Đọc xong những thông tin này, mẹ Việt nào cũng muốn cho con ngủ riêng ngay lập tức

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc con có nên ngủ chung giường với bố mẹ hay không. Tại Việt Nam, tỉ lệ con ngủ cùng bố mẹ khá cao so với các nước phương Tây và Nhật Bản. Nhiều bố mẹ cho rằng việc con cái ngủ cùng sẽ là chất xúc tác tuyệt vời gắn kết bền vững giữa các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra còn có rất nhiều lý do khiến cha mẹ để con cái ngủ chung với mình dù trẻ đã bước vào lớp 1 chẳng hạn như trẻ sợ tiếng động lạ, bị ác mộng... và rất nhiều lý do khác khiến cha mẹ chần chừ không muốn cho con ngủ riêng. Tuy nhiên, việc cho trẻ ngủ chung tưởng tốt hóa ra lại hại cả mẹ lẫn con.

Nhiều bậc phụ huynh vì lo ngại trẻ nhỏ ngủ một mình có thể cảm thấy sợ hãi và không yên tâm nên cho trẻ ngủ chung giường nhưng điều này hóa ra lại có hại nhiều hơn (Ảnh minh họa)

Ngủ chung với cha mẹ có thể ảnh hưởng xấu tới trẻ

Những tác hại khi cho con ngủ cùng bố mẹ không thể không kể đến. Các nhà khoa học từ Đại học Liên bang de Pelotas (Brazil) đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của việc ngủ chung đối với sức khỏe tâm thần của một đứa trẻ. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 3500 trẻ em tại đất nước Brazil, kết quả được chia thành 4 nhóm như sau:

- Trẻ ngủ riêng (44,4%).

- Trẻ ngủ chung nhưng chỉ khi còn nhỏ (36,2%).

- Trẻ ngủ chung đến khi lớn hơn (12,0%).

- Trẻ luôn ngủ chung với bố mẹ (7,4%).

Nghiên cứu này có tính đến việc một số trẻ em ở chung phòng với cha mẹ vì lý do kinh tế xã hội hoặc vì niềm tin văn hóa, nghiên cứu cho thấy ngủ chung là một thói quen phổ biến ở những đứa trẻ tham gia nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng việc ngủ chung với cha mẹ thực sự làm tổn thương, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Nghiên cứu này cho thấy nhóm trẻ ngủ chung với cha mẹ được phát hiện có khả năng mắc chứng rối loạn tâm thần cao hơn, nội tâm hóa các vấn đề phức tạp hơn khi so sánh với những nhóm trẻ còn lại. Bên cạnh đó, cơ hội phát triển chứng rối loạn tân thần thực sự giảm xuống với những đứa trẻ ít ngủ chung với bố mẹ mình.

Ngoài ra, ngủ chung cũng có thể gây hại cho sức khỏe thể chất của em bé. Không chỉ bởi cha mẹ có thể vô tình đè lên trẻ trong khi ngủ say mà nệm giường của người lớn có thể không an toàn với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh cần nệm giường chắc chắn do trẻ có thể bị mắc kẹt ở một số nếp gấp nệm.

Ngủ chung có thể tác động xấu tới bố mẹ

Trong một nghiên cứu khác từ Trường Y và Trường Điều dưỡng thuộc Đại học Maryland (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã xem xét gần 300 bà mẹ có thu nhập thấp và con cái của họ ở Baltimore, Mỹ.

Các bà mẹ ngủ chung giường với con phải mất 1 tiếng mới có thể đi ngủ và dễ bị căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và khó ngủ hơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các bà mẹ ngủ chung giường với con phải mất 1 tiếng mới có thể đi ngủ và dễ bị căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và khó ngủ hơn. Ngược lại những bà mẹ ngủ riêng với con không bị mất ngủ và ít hoặc không gặp phải triệu chứng trầm cảm. Cuối cùng, mất ngủ chính là điều gây ảnh hưởng nhất tới cha mẹ khi ngủ chung với con. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng tuyên bố rằng, để trẻ ngủ độc lập sẽ giúp trẻ học cách tự làm dịu và phát triển các kiểu ngủ lành mạnh.

Như vậy trước khi quyết định có nên cho con ngủ chung hay riêng, cha mẹ cần cân nhắc các yếu tố, ưu nhược điểm để có thể đưa ra quyết định đúng đắn và tối ưu nhất cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Nguồn: Brightside