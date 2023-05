Đôi chân nổi tiếng 3,2 triệu USD của huyền thoại Tina Turner

Tina Turner qua đời vào ngày 24/5 ở tuổi 83 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Bà rời khỏi thế giới nhưng di sản âm nhạc to lớn để lại khiến bà bất diệt trong lòng người hâm mộ.

Người ta ca ngợi Tina nhiều về tài năng ca hát, nhưng chính chủ lại cho rằng sức hút của bà không chỉ nằm ở đó.

“Đôi khi tôi nghĩ mình nổi tiếng nhờ đôi chân cũng không kém giọng hát. Tôi khoe đôi chân của mình vì nó giúp tôi nhảy dễ dàng hơn nhiều và rồi nó trở thành một phần phong cách của tôi”, bà nói với The Sun vào tháng 4.

Tina Turner sở hữu đôi chân thon nuột, săn chắc và đầy cuốn hút trên sân khấu. Ảnh: Getty Images.

Theo New York Post , giọng ca Legs không chỉ là nữ hoàng Rock 'n' Roll mà còn là huyền thoại của đường xẻ cao.

Được tôn lên bởi những chiếc váy siêu ngắn, quần da bó sát hoặc tất quần nóng bỏng, đôi chân giúp Tina làm tăng thêm sự hiện diện đầy sức sống trên sân khấu, vốn đã khiến khán giả điên cuồng bởi giọng hát khàn khàn, cao và vũ đạo quyến rũ của bà.

Tạp chí Vogue thậm chí còn đưa Tina Turner vào danh sách những ngôi sao có “khoảnh khắc khoe chân đẹp nhất trong lịch sử”, bên cạnh các mỹ nhân đình đám như Marilyn Monroe, Twiggy và Cindy Crawford. Đôi chân săn chắc của bà khác biệt hoàn toàn với những siêu mẫu siêu gầy trong thời hoàng kim.

Đáng chú ý hơn, đôi chân trứ danh của Tina Turner được bảo hiểm với giá 3,2 triệu USD. Bà thậm chí có riêng một bài hát để tôn vinh chúng vào năm 1994.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Tina cũng thích được ca ngợi về cơ thể mình. Trong cuốn hồi ký That’s My Life , bà thừa nhận là người cuối cùng nhắc đến đôi chân của mình.

“Khi tôi lớn lên, tôi luôn nghĩ chúng quá dài và gầy. Tôi cảm thấy mình như một chú ngựa non vụng về, vì vậy tôi không bao giờ muốn khoe chúng. Khi tôi mặc váy ngắn trên sân khấu, đó là vì một lý do thực tế - chúng cho tôi tự do di chuyển và tôi thực sự thích di chuyển”, bà chia sẻ.

Tina chi 3,2 triệu USD để mua bảo hiểm cho đôi chân trứ danh. Ảnh: Alamy Stock Photo.

Nhìn vào quá khứ, trang phục khoe chân không chỉ đại diện cho một tuyên bố thời trang táo bạo, mà còn tượng trưng cho sự giải phóng đối với nữ huyền thoại âm nhạc.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp vào cuối thập niên 1950, Tina mặc những chiếc váy dài đến mắt cá chân hoặc qua đầu gối. Đến những năm 1970, bà có bước chuyển mình trong phong cách khi chọn những chiếc váy tua rua lấp lánh xuất hiện trên sân khấu. Tina càng táo bạo hơn sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo hành với nhạc sĩ Ike Turner.

“Khi nhìn lại, tôi có thể thấy câu chuyện của cuộc đời mình qua những bộ quần áo tôi mặc… Tôi cảm thấy thật thanh lịch trong chiếc váy của mình, giống như một nàng công chúa. Nhưng chiếc váy đó là nhà tù, giống như cuộc hôn nhân của tôi. Tôi muốn di chuyển, vì vậy váy của tôi ngắn hơn và ít chất hơn vì tự do rất quan trọng đối với tôi, trên sân khấu cũng như trong cuộc sống”, bà nói trên NBC News vào năm 2020.

Những gì Tina muốn là trông thật quyến rũ và thú vị mà không khiếm nhã. Bà muốn tôn vinh sự nữ tính chứ không khai thác nó.

Tủ quần áo của Tina Turner không thể thiếu lông vũ, những chiếc váy đính cườm và đồ trang trí lấp lánh. Chúng thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ, sôi nổi của bà. Những trang phục biểu diễn nổi tiếng của bà là chiếc váy tạo hình như ngọn lửa, trang phục gắn lông đuôi ngựa và đồ một mảnh bằng da.

Về cốt lõi, Tina Turner là người tiên phong. Ngoài tài năng vô song và sự nổi tiếng với tư cách là một nữ nghệ sĩ solo da đen, cô ấy còn trở thành biểu tượng của sự kiên cường sau khi rời bỏ Ike và vươn lên dẫn đầu.

“Tôi hy vọng phụ nữ học được rằng họ nên ăn mặc để thể hiện quyền lực và vẻ đẹp của chính mình, chứ không phải chiều theo ý kiến của người khác về thời trang”, bà nhấn mạnh trên NBC News .