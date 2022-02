Doanh nhân Thái Vân Linh: 5 năm làm mẹ đã học được tính kiên nhẫn, áp dụng "quản lý căng thẳng" và "giữ chữ tín" từ công việc sang chăm sóc và nuôi dạy con

Lớn lên ở Los Angeles, California và đã định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 12 năm qua, hiện tại, doanh nhân Thái Vân Linh đang là mẹ của 2 bé gái - 6 tuổi và 2 tuổi. Vừa là một doanh nhân vừa là một người mẹ, hành trình nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ các con của doanh nhân Thái Vân Linh có điều gì mới mẻ và khác biệt? Hãy cùng lắng nghe một chút trải lòng của bà mẹ 2 con về trách nhiệm và vai trò của người mẹ nhé!

Thái Vân Linh

Công việc:



- Cố vấn cấp cao của Openspace Ventures.

- Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của TVL Group.

- 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, vận hành, và truyền thông.

Một số vị trí từng đảm nhiệm: Giám đốc Chiến lược và Vận hành, VinaCapital, công ty quản lý quỹ hàng đầu ở Việt Nam; Giám đốc Đầu tư tại DFJ VinaCapital - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của Việt Nam.

Học vị: Tốt nghiệp bằng danh dự của Đại học Nam California (University of Southern California) và có bằng MBA của trường Wharton (The Wharton School, at the University of Pennsylvania).

Nếu đã hứa thì phải giữ lời hứa, không làm được mình sẽ mất uy tín

- Chào chị Linh, là doanh nhân và đồng thời cũng là mẹ, có điều gì chị cảm thấy có thể áp dụng từ công việc của mình sang nuôi dạy và chăm sóc con cái không?

Đó là Quản lý căng thẳng và Giữ chữ tín, lời hứa.

Quản lý căng thẳng:

Linh cũng có khoảng thời gian căng thẳng khi làm mẹ, khi không cùng quan điểm với con. Vào những lúc ấy, Linh đã dừng sự căng thẳng và đi ngược lại xem xét một cách khách quan, tự hỏi bản thân: Điều này có đáng để khiến mình căng thẳng hay là việc này mình có thể bỏ qua? Con không cố ý làm mình stress vì bé đang muốn những gì bé muốn, nhưng những gì con muốn không phải điều mình muốn cho con. Điều này dẫn đến mâu thuẫn. Nó khiến các bà mẹ stress, và đây chỉ là một tình huống nhỏ mà mình cần giải quyết thôi.

Hãy nghĩ nó như là công việc hay là một dự án nhỏ mình cần phải làm. Khi nhìn nó ở góc độ như vậy, Linh không còn cảm thấy stress nữa. Vì cuộc sống không nhất thiết phải luôn vui vẻ, nó sẽ tràn ngập niềm vui và thử thách. Và khi thay đổi cách chúng ta định nghĩa về stress từ góc nhìn mới - chuyển thử thách và khó khăn thành niềm vui thì mình có thể giảm được căng thẳng.

Giữ chữ tín, lời hứa

Nếu Linh hứa với bé Linh sẽ tham gia sự kiện nào đó với bé nhưng về không kịp để tham gia, Linh phải thông báo với bé. Ví dụ như: Mommy có buổi họp lúc 6h thì có thể mommy sẽ không về nhà kịp lúc 6h30. Linh phải nói thật với bé. Nếu đã hứa thì phải giữ lời hứa. Và nếu không làm được mình sẽ mất uy tín, bé cũng sẽ không tin tưởng mình nữa.

- Từ khi trở thành mẹ, chị cảm thấy bản thân đã thay đổi những gì?

Linh kiên nhẫn hơn. Trẻ em có logic riêng của chúng. Chỉ cần thời gian để tìm ra những gì các bé muốn và lý do tại sao. Sau 5 năm làm mẹ và thấu hiểu những tiếng khóc khác nhau của trẻ, Linh đã trở nên kiên nhẫn hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Linh thật sự cảm kích rằng người lớn có thể sử dụng lời nói để biểu đạt với Linh những gì họ cần (haha)!

Linh cảm nhận được sự quý giá của thời gian được nghỉ ngơi - thời gian mà Linh chỉ ngồi và suy ngẫm. Trước khi có con, Linh luôn cảm thấy mình lãng phí thời gian nếu không làm việc gì đó hữu ích.

Linh chú trọng hơn với việc chăm sóc sức khỏe của mình. Cơ thể Linh đã hồi phục sau khi sinh con vất vả. Linh nhận thấy sức khỏe là rất quan trọng. Linh muốn nhìn con mình tốt nghiệp đại học, kết hôn và bế cháu. Vì vậy, Linh tập trung nhiều hơn vào những gì mình ăn, và dành thời gian để tập thể dục thường xuyên.

Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con doanh nhân Thái Vân Linh.



Người mẹ là một trong những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đời của một đứa trẻ

- Quan điểm nuôi dạy con của chị như thế nào?

Có 2 điều mà Linh mong con mình sẽ có: Một là tinh thần lạc quan, hai là sự độc lập.

