Đoạn clip "hiện tượng kỳ lạ" lúc nửa đêm khiến các mẹ nhìn mà muốn đau cổ vai gáy

"Có ai thấy cảnh này quen không?"

Đó là câu hỏi mà rất nhiều bà mẹ để lại sau khi xem một đoạn clip được camera trong phòng ngủ ghi lại.

Trong video, cả gia đình nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi. Ban đầu, mỗi người đều có vị trí riêng khá thoải mái. Thế nhưng khi đêm dần trôi qua, một "hiện tượng kỳ lạ" bắt đầu xuất hiện.

Mẹ - người có sức hút nhất trong gia đình

Hai đứa trẻ liên tục xoay người, nhích từng chút một về phía mẹ.

Tưởng thế là hết.

Ít phút sau, đến lượt ông chồng cũng âm thầm dịch chuyển, vòng tay ôm lấy vợ như sợ bị "ra rìa".

Kết quả là đến cuối clip, người vợ trở thành tâm điểm của cả chiếc giường, còn chồng và các con thì quây quần sát bên. Chiếc giường rộng bỗng dưng trở nên chật chội, trong khi một khoảng không đáng kể ở mép giường gần như không ai sử dụng.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong đã bật cười vì nhìn thấy hình ảnh gia đình mình trong đó.

"Nhà tôi cũng vậy. Mua giường king size nhưng cuối cùng cả nhà ngủ trên diện tích bằng cái chiếu."

"Con bám mẹ đã đành, chồng cũng bám mẹ luôn."

"Bố và các con như đang thi xem ai được nằm gần mẹ nhất."

"Người phụ nữ đúng là trung tâm của vũ trụ gia đình."

Không ít bà mẹ hài hước chia sẻ rằng ban ngày họ luôn mong có vài phút được ở một mình, nhưng đến tối lại trở thành "gối ôm chất lượng cao" của cả nhà.

Các con thích tìm đến hơi ấm và cảm giác an toàn từ mẹ. Còn với các ông chồng, sau một ngày làm việc, nằm cạnh vợ dường như cũng là cách thư giãn quen thuộc nhất.

Đoạn clip tuy ngắn nhưng đã chạm đúng thực tế của rất nhiều gia đình có con nhỏ: Người tưởng như chiếm ít diện tích nhất trên giường lại chính là người được "săn đón" nhiều nhất.

Có lẽ sau khi xem xong sẽ phải thừa nhận một sự thật rằng trong nhà người có "sức hút" nhất chính là mẹ và không còn ai khác nữa.