Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị Dior xử tệ?

Kể từ khi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Dior, mọi động thái xoay quanh Địch Lệ Nhiệt Ba và những đãi ngộ mà nhà mốt Pháp dành cho cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ trang phục xuất hiện tại các sự kiện lớn, vị trí ngồi trong show thời trang cho đến tần suất xuất hiện trên các chiến dịch truyền thông, tất cả đều được công chúng đem ra so sánh và phân tích. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ghi nhận sức ảnh hưởng và danh tiếng hàng đầu của mỹ nhân Cbiz, không ít người lại cho rằng Dior chưa thực sự dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba sự ưu ái tương xứng với vị thế đại sứ toàn cầu.

Cụ thể, trong loạt ảnh hậu trường cho tạp chí Harper's Bazaar Trung mới đây, nhiều người tinh ý nhận ra mỹ nhân Tân Cương đã phải sử dụng những đôi giày rộng hơn hẳn so với size của mình. Đáng nói, đây cũng không phải lần đầu nhà mốt nước Pháp gửi đến cho Địch Lệ Nhiệt Ba những món đồ lỗi.

Không chỉ 1 mà Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi tận 2 đôi giày rộng size trong shoot hình mới đây. (Nguồn Weibo)

Nhìn qua hình ảnh cũng có thể thấy, 2 đôi giày của Địch Lệ Nhiệt Ba đi phải rộng từ 1-2 size, khiến những bàn tán về đãi ngộ mà Dior dành cho đại sứ toàn cầu nổ ra. Không những thế, đây là trang bìa khai niên của Harper's Bazaar chứ không đơn thuần là một bộ ảnh bình thường, việc để đại sứ xuất hiện với đồ không vừa vặn khiến nhiều người khó hiểu.

Netizen hoài nghi về danh hiệu đại sứ toàn cầu của Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng những đãi ngộ cô nhận được còn không bằng đàn chị Angelababy ngày trước.

Thời kỳ hợp tác với Dior, dù chỉ là đại sứ tại khu vực Trung Quốc nhưng Angelababy được ưu ái với loạt campaign, xuất hiện dày đặc trong nhiều sự kiện cùng trang phục chỉn chu, lộng lẫy. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, tại show Dior SS2025, trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị "soi" và trở thành chủ đề bàn tán. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy xanh pastel nhẹ nhàng, mang hơi hướng couture lãng mạn của thập niên 50, được phối cùng túi Lady Dior màu vàng chanh nổi bật. Đáng nói, trái với thông tin ban đầu từ một số tạp chí thời trang Trung Quốc cho rằng đây là thiết kế custom-made dành riêng cho minh tinh đình đám, nhiều netizen nhanh chóng phát hiện bộ trang phục thực chất thuộc dòng ready-to-wear, từng xuất hiện trong bộ sưu tập trước đó của Dior và đã có người mặc.

Chưa dừng lại ở đó, tại show Dior SS26, một chi tiết khác tiếp tục gây xôn xao khi đôi giày Dior mà Địch Lệ Nhiệt Ba mang bất ngờ gặp sự cố gãy gót giữa chừng, khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về chất lượng sản phẩm của nhà mốt Pháp.