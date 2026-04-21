Khi nhắc đến quần áo tập gym, yoga hay đơn giản là mặc hàng ngày kiểu “vừa thoải mái vừa lên hình đẹp”, hai cái tên Lululemon và Alo Yoga luôn khiến cộng đồng chị em (và cả anh em) trên Reddit, TikTok hay các group mua sắm tranh cãi nảy lửa. Một bên được ca ngợi là “độ bền như xe tăng”, bên kia lại làm mưa làm gió nhờ thiết kế sang chảnh, trendy đến mức chụp story nào cũng xinh lung linh. Năm 2026, khi cả hai thương hiệu đều đang đối mặt với những chỉ trích về chất lượng và dịch vụ khách hàng, câu hỏi lớn nhất của người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới là: nên bỏ tiền vào đâu cho xứng đáng?

Cùng là brand đồ tập nhưng định hướng và chiến lược khác nhau

Lululemon ra đời từ năm 1998 tại Vancouver, Canada bởi Chip Wilson. Từ một cửa hàng yoga nhỏ chuyên quần legging nữ, họ nhanh chóng trở thành ông lớn niêm yết trên sàn NASDAQ với doanh thu vượt 10 tỷ USD mỗi năm. Thương hiệu này được xem là người tiên phong biến athleisure thành xu hướng mặc hàng ngày.

Alo Yoga trẻ trung hơn, thành lập năm 2007 tại Los Angeles bởi Danny Harris và Marco DeGeorge. Tên “Alo” lấy cảm hứng từ Air-Land-Ocean, nhấn mạnh lối sống cân bằng với thiên nhiên. Nhờ sức mạnh của influencer, celeb như Taylor Swift, Hailey Bieber hay Kendall Jenner và những chiến dịch TikTok bùng nổ, Alo Yoga nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim Gen Z, biến đồ tập thành món đồ thời trang ai cũng muốn sở hữu.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ngay ở triết lý cốt lõi. Lululemon chơi theo kiểu thực chiến: quần áo phải làm tốt nhất công việc của nó - hỗ trợ tập luyện cường độ cao, thoáng khí, bền bỉ qua thời gian dài. Khách hàng chính của họ là những người nghiêm túc với gym, chạy bộ hay yoga, ưu tiên sự thoải mái thực tế và tính thực tiễn. Ngược lại, Alo Yoga chọn con đường mang tính thời trang hơn: visual phải đẹp trước đã, sau mới đến công năng. Họ muốn bạn mặc đồ tập từ phòng gym ra cà phê, từ chụp ảnh đến đi dạo phố đều phải “xinh hết nấc”, với các thiết kế matching set bắt mắt và ứng dụng được vào street wear.

Một campaign của Lululemon có sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh.

Jisoo tham gia campaign của Alo Yoga.

Không chỉ trong campaign chính thức của hãng, Alo Yoga còn được nhiều IT girl đình đám diện khi đi dạo phố.

Khi nói về sản phẩm cụ thể, Lululemon vẫn giữ lợi thế ở những món kinh điển. Chiếc quần legging Align nổi tiếng mềm mại như bơ nhờ chất liệu Nulu, mặc cả ngày không ngứa, ít xù lông và giữ form cực tốt. Các dòng Wunder Train hay Fast & Free cũng được khen vì khả năng thấm hút mồ hôi, chịu được chuyển động mạnh và thoáng khí vượt trội.

Lululemon được khen ngợi bởi chất lượng sản phẩm, nhất là dòng Align.

Alo Yoga lại nổi trội ở độ tôn dáng và thẩm mỹ. Dòng Airlift hay Airbrush ôm sát, có lực nén mạnh, bề mặt bóng mịn, màu sắc thời thượng và những bộ đồ kết hợp bắt mắt tới nỗi nhìn thôi đã muốn mua hết. Nhiều chị em chia sẻ rằng mặc Alo lên trông “có dáng”, “sang” và tự tin hơn hẳn, đặc biệt với những ai thích Pilates nhẹ nhàng hay yoga thư giãn. Tuy nhiên, nếu tập nặng hoặc mặc thường xuyên thì Alo dễ lộ nhược điểm: vải mỏng dần, xù lông xuất hiện sớm và form dáng không giữ được lâu bằng Lululemon.

