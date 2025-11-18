Đôi chân gầy guộc như sắp gãy của Ningning

Trong văn hóa thần tượng xứ Hàn, cân nặng từ lâu đã trở thành thước đo khắc nghiệt cho cái đẹp, đặc biệt với các nữ idol. Một cơ thể mảnh mai, đôi chân thon dài và vòng eo “con kiến” gần như được mặc định là tiêu chuẩn phải có, khiến nhiều người đẹp buộc phải sống trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và lịch trình tập luyện dày đặc. Không ít idol từng chia sẻ về những tháng ngày chỉ dám ăn vài miếng trái cây, hay phải kiểm soát cân nặng ở mức cực thấp để giữ được hình ảnh hoàn hảo trước công chúng.

Mới đây, Ningning trở thành tâm điểm bàn luận khi một đoạn video tập nhảy của cô bất ngờ hút gần 1 triệu lượt xem, và điều khiến dân mạng xôn xao lại chính là đôi chân khẳng khiu đến mức gây “choáng”. Ở vài khung hình, đôi chân của nữ idol mảnh đến độ nhiều người lo lắng rằng chỉ cần một cú xoay mạnh là có thể đổ bất cứ lúc nào. Điều này cũng phản ánh việc ép cân, để cơ thể gầy đến mức đáng báo động của nữ thần nhà SM.

Đoạn video đôi chân của Ningning trong phòng tập đang trở thành hot topic trên MXH. (Nguồn: thvx.soyaaa)

Ningning xuất hiện với phong cách cá tính, cool ngầu, diện áo oversized phối cùng quần skinny và sneaker. Tuy nhiên, cũng chính vì độ ôm sát của quần đã vô tình để lộ đôi chân gầy đến... phát sợ của thành viên aespa.

Ở cự ly gần, đôi chân của nữ idol gần như không có chút mỡ thừa, kể cả phần đùi, đường ống chân nhỏ bất thường. Mỗi khi cô thực hiện động tác xoay người hay dịch chuyển, đôi chân càng hiện rõ sự khẳng khiu, tạo cảm giác chỉ cần lệch nhịp một chút là có thể mất thăng bằng. Nhiều khoảnh khắc, đôi chân của Ningning không khác gì một "que tăm biết di chuyển” khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Đôi chân siêu gầy, khẳng khiu đến mức đáng báo động của Ningning.

Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Ningning.

Thời điểm mới ra mắt, Ningning từng sở hữu vóc dáng đầy đặn, khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều từ công chúng. Một số người khen nét tròn trịa, khỏe khoắn, nhưng không ít người lại đặt ra tiêu chuẩn so sánh khắt khe, khiến nữ idol sớm phải đối mặt với áp lực hình thể. Thành viên aespa sau đó đã chú trọng hơn đến chế độ ăn uống và luyện tập, dần dần giảm cân và xây dựng thân hình săn chắc, thon gọn. Quá trình chăm chỉ này không chỉ giúp cô đạt đỉnh cao nhan sắc, cải thiện sự tự tin trên sân khấu lẫn trong các sự kiện thời trang. Có thể một phần vì đó mà mỹ nhân sinh năm 2002 gần như ám ảnh vấn đề cân nặng, luôn giữ vóc dáng chuẩn chỉnh, lý tưởng mỗi khi xuất hiện.

Ningning bùng nổ visual hậu giảm cân. Nữ idol còn chia sẻ cô từng khóc vì chế độ ăn uống, tập luyện quá khắc nghiệt.