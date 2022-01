Con trai của Lan Phương và Hồng Đăng trong ''Thương ngày nắng về: Tính cách trong phim y như ngoài đời, mẹ không thích ai khen nổi tiếng vì sợ con tự kiêu

Tính cách trong phim y hệt ngoài đời

''Thương ngày nắng về'' hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Một trong những nhân vật nhí để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả chính là bé So. Trong phim, So là con trai thứ 2 của cặp vợ chồng Vân Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng).

Đúng như lứa tuổi, So rất ngây thơ, đáng yêu, có những cử chỉ, lời nói khiến ai nấy bật cười vì thích thú. Ngoài ra, ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt 1 mí tít lại khi cười của So cũng gây thương nhớ cho bất kỳ ai.

Hồng Đăng và con trai trong phim.

Một cảnh sinh hoạt của gia đình trong phim.

Cậu bé So đáng yêu, lém lỉnh.

So ngoài đời tên là Phạm Tuấn Phong. Cậu bé năm nay 6 tuổi và hiện đang học lớp 1 tại một trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Chia sẻ về cậu con trai của mình, chị Nguyễn Cảnh cho biết vai diễn trong bộ phim ''Thương ngày nắng về'' khá phù hợp với con bởi ngoài đời Phong là cậu bé đáng yêu, hồn nhiên và rất hiểu chuyện, y hệt như So trong phim.

Trước khi tham gia ''Thương ngày nắng về'', Tuấn Phong đã có cơ hội vào vai ở các bộ phim ngắn, quảng cáo và chụp ảnh mẫu. Cậu bé vốn đáng yêu nên ai tiếp xúc cũng cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Chính vì thế mà các cảnh quay cũng diễn ra khá suôn sẻ.

Tuấn Phong là cậu bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và đáng yêu.

Chia sẻ về lý do con trai bén duyên với nghề diễn viên, chị Cảnh tâm sự: ''Từ lúc con còn nhỏ, mình hay nhìn thấy bé tự biên, tự diễn, tự phân vai khi chơi đồ chơi. Sau đó, mình tìm hiểu thêm và cho con trải nghiệm dần với nghệ thuật để con tự tin, hoạt ngôn hơn. Con đi casting như các bé khác khi vào phim. Nhưng may mắn và cơ duyên đã đưa con đến với vai bé So.

Mình cũng khá lo ngại về việc con tự kiêu, tự đại nên thật sự không thích ai khen con nổi tiếng trước mặt con. Vì nghe nhiều người nói con có thể bị ảnh hưởng. Mình luôn nhắc nhở con khi cần cố gắng ở những việc chưa làm tốt. Con làm tốt thì mình động viên và khích lệ bé. Con còn nhiều thiếu sót cần phải học hỏi nữa và trong tương lai con sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn''.

Bị trêu là ''cái máy phát'' mỗi khi đi quay phim

Nuôi dạy con là một hành trình dài, nhưng chỉ có bố mẹ mới là những người gần gũi, sát sao và dẫn con đi theo đúng hướng. Việc được rèn luyện ngay từ bé qua những vai diễn sẽ khiến Tuấn Phong tự tin, năng động và phát triển tài năng cũng như ước mơ trong tương lai.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con cái, chị Cảnh cho biết chị luôn cho con lựa chọn mỗi khi bé làm việc gì sai.

Cậu bé có nụ cười đáng yêu, duyên dáng.

''Ví dụ con làm sai hoặc nói sai điều gì đó, mình hỏi ''con muốn mọi người yêu quý hay ghét bỏ mình? Con muốn làm con hư hay con ngoan?'' để con hiểu nên lựa chọn điều gì. Mình sẽ nghiêm khắc về quy tắc ứng xử, chào hỏi, chơi trong giới hạn khung giờ. Mình thường chỉ cho con chơi bên ngoài vào thứ 7, chủ nhật, cho con đi siêu thị hoặc khu vui chơi vào những ngày đó. Nên là bạn nào rủ đi chơi, con luôn bảo ''hẹn bạn vào thứ 7, chủ nhật nhé'', bà mẹ 1 con tâm sự.

Về nghệ thuật, chị Cảnh và gia đình để bé Phong được phát triển theo sở thích, đam mê của mình chứ không ép buộc hay khắt khe. Ở đoàn phim, Tuấn Phong rất nhanh nhẹn, nói nhiều, bé luôn là người khuấy động không khí ở bất cứ nơi đâu. Bởi thế, mọi người hay trêu Phong là ''cái máy phát'', có lẽ đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim.

Hậu trường bộ phim Thương ngày nắng về.

Về tiền cát-xê, hiện tại chị Cảnh vẫn giữ hộ con vì Phong còn nhỏ. Sau này khi bé lớn và có khả năng tự quản lý tiền bạc thì chị Cảnh sẽ để cho con tự quyết định. Hiện tại, ước mơ của Phong là mua xe xịn để chở mẹ đi làm, đi quay cùng. Bà mẹ trẻ mong con sẽ nỗ lực, làm việc chăm chỉ, luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc trên con đường tương lai của mình.

