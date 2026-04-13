Gu thời trang của Doãn Hải My luôn được yêu thích nhờ sự sành điệu mà vẫn giữ được nét đơn giản, dễ ứng dụng. Ngay cả khi diện những set đồ basic, cô vẫn tạo được điểm nhấn riêng nhờ cách phối tinh tế, cao tay. Trong tủ đồ của Doãn Hải My, dễ nhận ra những outfit “cây trắng” xuất hiện khá thường xuyên. Loạt trang phục này thoạt nhìn đơn giản nhưng lần nào Hải My diện cũng đạt điểm 10 mặc đẹp, gây ấn tượng tuyệt đối với vẻ thanh lịch, hiện đại, nói không với nhàm chán và đơn điệu. Nàng WAG sinh năm 2001 thường mix match linh hoạt giữa các item như sơ mi, áo babydoll, quần short hay quần ống rộng, tạo cảm giác mới mẻ cho diện mạo đồng thời dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Mới đây khi dạo phố cùng ông xã Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My diện combo "cây trắng" gồm sơ mi phối cùng quần short, khéo mix cùng đôi loafer tông sáng để tổng thể thêm hài hòa. Set đồ đơn giản, không tốn nhiều thời gian mix match nhưng diện lên xinh yêu thôi rồi, vừa thanh lịch vừa tôn dáng hiệu quả

Trong một set đồ trắng tinh khôi khác, Hải My khéo léo chọn áo cổ V với phần tay phồng nhẹ, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác mềm mại. Cô kết hợp cùng quần short điểm xuyết chi tiết bèo nhún ở gấu, đủ để tăng độ điệu mà không hề bị “bánh bèo” quá đà. Tổng thể outfit mang lại cảm giác trẻ trung, nữ tính, rất hợp cho những buổi dạo phố hay vi vu du lịch

“Lên đồ” cùng gam trắng, Hải My ghi điểm khi chọn diện set đồ vừa nhẹ nhàng vừa sang. Chiếc áo không tay cổ V, dáng phồng bay bổng tạo cảm giác mềm mại được cô mix cùng quần suông trắng ton-sur-ton. Tổng thể nhìn đơn giản nhưng vẫn toát lên nét yêu kiều, thanh lịch rất cuốn hút

Hải My “đốn tim” với outfit trắng mang vibe ngọt ngào chuẩn nàng thơ. Thiết kế áo bí dáng xoè bồng bềnh giúp tổng thể thêm phần trẻ trung, khi mix cùng quần short trắng tạo hiệu ứng như đang diện váy, đồng thời tôn lên đôi chân thon dài. Diện outfit này, giày sneaker là lựa chọn quá lý tưởng để hoàn thiện set đồ năng động, điệu đà

Hải My gợi ý một set đồ “full trắng” vừa tối giản vừa sành điệu với áo cúp ngực mix cùng quần suông. Combo tôn dáng cực khéo, giúp tổng thể trông cao ráo và gọn gàng, đồng thời khoe trọn bờ vai và xương quai xanh một cách tinh tế. Diện outfit này đi chơi hay dạo phố đều hợp, đơn giản mà vẫn đủ nổi bật và cuốn hút