Alo Yoga được khen ngợi bởi cách hãng làm hình ảnh cũng như tính ứng dụng cho các bộ đồ.

Về giá cả, hai thương hiệu thuộc phân khúc cao cấp khá tương đương. Trung bình, mỗi sản phẩm của Lululemon thường dao động 98-128 USD (2,6 - 3,5 triệu đồng), trong khi giá ở Alo Yoga có giá khoảng 88-110 USD (2,3 - 2,8 triệu đồng). Nhưng khi tính đến giá trị sử dụng thực tế, nhiều người dùng lâu năm khẳng định Lululemon vẫn “đáng tiền” hơn nhờ sự bền bỉ trong chất liệu. Alo Yoga đang gặp phải loạt nhận xét là “trend một thời gian rồi hết”, khá giống thời trang nhanh, kiểu mua vì thẩm mỹ chứ không phải để đầu tư dài hạn.

Khách hàng phản hồi ra sao?

Đây là phần mà nhiều người quan tâm nhất: đánh giá thực tế từ khách hàng trên toàn thế giới năm 2026. Theo dữ liệu mới nhất từ Trustpilot tháng 4/2026, Lululemon đang ở mức 1.6/5 với hơn 1.409 đánh giá, còn Alo Yoga thấp hơn ở 1.4/5 với khoảng 1.173 review. Cả hai đều không còn ở thời kì đỉnh cao như trước, và phần lớn chỉ trích tập trung vào chất lượng suy giảm cùng dịch vụ khách hàng kém. Nhưng khi đi sâu phân tích, bức tranh lại khá khác nhau giữa hai bên.

Cả hai thương hiệu đều nhận đánh giá khá kém trên Trustpilot.

Chưa hết, theo trang Comparably, điểm NPS ( chỉ số đo lường lòng trung thành và mức độ hài lòng của khách hàng, dựa trên khả năng họ sẵn sàng giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp cho người khác) của Lululemon cao hơn đáng kể so với đối thủ cùng phân khúc Alo Yoga. Cụ thể, brand đồ tập đến từ Canada nhận về điểm số 41 trong khi con số này ở Alo Yoga chỉ dừng lại ở 11.

Trang này cũng cho biết thêm có Lululemon sở hữu 83% lượng khách hàng trung thành, sẽ quay lại mua thêm sau khi đã trải nghiệm sản phẩm. Đồng thời thương hiệu này cũng được xếp hạng 26 trong toàn bộ những brand về thời trang và làm đẹp trên Comparably.

So với đối thủ Lululemon, những điểm số của Alo Yoga có vẻ kém hơn hẳn. Thương hiệu Mỹ chỉ nhận về 71% lượng khách hàng trung thành, thậm chí còn không lọt vào list được xếp hạng toàn ngành.

Với Lululemon, fan ruột vẫn khen ngợi chất liệu Align “thần thánh”: mềm mại, bền màu và giữ form tốt sau nhiều năm nếu giặt đúng cách (lạnh, lộn trái, tránh máy sấy). Nhiều khách hàng dùng từ 2014-2020 chia sẻ rằng đồ Lululemon của họ vẫn đẹp và thoải mái sau hàng trăm lần giặt. Tuy nhiên, cũng có nhiều lời than thở vì chất lượng một số lô hàng mới rõ ràng tụt dốc. Người dùng phàn nàn legging mỏng hơn, dễ xù lông sau vài lần giặt, túi quần giãn nhanh chỉ sau 3-4 tuần sử dụng. Dịch vụ khách hàng cũng là điểm trừ lớn: shipping chậm, khó liên lạc, hoàn tiền chủ yếu bằng voucher thay vì tiền mặt.

Lululemon vẫn được khen về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên thời gian gần đây, bắt đầu xuất hiện nhiều lời than phiền từ khách hàng của thương hiệu với việc những lô hàng mới có chất lượng giảm sút đáng kể.

Đầu năm 2026, Lululemon còn gặp khủng hoảng khi CEO Calvin McDonald rời vị trí cũng như lùm xùm việc thương hiệu này sử dụng hoá chất vĩnh cửu có thể gây ung thư.

