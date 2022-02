Đợi con ngủ say, mẹ lẻn vào phòng lấy tiền lì xì của con khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả

Có lẽ hầu hết ai trong chúng ta cũng đã từng nghe mẹ mình nói khi còn nhỏ rằng: "Con đưa tiền lì xì để mẹ giữ giúp cho, lớn lên rồi mẹ trả lại". Cuối cùng, số tiền lì xì mà mẹ giữ giúp rốt cuộc chẳng có đứa trẻ nào lấy lại được.

Thế nhưng, trẻ em ngày nay biết quản lý tiền bạc tốt hơn so thế hệ trước. Thậm chí, có một số đứa trẻ còn ghi cụ thể số tiền mình nhận được từ mọi người là bao nhiêu vào sổ. Vì vậy, việc bố mẹ lấy đi tiền lì xì của con cái thực sự không phải là điều dễ dàng.

Mới đây, có một câu chuyện xoay quanh vấn đề tiền lì xì của con cái khiến mọi người không khỏi bàn luận rôm rả.

Người mẹ lén lấy tiền lì xì của con.

Theo đó, khi thấy con gái đã ngủ say, người mẹ lẻn vào phòng con. Đầu tiên, người mẹ rón rén bước tới bên giường con gái, sau khi xác nhận chắc chắn con đã ngủ say, cô nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, lấy ra bao lì xì vừa to vừa dày trên tay con gái.

Người mẹ lấy ra bao lì xì vừa to vừa dày trên tay con gái.

Người mẹ đổi một sấp tờ tiền có mệnh giá lớn nhất thành tờ có mệnh giá ít hơn.

Khi lấy được bao lì xì rồi, người mẹ không bỏ đi ngay mà thay vào đó, cô lấy hết những tờ tiền 100 tệ (350 nghìn đồng), thay vào những tờ tiền mệnh giá thấp hơn. Xong xuôi mọi việc, người mẹ mới đặt lại bao lì xì vào chỗ cũ. Nhìn con gái ngủ say như vậy, người mẹ chỉ biết nghĩ thầm trong bụng "xin lỗi con gái cưng".

Sau đó, nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ.

Trước hành động này của người mẹ, cư dân mạng nhận xét rằng, đứa bé này chắc chắn rất coi trọng những bao lì xì, không để mẹ giữ giúp, đến lúc ngủ vẫn ôm trong lòng. Hơn nữa, điều này còn chứng tỏ đứa bé còn là người biết giữ tiền tốt, ý thức được tiền lì xì của mình quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, dù có tính toán, cẩn thận ra sao thì người mẹ cũng có cách lấy đi những bao lì xì của con gái.

Trước tình huống này, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Trẻ con ngày nay thông minh hơn rất nhiều so với chúng ta khi còn nhỏ. Chúng thậm chí còn biết cách quản lý tiền bạc của mình. Đến cuối cùng, tiền lì xì vẫn nằm trong tay người mẹ theo những cách khác nhau."

"Từ khi con gái tôi sinh ra, tôi đã làm cho nó một cái thẻ ngân hàng riêng. Tôi đã cất tất cả tiền Tết của con bé vào đó, đợi khi nó lớn lên mới bàn giao."

"Bố mẹ lì xì cho người khác thì phải lấy lại từ con mình thôi. Có qua có lại đấy mà. Ha ha."

"Thực sự muốn biết phản ứng của cô bé đó khi phát hiện ra số tiền của mình đã bị mẹ tráo đổi. Liệu cô bé có nhận ra không nhỉ?"

Trước vấn đề này, một số cư dân mạng khác cũng bày tỏ ý kiến rằng, người mẹ không nên lẻn lấy tiền của con gái như vậy, nếu chẳng may cô bé phát hiện ra sẽ như thế nào. Tốt hơn hết, người mẹ nên dạy con gái mình cách tự quản lý số tiền của bản thân. Việc dạy dỗ trẻ biết quản lý tiền ngay từ nhỏ chẳng phải tốt hơn sao.

https://afamily.vn/doi-con-ngu-say-me-len-vao-phong-lay-tien-li-xi-cua-con-khien-cu-dan-mang-ban-luan-rom-ra-20220131152602976.chn