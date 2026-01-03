Cách Thiên Ân dùng 150 triệu "đánh dấu chủ quyền" với Kỳ Duyên

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Từ vô số lần trùng hợp, tương tác trên mạng xã hội khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên Giữa lúc mọi đồn đoán ngày một sáng tỏ, cặp đôi bất ngờ gây chú ý khi cùng chia sẻ loạt ảnh dùng bữa tối 2 người đầy lãng mạn vào đúng đêm giao thừa - thời điểm đặc biệt mà người ta vốn dành cho gia đình hoặc người quan trọng nhất.

Bữa hẹn hò cuối năm đang được bàn tán những ngày qua của cặp đôi Thiên Ân - Kỳ Duyên (Ảnh IGNV).

Trong loạt ảnh, dân tình nhanh chóng phát hiện trên cổ Thiên Ân chính là chiếc vòng cổ mà cô dành làm quà sinh nhật cho Kỳ Duyên cách đây không lâu. Điều này nhanh chóng tạo nên làn sóng bình luận, trong đó có người thẳng thắn "check VAR" Thiên Ân. Như tính cách thẳng thắn của mình, nàng Hậu sinh năm 2000 đã có màn đáp trả dễ thương: "Nó có chân đấy em, nó chạy sang chị." Câu trả lời như ngầm xác nhận không gì khác, đây chính là chiếc vòng cổ từng xuất hiện trong clip mở quà sinh nhật của Kỳ Duyên.

2 chiếc vòng cổ xa xỉ của cả hai được chú ý nhưng lần này không phải vì là đồ đôi (Ảnh IGNV).

Thiên Ân ngầm xác nhận dùng chung đồ với người ấy.

Quay ngược thời gian về tháng 11/2025, sau tiệc sinh nhật ấm cúng, Kỳ Duyên thực hiện video khui quà với nhiều thương hiệu xa xỉ, đắt đỏ cùng lúc xuất hiện. Tuy nhiên, nàng hậu đã trân trọng để dành chiếc hộp quà màu xanh thiên thanh của Tiffany & Co. đến cuối cùng, gọi đây là "save the best for last" (Tạm dịch: Để dành điều tuyệt nhất đến cuối cùng). Khi mở quà, Kỳ Duyên cũng không giấu được sự thích thú dành lời cảm ơn Bơ (tên thân mật của Thiên Ân): "Tốn kém quá Bơ ơi, sao biết chị đang thích cái này hay vậy."

Chiếc vòng cổ mà Thiên Ân tặng Kỳ Duyên chính là Tiffany Knot Pendant in Yellow Gold with Diamonds với giá niêm yết 5.800 USD (hơn 150 triệu đồng). Thiết kế được chế tác từ vàng 18K, đính kim cương trên mặt "nút thắt" đặc trưng của Tiffany & Co.

Kỳ Duyên nâng niu món quà của Thiên Ân hơn cả (Ảnh IGNV).

Món quà không chỉ đắt đỏ về mặt giá trị mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Nút thắt (knot) thể hiện mối liên kết không thể tách rời, sự cam kết và tình cảm bền vững. Việc Thiên Ân chọn món quà này cho Kỳ Duyên phần nào đã gián tiếp trả lời cho nghi vấn về mối quan hệ của họ.

Nút thắt hơn 150 triệu Thiên Ân dùng để "đánh dấu chủ quyền" (Ảnh Tiffany & Co.)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Kỳ Duyên và Thiên Ân bị phát hiện sử dụng đồ đôi hoặc dùng chung đồ. Trước đó, hai nàng Hậu đã nhiều lần được soi mặc cùng kiểu quần áo và phụ kiện, đặc biệt là nhẫn Cartier Love cùng đeo trên ngón áp út, một lựa chọn được nhiều cặp đôi nổi tiếng trên lựa chọn làm nhẫn cưới.