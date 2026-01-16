Doãn Hải My khoe visual sáng bừng, cực tinh tế khi cùng Văn Hậu dự đám cưới của thủ môn U23 Việt Nam

Đầu tháng 1/2026, thủ môn Quan Văn Chuẩn - cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam đã tổ chức lễ cưới cùng vợ là Dương Hà tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Sau đám cưới, mới đây Văn Chuẩn mới xả loạt ảnh trong ngày vui.

Thủ môn Văn Chuẩn cưới vợ (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết, đám cưới thủ môn Quan Văn Chuẩn còn thu hút sự chú ý khi nhiều cầu thủ CLB Hà Nội xuất hiện để chúc mừng đồng đội. Đáng chú ý, vợ chồng Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My cũng có mặt từ sớm, nhanh chóng trở thành tâm điểm tại buổi tiệc. Doãn Hải My gây ấn tượng mạnh với visual sáng bừng, phong thái thanh lịch và nụ cười rạng rỡ. Hải My còn nhận điểm cộng khi chọn một bộ váy nữ tính nhưng cũng không quá nổi bật để lấn át cô dâu. Trong bức ảnh được Văn Chuẩn chia sẻ, gia đình Văn Hậu cùng cô dâu chú rể tạo dáng cực dễ thương.

Vợ chồng Văn Hậu đến chúc phúc vợ chồng Văn Chuẩn (Ảnh: FBNV)

Đám cưới của Văn Chuẩn diễn ra đúng đợt V.Leeague đang tạm nghỉ nên có mặt đông đủ dàn cầu thủ CLB Hà Nội. Nhiều gương mặt quen thuộc như Văn Quyết, Thành Chung, Tuấn Hải.... xuất hiện để chúc mừng người gác đền sinh năm 2001, mang đến không khí thân tình, rộn ràng.

Dàn cầu thủ Hà Nội FC trong lễ lưới (Ảnh: FBNV)