-15 phút chờ bột nghĩ.

Bật nóng lò 10 phút.

Trải giấy nến lên khay nướng và xếp bánh lên trên.

Cho khay bánh vào lò nướng set nhiệt độ 160 với thời gian nướng 20 phút.

Lò tắt để bánh 5-10 phút rồi lấy bánh ra.

Chờ bánh nguội cho vào hũ thuỷ tinh. Bảo quản nhiệt độ thường dùng trong 10 ngày.

Có nhiều mẹ luôn giữ tâm lý khi con không ăn những món mình dày công chuẩn bị sẽ đổ lỗi lên con, dùng những từ ngữ chỉ trích như con không biết thương bố mẹ, phụ lại tình yêu thương của bố mẹ mà vô tình bỏ qua những dấu hiệu bất ổn về vị giác của trẻ.

Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ mà còn vô tình khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Thay vì vội vàng chỉ trích, bố mẹ hãy quan sát các biểu hiện của trẻ, tham khảo thông tin hoặc nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ chuyên ngành để có hướng giải quyết.