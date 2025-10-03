Dior gửi giày long gót cho Địch Lệ Nhiệt Ba

Show Dior SS26 vẫn đang là tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu nhờ sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu châu Á. Nếu như “cú twist” đổi tạo hình đầy bất ngờ của Jisoo vẫn còn khiến netizen chưa hết xôn xao thì mới đây, một khoảnh khắc khác lại tiếp tục làm nóng mạng xã hội. Đó là đoạn video ghi lại khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba bị long hẳn gót giày ngay trong lúc cô đang di chuyển.

Tình huống này lập tức leo thẳng lên hot search chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ dừng lại ở sự cố, phản ứng khéo léo và chuyên nghiệp của Nhiệt Ba sau đó càng khiến dân tình vừa xót xa vừa khâm phục. Bên cạnh đó, cũng có cả luồng ý kiến hoài nghi về chất lượng sản phẩm của Dior dành cho đại sứ toàn cầu.

Khoảnh khắc long gót giày cao gót của Địch Lệ Nhiệt Ba đang khiến dân tình bàn tán xôn xao. (Nguồn: Weibo)

Đôi giày cao gót màu trắng tưởng chừng sang trọng và tinh tế lại bất ngờ “phản chủ”, phần gót cao mảnh bị cong gãy, bung hẳn keo với đế giày. Thế nhưng, thay vì lúng túng, mỹ nhân Tân Cương đã xử lý vô cùng khéo léo: vẫn giữ thần thái bình tĩnh, khẽ điều chỉnh bước chân và tiếp tục sải bước tự tin. Thậm chí, nếu đoạn video này không lên hot search, sự cố này cũng sẽ ít người biết đến vì biểu cảm bất biến, mượt mà của minh tinh Cbiz.

Những bước đi cực mượt của Nhiệt Ba khiến nhiều người không để ý đến việc đôi giày bị long gót.

Netizen dành nhiều lời khen cho cách xử lý bình tĩnh, chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trái ngược với lời khen cho phong thái bản lĩnh của Nhiệt Ba, chất lượng đôi giày Dior lại bị netizen mang ra mổ xẻ, cho rằng không xứng đáng với giá trị xa xỉ mà nhà mốt Pháp quảng bá. Dù có người còn hoài nghi về cân nặng của mỹ nhân Tân Cương, cho rằng đây cũng có thể là lý do khiến gót giày bị gãy. Tuy nhiên, nghi vấn này hoàn toàn phi lý vì Địch Lệ Nhiệt Ba cao 1m69, nặng khoảng 45kg đổ lại. Nếu đôi giày của Dior còn không chịu được trọng lượng này thì độ bền của món đồ hiệu thực sự cần phải xem lại.

Cận cảnh đôi giày của Nhiệt Ba tại show Dior. Phần gót bị gãy, bung hẳn so với đế giày, có thể dễ dàng khiến người đi bị ngã.

Khác với Jisoo, tạo hình của Nhiệt Ba trong show lần này có phần "xoa dịu" dư luận hơn. Nữ thần châu Á lựa chọn trong gam pastel nhẹ nhàng gợi nhớ đến vibe couture lãng mạn những năm 50, đồng thời tạo nên nốt chấm phá mới trong bảng màu tối giản quen thuộc của nhà mốt Pháp. Chiếc túi Lady Dior mini màu vàng chanh trở thành điểm nhấn rực rỡ, tạo sự tương phản khéo léo, khiến outfit càng thêm nổi bật. Visual của minh tinh Cbiz cũng bất bại qua mọi ống kính, kiểu tóc búi tôn lên đường nét gương mặt Nhiệt Ba cùng khí chất sang trọng, thanh lịch.