Linh nghĩ vai trò của cha mẹ là cung cấp cho con cái một nền tảng vững chắc để tự mình đưa ra quyết định. Vì vậy, Linh tập trung vào dạy con cách suy nghĩ về một vấn đề, và cố gắng không bảo con phải làm gì.

Ví dụ, nếu đứa lớn muốn mặc chiếc váy yêu thích của mình trong 5 ngày liên tiếp, thì Linh để con làm điều đó. Linh sẽ giải thích với bé rằng chúng ta nên giặt quần áo, nhưng nếu bé ấy vẫn muốn mặc nó, thì đó là lựa chọn mà bé đưa ra sau khi con hiểu các lựa chọn của mình.

Tổ ấm hạnh phúc của doanh nhân Thái Vân Linh.



Nhưng Linh cũng biết rằng trẻ còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi tình huống. Vì vậy, nếu bé không muốn làm bài tập ở trường, thì Linh đưa ra lựa chọn là học chủ đề nào trước. Nhưng bé không có quyền lựa chọn để không học.

Linh nghĩ cha mẹ nên có sự cân bằng hợp lý giữa việc bảo vệ và giúp con trở thành những người độc lập, mạnh mẽ.

Vì cuối cùng, Linh nghĩ rằng nếu mình có thể dạy con tìm ra mặt tích cực trong mọi tình huống, thì việc đưa ra quyết định sẽ không còn quá quan trọng, chúng sẽ vẫn có được một cuộc sống hạnh phúc. Và đó là tất cả những gì Linh muốn - là để con hạnh phúc.

- Vừa kinh doanh vừa làm mẹ, có khi nào chị cảm thấy quá áp lực? Nhiều người phụ nữ cho rằng họ không đủ khả năng làm 2 việc một lúc, nên đã lựa chọn hi sinh 1 trong 2, chị nghĩ sao về quan điểm này?

Nếu nói không áp lực thì chắc đó là nói dối.

Khoảng thời gian có bé là thời gian khó khăn với Linh. Vì hoocmon và mọi thứ thay đổi. Bản thân cơ thể mình cũng không khỏe như trước.

Nhưng Linh muốn cuộc sống của mình phải áp lực. Sống không có áp lực là mình không có mục đích, không học hỏi. Ví dụ: trong công việc, khi gặp một việc mới mà sếp giao cho thì đó là điều tốt vì nó là cơ hội cho mình học hỏi và tiếp tục phát triển.

Bà mẹ 2 con dành thời gian cho các con của mình.

Linh nghĩ sẽ rất khó để trả lời câu hỏi này vì nó tùy thuộc vào thứ tự ưu tiên của mỗi người ở từng giai đoạn. Và Linh nghĩ phần lớn những người mẹ sẽ chọn gia đình, chăm sóc đứa bé khi còn nhỏ. Nhưng khi con lớn hơn, khoảng 1 tuổi trở lên, thì Linh nghĩ điều quan trọng là mẹ đừng đóng khung bản thân vào từ "hy sinh". Nếu một người mẹ thích ở nhà với đứa trẻ đó, thì điều đó thật tuyệt, cô ấy nên làm điều đó. Nhưng nếu cô ấy coi đó là sự hy sinh thì không nên làm như vậy.

Người mẹ là một trong những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đời của một đứa trẻ. Linh muốn đảm bảo rằng các con mình thấy rằng Linh có đam mê và sở thích, và mình không ngại theo đuổi chúng. Bởi vì đó là điều Linh muốn các bé làm - bước ra thế giới và theo đuổi bất kỳ ước mơ nào mà con có.

- Chị có cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc?

Linh đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Linh đã thử một số cách phân bổ lịch trình khác nhau, trải qua nhiều lần thử và sai, Linh đã tìm ra một cách phù hợp với bản thân.

Chúng ta nên tập trung vào bản thân, vì chỉ khi bạn thật sự khỏe mạnh thì bạn mới có thể chăm sóc bé và các thành viên khác trong gia đình.

Linh thường thức dậy lúc 4:30 sáng và dành khoảng thời gian này cho bản thân. Vì đây là lúc các bé vẫn đang ngủ, nên Linh không cảm thấy mình có lỗi với bé. Linh dành thời gian này để chạy bộ hoặc ngồi thiền bằng cách xem các video trên Youtube. Sau đó, Linh sẽ nấu bữa sáng cho cả gia đình. Và hơn hết là chuẩn bị tinh thần lạc quan và tích cực để đón chào một ngày mới.

- Cám ơn những chia sẻ rất chân thành và gần gũi của chị. Chúc chị sẽ thật thành công trong tương lai trong vai trò là một doanh nhân, người vợ và người mẹ!

https://afamily.vn/doanh-nhan-thai-van-linh-5-nam-lam-me-da-hoc-duoc-tinh-kien-nhan-ap-dung-quan-ly-cang-thang-va-giu-chu-tin-tu-cong-viec-sang-cham-soc-va-nuoi-day-con-20220115105735528.chn