Diva Hồng Nhung diện đầm khoe vòng 1 nóng bỏng ở tuổi 50 đọ sắc cùng siêu mẫu Hà Anh tại sự kiện thời trang

Đầu năm 2020 được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của cả thế giới sau một thập kỉ. Không nằm ngoài guồng quay của bánh xe thời gian, làng mốt Việt cũng dần bắt nhịp với những phong cách mới, khi vẻ đẹp giao thoa mang tính thời đại bắt đầu trỗi dậy. Sự khác biệt trong từng chi tiết nhỏ nhất sẽ trở thành đặc biệt, giúp định hình nên xu hướng của tương lai. Và riêng trong những năm đầu thập kỉ mới này thì những tiêu chí tiên quyết cho sự sành điệu chính là điểm nhấn và cá tính. Xu hướng mới này đã ngay lập tức được các tên tuổi có sức ảnh hưởng trong làng thời trang tích cực lăng xê tại sự kiện mới đây.



Là vị host để lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử các mùa Vietnam's Next Top Model, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục có màn xuất hiện đầy thần thái tại sự kiện tối qua. Trong bộ váy liền khoét tay tông beige sẫm màu với điểm nhấn quyến rũ từ kiểu khóa kéo zipper sành điệu, bà mẹ một con đã khéo léo phối thêm chiếc thắt lưng màu cam đất để lộ vóc dáng vạn người mê.

Có mặt tại sự kiện, hai "đóa hồng không tuổi" là Diva Hồng Nhung và Diva Hà Trần một lần nữa chứng minh gu ăn mặc sành điệu của mình. Trong khi Hồng Nhung chọn kiểu váy duyên dáng kết hợp hoàn hảo với mái tóc dài quyến rũ, giọng ca "Em về tinh khôi" lại chọn phong cách nổi bật khi diện mẫu đầm chất liệu ánh kim có những nếp xếp ly tinh tế và viền bèo nhún tạo độ phồng đầy nữ tính.

Đại diện cho phong cách thời trang của giới trẻ, Quỳnh Anh Shyn "chất hết nấc" trong set đồ ấn tượng với kiểu áo cổ tròn cách điệu ở phần tay phồng, kết hợp cùng thân váy tông cam đất thời thượng với những nếp xếp ly và đường cắt cúp đầy dụng ý ở phần eo hết mực tôn dáng.

Vốn theo đuổi hình ảnh thơ ngây, nữ diễn viên Minh Trang lựa chọn cho mình set đồ two-tone trẻ trung với gam màu trắng và beige. Nữ chính "Tháng 5 để dành" còn gây thương nhớ khi biết kết hợp bộ trang phục cùng kiểu makeup nhẹ nhàng, trong trẻo.

Nhấn mạnh sự khác biệt từ cá tính của một thành viên thuộc "team sang", Thùy Dương TyhD diện set đồ all-black với kiểu váy sơ mi làm từ chất liệu bắt sáng, được thiết kế theo phom ngắn đầy gợi cảm và mix cùng đôi boots cao cổ ton-sur-ton sành điệu.

Người mẫu Trang Nguyễn lựa chọn phong cách tối giản với mẫu đầm hai dây quyến rũ, được nhấn nhá thêm chất vintage với chiếc mũ ca-nô cùng tông và phần chít eo cao góp phần làm tôn lên những đường cong cơ thể.

Bên cạnh đó, còn có dàn người mẫu nổi tiếng bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model các mùa hội ngộ tại sự kiện lần này như Thu Hiền, Phan Linh, Kim Nhung, Cao Ngân, Nguyễn Thanh, Kim Phương, Á quân The Face 2017 - Lilly Nguyễn, Á quân The Face 2018 - Quỳnh Anh, diễn viên/người mẫu Thúy Hạnh,... Tất cả đều gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong những bộ cánh lộng lẫy, độc đáo đến từ thương hiệu thời trang riêng của Hà Kio.

Ở mỗi thời điểm, dòng chảy của xu hướng thời trang sẽ là khác nhau. Bước sang thập niên mới của thế kỷ, xu hướng thời trang cũng sẽ có những bước chuyển mình, ACCENT – làn gió mới của thời trang Việt.

Accent là dòng thời trang không những đẹp về mẫu mã mà còn về tâm hồn, màu chủ đạo mang đến là tone màu beige, trắng kem, cam đất... Đem đến cho mọi người 1 vẻ đẹp thời thượng và thấu hiểu về bản thân mỗi người. Đơn giản nhưng không đơn điệu, phong phú về các kiểu mẫu, táo bạo nhưng đầy quyến rũ sẽ mang lại giá trị thật bởi điểm nhấn của chính mình.