Alo Yoga thì thắng đậm về mặt hình ảnh và lifestyle. Những set đồ, áo crop và quần sweatpants của họ luôn được Gen Z khen ngợi vì mặc lên chụp ảnh đẹp lung linh, size đa dạng và thiết kế hiện đại. Thế nhưng, chất lượng thực tế lại là điểm trừ nặng nề. Khách hàng liên tục than vãn vải dễ xù lông, phai màu, co giãn mất form chỉ sau vài lần mặc hoặc giặt. Dịch vụ khách hàng của Alo còn bị chỉ trích nặng hơn với tình trạng “ghosting” - email không phản hồi trong nhiều tuần, hỗ trợ chậm trễ.

Alo được khen ngợi nhiều về mặt hình ảnh nhưng về chất lượng lại bị chê tơi tả.

Một minh chứng điển hình khiến cộng đồng xôn xao chính là video TikTok viral của tài khoản @hibafairy hồi tháng 5/2025, hiện vẫn được chia sẻ rộng rãi với hơn 23.500 likes. Cô mua bộ sweat set Alo giá 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) và chưa đầy 30 ngày đã bị xù lông nặng, rách thủng đáy quần. Trong video dài hơn 2 phút, cô không giấu nổi sự bức xúc: “Dear Alo, nếu bạn muốn làm giống Lululemon thì ít nhất phải có chất lượng và dịch vụ khách hàng như Lululemon chứ. Sao mới mua có chưa đầy 30 ngày mà đã xù lông tùm lum và rách? Sao tôi lại phải cảm nhận gió lùa qua cái quần 300 USD này?”. Cô còn kể chi tiết việc phải tự ra cửa hàng Alo xử lý, bị quản lý từ chối vì tag đã cắt, và dịch vụ chăm sóc khách hàng để cô chờ 30 phút trên điện thoại mà chẳng giải quyết được gì.

Video kết thúc bằng lời kêu gọi mạnh mẽ: “DO NOT BUY @Alo Yoga. @lululemon I know you can treat me better" (tạm dịch: Đừng mua Alo Yoga. Tôi biết Lululemon sẽ đối xử với tôi tuyệt vời hơn mà.)

Không dừng lại ở đó, trong phần bình luận của một số video so sánh hai thương hiệu đồ tập này, phần đông ý kiến của cư dân mạng đều nghiêng về bình chọn cho Lululemon vì chất lượng.

Tóm lại, dù đang có những dấu hiệu suy giảm rõ rệt so với giai đoạn đỉnh cao, Lululemon vẫn vượt trội hơn về chất lượng tổng thể và độ tin cậy lâu dài. Thương hiệu này dù chất lượng có phần tụt dốc nhưng vẫn giữ được lượng khách hàng trung thành đáng kể. Những người dùng lâu năm thường thử Alo một thời gian rồi lại quay đầu trở về với Lululemon. Khâu quản lý chất lượng của Lululemon dù không còn xuất sắc như trước nhưng vẫn ở mức ổn định, đủ để họ có cơ hội lội ngược dòng nếu biết điều chỉnh kịp thời.

Ngược lại, Alo Yoga đang thắng thế về mặt visual và aesthetic, thu hút mạnh mẽ người mua lần đầu nhờ hình ảnh đẹp trên Instagram. Tuy nhiên, thương hiệu này đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nếu Alo không có những giải pháp mạnh tay và nhanh chóng để khắc phục tình trạng xù lông, rách vải, hay việc ghosting khách hàng thì rất có thể họ sẽ đi theo con đường của hàng loạt trend thời trang sinh ra từ mạng xã hội: bùng nổ nhanh chóng rồi lụi tàn không kém.

Hiện tại, người dùng lâu năm vẫn đang bỏ phiếu cho Lululemon bằng ví tiền của mình, trong khi Alo chủ yếu giữ chân được khách hàng mới và khách hàng trẻ tuổi yêu thích hình thức.

Tổng kết, Lululemon vẫn nhỉnh hơn nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm bền bỉ và sự đầu tư thông minh, dài hạn. Alo Yoga phù hợp hơn với ai ưu tiên vẻ ngoài thời thượng và không ngại... tốn tiền. Với khách hàng Việt Nam, Lululemon vẫn là lựa chọn an toàn hơn khi săn sale, còn Alo thì chỉ mua nếu thực sự mê phong cách và chấp nhận rủi ro về độ bền.