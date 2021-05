Doanh nhân Nguyễn Thị Trà My: Dịch Covid-19 vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho ngành làm đẹp

Covid-19 không "quật ngã" được spa My Nguyễn

Cơn bão Covid-19 bùng phát và trở thành nỗi ác mộng của cả thế giới. Ngoài mối đe dọa về sức khỏe, Covid-19 còn đẩy nhiều doanh nghiệp vào túng quẫn, buộc phải đóng cửa, giải thể hoặc nhẹ nhàng hơn là chậm lương nhân viên, sa thải bớt đội ngũ. Trong đó, ngành spa cũng chịu "cú giáng" nặng nề khi lượng khách sử dụng dịch vụ sụt giảm, đẩy nhiều nhân viên vào hoàn cảnh khó khăn.

Trước tình hình này, nhiều spa buộc phải sử dụng các phương thức để thu hút khách hàng, đặc biệt là trong các tình huống ngặt nghèo như giãn cách xã hội hoặc khi dịch bệnh bùng phát cao điểm. Spa My Nguyễn cũng là một trong số đó nhưng khác với số đông, spa My Nguyễn đã vượt qua sóng gió, khó khăn theo cách nhẹ nhàng nhất.

Theo chị Nguyễn Thị Trà My, đây là giai đoạn giúp cơ sở làm đẹp My Nguyễn nhìn nhận rõ hơn về sứ mệnh, trách nhiệm cũng như bản lĩnh của mình trong khó khăn. Chị Trà My nhấn mạnh: "dịch Covid-19 là cơ hội để spa My Nguyễn chứng tỏ được thực lực, sức hút của mình với khách hàng vì trong thời buổi khó khăn, khách hàng sẽ chỉ tìm đến với những địa điểm thực sự chất lượng".

Những giải pháp của cô chủ spa My Nguyễn

Để đối phó với tình hình khó khăn, cô chủ Nguyễn Thị Trà My đã đưa ra những giải pháp vô cùng hữu ích như sau:

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ

Trà My cho rằng, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực nâng cao chất lượng. Chính vì vậy, thay vì hoang mang do tình hình dịch bệnh lan rộng, My Nguyễn càng khuyến khích hệ thống tập trung làm việc, giúp khách hàng có những trải nghiệm thật tốt tại spa để níu chân khách hàng. Thực tế đã chứng minh, cách này đã giúp spa My Nguyễn giữ chân được các khách hàng thân thiết và tạo được ấn tượng tốt với các khách hàng mới. Đó là lý do vì sao trong lúc nhiều spa phải đóng cửa thì spa My Nguyễn vẫn từng bước tiến lên trong năm 2020.

Cô chủ Nguyễn Thị Trà My (thứ 3 từ phải qua) cùng đội ngũ nhân viên

Mở rộng thêm dịch vụ mới

Ngoài việc nâng cao chất lượng, Trà My còn có sáng kiến tung ra những dịch vụ mới, chia nhỏ nhu cầu của khách hàng để tối ưu mức giá. Để làm được điều này, Trà My và đội ngũ chuyên gia đã phải nghiên cứu kỹ lưỡng về từng liệu trình cũng như hiệu quả đối với làn da, sức khỏe của khách hàng. Nhờ đó, những liệu trình này đều được khách hàng đón nhận ngay từ khi ra mắt.

Tung ra các chương trình khuyến mại

Đây là giải pháp giúp spa My Nguyễn duy trì được độ hot đối với các khách hàng nhờ được tối ưu về giá. Tuy nhiên, cô chủ Trà My cho rằng, để những chương trình này phát huy hiệu quả, nền tảng vẫn là chất lượng sản phẩm và dịch vụ vì nếu không có cái cốt lõi thì những biện pháp hình thức sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Hiện tại, spa My Nguyễn vẫn đang hoạt động ổn định và tiếp tục thực hiện chiến lược đã đề ra. Nếu có nhu cầu làm đẹp một cách an toàn, giá thành cạnh tranh, vui lòng liên hệ thông tin dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

