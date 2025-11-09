Đối thủ Triệu Lộ Tư liên tục bất ổn trong lần xuất hiện mới

Sau thời gian dài “ở ẩn” vì loạt ồn ào đời tư và nghi vấn bị phong sát ngầm, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng tái xuất trước công chúng. Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 xuất hiện tại thảm đỏ Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI tổ chức ở Thái Lan, thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng, trạng thái của nữ diễn viên lại trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều khán giả nhận xét thần sắc của cô có phần xuống dốc, biểu cảm gượng gạo thiếu năng lượng qua ống kính cam thường. Không những thế, dù lâu lắm mới đi event nhưng minh tinh Cbiz còn bị bóc trần tạo hình kém chỉn chu.

Ngu Thư Hân tham dự sự kiện tại Thái Lan giữa tin đồn bị "phong sát ngầm". (Nguồn: Weibo)

Ngu Thư Hân lựa chọn bộ váy xanh ngọc nhẹ nhàng, mang hơi hướng “nàng tiên biển cả”. Thiết kế lệch vai được xử lý bằng những đường xếp nếp tinh tế, ôm sát đường cong cơ thể, tôn trọn vòng eo nhỏ nhắn và vóc dáng thanh mảnh đặc trưng của nữ diễn viên. Phần chân váy buông dài phủ nhẹ xuống sàn, điểm xuyết chi tiết đính kết li ti ở gấu váy giúp tổng thể thêm phần mềm mại, đẹp mắt. Minh tinh Cbiz lựa chọn kiểu tóc búi thấp gọn gàng, để lộ phần cổ và vai thon, kết hợp cùng layout makeup tông hồng trong trẻo, nhấn vào làn da sáng mịn và đôi môi đỏ mọng.

Oufit dịu mắt, nhẹ nhàng của Ngu Thư Hân sau thời gian dài ở ẩn.

Trái ngược với vẻ long lanh, nhan sắc của Ngu Thư Hân qua loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Qua ống kính cam thường, gương mặt nữ diễn viên lộ rõ dấu hiệu chảy sệ, lớp makeup quá dày khiến làn da kém mướt mịn và tươi tắn. Không những thế, ngôi sao xứ tỷ dân còn gây mất điểm với tấm lưng loang lổ do bôi kem body không đều màu. Nàng "tiểu hoa" cũng suýt vấp té tại sự kiện, cho thấy sự thiếu tự tin và lo lắng sau thời gian dài không đi sự kiện.

Sự khác biệt nhan sắc của Ngu Thư Hân giữa cam thường và ảnh đã qua chỉnh sửa cũng khiến nhiều người xôn xao.

Ngu Thư Hân để lộ phần da lưng loang lổ do bôi kem body không đều màu.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng có khoảnh khắc mất điểm khi để lộ phần kem body dính trên ghế, có thể là do bôi quá nhiều.

Chuỗi bất ổn khi dự event của Ngu Thư Hân còn chưa kết thúc khi nữ diễn viên còn suýt vấp té khi di chuyển vào sự kiện.



