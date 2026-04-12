4 kiểu quần đen lỗi thời, mặc kiểu nào cũng kém sang, rẻ mấy cũng ĐỪNG nên sắm

Quần đen vốn là món đồ cơ bản trong tủ đồ, dễ mặc, dễ phối và mang lại vẻ ngoài thanh lịch. Thế nhưng, không phải mọi kiểu quần đen đều hợp mốt. Một số thiết kế tưởng chừng quen thuộc nhưng thực tế lại khiến tổng thể kém sang, khó phối đồ và đôi khi còn dìm dáng người mặc. Dưới đây là 4 kiểu quần đen mà bạn nên cân nhắc trước khi diện xuống phố.

1. Quần đen phối sọc

Trước đây, quần đen hai bên phối sọc từng là hot trend được nhiều người yêu thích, xuất hiện nhiều trong street style thường ngày. Tuy nhiên, hiện nay thiết kế này đã dần trở nên lỗi thời. Dù là phiên bản quần dài hay quần lửng, cxhi tiết phối sọc ở hai bên quần giờ đây khó tạo được vẻ thời thượng. Mặc dù vẫn phù hợp để mặc ở nhà hoặc đi tập thể thao, nhưng khi diện xuống phố hay đi làm, kiểu quần này dễ khiến tổng thể trở nên sến sẩm và có phần quê mùa. Ngoài ra, việc phối đồ với kiểu quần này cũng trở nên hạn chế, bởi sọc hai bên đã chiếm điểm nhấn, khiến bạn khó kết hợp cùng các loại áo, blazer hay phụ kiện mà vẫn giữ được sự cân đối.

2. Quần đen bo gấu

Quần có thiết kế phần trên rộng và bo gấu ở phía dưới, tạo cảm giác phồng nhưng lại dễ làm mất cân đối tổng thể. Phần bo gấu khiến đôi chân trông ngắn hơn và tạo cảm giác cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Khi kết hợp với áo quá rộng hoặc sneaker hầm hố, tổng thể càng trở nên nặng nề, thiếu thanh thoát. Ngay cả khi mix với áo ôm sát hay giày cao gót, quần bo gấu vẫn khó tôn dáng. Mặc dù từng được ưa chuộng, thiết kế này giờ đã không còn xuất hiện nhiều trong các xu hướng mặc đẹp hiện nay.

3. Quần đen vải quá bóng

Chất liệu đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định vẻ đẹp của trang phục, và quần đen cũng không ngoại lệ. Quần đen vải bóng thường dễ gây cảm giác thiếu tinh tế. Vải bóng kết hợp với màu đen sẫm có thể khiến tổng thể trông chói dưới ánh sáng, đồng thời khó phối cùng các loại áo, blazer hay phụ kiện. Chưa kể, chất liệu bóng còn dễ lộ nhược điểm như nhăn, hằn vết, khiến set đồ thiếu chỉn chu. Nếu yêu thích quần đen, bạn nên chọn các chất liệu trơn, cotton, linen hoặc vải mềm nhẹ nhàng để vừa sang vừa dễ mix match.

4. Quần ống rộng dáng lửng

Quần ống rộng vốn là item không bao giờ lỗi mốt, mang đến sự thoải mái và năng động. Tuy nhiên, nếu là quần đen và thiết kế lửng, item này dễ tạo cảm giác lưng chừng, làm chân trông “ngắn” và tổng thể kém liền mạch. So với quần dài ống rộng, quần lửng khó mix với giày cao gót hay sneaker, đồng thời dễ khiến người mặc trông bị dừ hơn so với tuổi. Nếu muốn diện quần ống rộng, nên ưu tiên quần dài chạm mắt cá hoặc quần ống rộng cạp cao, vừa tôn dáng vừa hợp xu hướng hiện nay.